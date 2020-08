Globálisan átalakul a Google Térkép a jobb tájékozódás érdekében

Amióta a Google elindította a Térkép szolgáltatást, az folyamatosan fejlődik, és egy egészen döbbenetes megoldás lett ebből mostanra, ami kiemelkedő mennyiségű információval tud szolgálni bárhol és bármikor. A szimpla térképből egy meghatározó navigációs eszköz lett óriási extra adatmennyiséggel megtoldva, amiket kiválóan lehet hasznosítani a kirándulások, utazások szervezése során.

A Google Térkép úgy indult, hogy meg tudta mutatni, merre lehet eljutni leggyorsabban A pontból B pontba, és jelezte a felületén a fontosabb POI-kat. Ma azonban már meg lehet rajta nézni, hogy melyik benzinkútnál érdemesebb tankolni, ha kellemes kiszolgálásra vágyik az ember, hol érdemes megállni étkezési céllal. Látható, mikor vannak a boltban a legkevesebben, tudja, melyik ételt lehet érdemesebb megrendelni, és segít abban is, hogy hol lehet legközelebb biciklit bérelni. Ezeken felül pedig még megannyi funkciója van.

Ezúttal pedig arról számolhatunk be, hogy a Google egy kicsit visszatért a gyökerekhez, és a térképnézetet fejlesztette. A vizuális javítás révén hamarosan a Google Térkép az eddigieknél sokkal színesebb és részletesebb lesz a hagyományos felület használata esetén. Sokkal jobban el fognak különölni rajta a domborzati viszonyok, a növényzet, és azt is lehet majd látni, ha éppen általában hófedte csúcsokkal teli vidéket néz az ember.

Ezáltal a felhasználók sokkal jobban képbe kerülnek majd navigálás, útvonaltervezés közben arról, hogy miként is néz ki az adott terület. Korábban, ugyanis a térképnézet meglehetősen fapados volt, és amennyiben képbe szeretett volna kerülni az ember, át kellett tennie a Térképet a műholdas nézetbe, ez viszont már az utak mutatása szempontjából egyáltalán nem ideális.

A Google folyamatosan frissíti a műholdas felvételeit, és a Földünk 98 százalékát lefedően biztosít jó minőségű felvételeket, és a térképnézet frissítéséhez egy olyan új algoritmust fejlesztett ki a vállalat, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a műholdak felvételét fordítsa át a rendszer a térképre. Természetesen a térképnézet továbbra is letisztult és áttekinthető marad, de sokkal pontosabb és színesebb, változatosabb lesz az egész. Annak köszönhetően, hogy a globális műholdkép lényegében minden pontját lefedi a bolygónknak, a részletesebb térképnézet is mindenhol elérhető lesz.

Gépi látási eljárást használva éri el a Google, hogy a műholdról származó adatokat a térképet készítő rendszer értelmezni tudja, ez szépen meg tudja majd különböztetni a növényzetet, havat, vizet, hegyeket, és egyebeket. A megfelelő analízist követően lesz létrehozva a HSV színezetű modell, amin még az is elkülöníthető lesz, hogy egy erdő mennyire szellős/sűrű. A sűrű erdők végtelenjei sötétzöldek lesznek, a ritkán, elszórtan álló facsoportok pedig egészen világos zöld árnyalatot fognak kapni.

A jövőben sokkal több „dimenziója” lesz majd a Google Térképnek, miközben továbbra is alacsony adathasználat mellett lehet majd hozzáférni a térképnézetéhez. Ezt ugyanúgy le lehet majd menteni offline használatra, ahogy most is biztosított ez a lehetőség, és minden egészen jól el fog már különülni és láthatóvá válik a felületen, a kontrasztosság érdekében pedig még a korábban alkalmazott statikus színek is másabb árnyalatot fognak kapni, így például a vízfelületek az eddigitől eltérő kékkel lesznek jelölve, a magas hegyek csúcsa pedig ki fog fehéredni, jelezve az állandó hótakarót.

Érdekesség, hogy a Google számításai szerint a Térkép 220 országot lefedve, összesen több mint 100 millió négyzetkilométernyi területen nyújt nézelődési lehetőséget az embereknek, ami azt jelenti, hogy több mint 18 milliárd focipályányi felületről van információja.

A Google azt is előre vetítette, hogy mi a következő lépés a térkép színesítésében. A vállalat képes lesz jelölni az utak szélességét a mostaninál jobban, és a gyalogos közlekedés támogatására is több térképadat lesz, mint amennyi jelenleg van. Továbbá a mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek számára is hatékonyabban próbál majd segíteni a Google. Ezek a fejlesztések még csak néhány nagyvárosban (London, New York, San Francisco) érlelődnek.