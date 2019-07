Drónt küld a NASA a Titánra

A Titán a Naprendszer egyetlen ismert holdja, amely kiterjedt légkörrel, és felszíni tavakkal rendelkezik. Az égitest ráadásul tele van szerves anyagokkal, így a teóriák szerint nagyon hasonlít arra, ahogy a Föld is kinézhetett az élet kialakulása előtt. Bár egy Naptól meglehetősen távoli holdról van szó, a Titán a Naprendszer leginkább Földhöz hasonlító égitestje.

Ennek az érdekfeszítő holdnak a tanulmányozásába vág bele a NASA rövidesen, a New Frontiers program legújabb küldetésének keretében. A Dragonfly (Szitakötő) nevű drón 2026-ban indulhat útjára, hogy 8 évvel később landoljon a Titánon. A Johns Hopkins Egyetem fejlesztésében készülő űreszköz leszállás után pár tucat utat tehet meg repülve a hold légkörében. A Dragonfly a tervek szerint két és fél évig vizsgálja majd a Titán felszínét és atmoszféráját, ami alatt összesen több mint 160 kilométert járhat be, többek közt az élet potenciális jelei után kutatva az égitesten.

A több mint 400 kilogrammos űreszközt a Titán Naptól való távolsága és sűrű légköre miatt egy, a Curiosity generátorával egyező radioizotópos termoelektromos generátor látja majd el energiával. A Dragonfly több különböző fényképezőgépet, egy tömegspektrométert, illetve időjárási és szeizmikus műszereket visz magával, és a tudományos munka javát a felszínen megpihenve fogja elvégezni. A drón először a Titán homokdűnéinél landol majd, az egyenlítő közelében.

Homokdűnék a Titánon (fent) és a Földön (lent)

A jármű kerekekkel nem lesz felszerelve, de képes lesz kisebb ugrásokra, így ha valami érdekeset lát, azt közelebbről is meg tudja nézni. Ezen felül pedig 12–14 kilométeres, hosszabb repülésekre is alkalmas lesz, így a vizsgálat ideje alatt a Titán több különböző régióját is meg tudja vizsgálni. A küldetés tervezett végállomása a Selk-kráter, amely a holddal kapcsolatos eddigi vizsgálatok szerint egykor mindent tartalmazott, ami az élet kialakulásához kell: volt benne folyékony víz, szerves anyagok és energia is rendelkezésre állt.

Mielőtt a Huygens szonda 2005-ben leszállt a Titánra, a kutatóknak fogalmuk sem volt róla, mit várhatnak az égitesten. A leszállóegység helyszíni és a Cassini űrszonda űrből megvalósított vizsgálatai azonban rövidesen egy nagyon összetett világ képét tárták fel, amelyet szezonálisan változó méretű metán- és etántavak borítanak, szerves anyagokból álló dűnék szabdalnak, és ahol a földi vízciklushoz hasonló módon a metán teljes körforgása figyelhető meg. Ezeket az érdekességeket fogja másfél évtized múlva megvizsgálni a Dragonfly.