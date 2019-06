Kettős aszteroida száguldott el a Föld mellett

Az 1999 KW4 katalógusjelű objektumról fotók is készültek.

Az Európai Déli Obszervatórium VLT nevű távcsövének május 25-én készült alábbi felvételén világosan elkülönül a két égitest, ami a tudományos szempontokon túl azért is fontos, mert jól demonstrálja, hogy a műszer kritikus szerepet tölthet be a Földet fenyegető objektumok megfigyelése során. Bár az 1999 KW4 egy pillanatra sem jelentett veszélyt bolygónkra, a szakértők a közeli elhaladást kiaknázva világszerte több olyan műszert és technikát is teszteltek, amely kritikus helyzetben hozzájárulhat a Föld védelméhez.

A IAWN nevű, aszteroidaveszélyre figyelmeztető nemzetközi hálózat így átfogó megfigyelési kampányt koordinált az elhaladás ideje alatt, amelynek eredményeként számos újdonság derült ki az égitestekről. A kettős aszteroida 5,2 millió kilométerre közelítette meg a Földet. A duó nagyobbik tagja 1,3 kilométer átmérőjű, és körülötte egy 360 méteres hold kering. A két égitest távolsága 2,6 kilométer, és a kisebbik objektum 16 óra alatt kerüli meg társát. A kettős az ekliptikához képest erősen megdőlt pályán kering, amelyen 188 nap alatt kerülik meg a Napot.

Az 1999 KW4 a VLT felvételén (balra) – jobbra az égitest művészi ábrázolása látható

Az égitestekről a VLT az SPHERE nevű műszer segítségével készített minden eddiginél élesebb képet. Utóbbit Naprendszeren kívüli bolygók felszínről való megfigyelésére fejlesztették ki, adaptív optikája ugyanis lehetővé teszi a légkör zavarok korrigálását, így hasonlóan éles képeket lehet vele készíteni, mintha a teleszkóp az űrben lenne. A mostani megfigyelés során külön kihívást jelentett, hogy a távcső szokásos célpontjaihoz képest az aszteroidák rendkívül gyorsan, a Földhöz képest 70 ezer km/órás sebességgel mozogtak, mondták el a felvételeket készítő a szakértők.

Az 1999 KW4 megfigyelése azért is érdekes, mert a kettős égitest nagyon hasonlít egy másik bináris aszteroidára, a Didymosra, és annak holdjára, amelyen a NASA tesztelni tervezi a puszta megfigyelésen túli bolygóvédelemi technikákat. A DART nevű küldetés keretében ugyanis ebbe a holdba, a Didymoonba terveznek beleütköztetni egy fél tonnás űreszközt, hogy kiderítsék, a 160 méteres aszteroidára van-e bármi hatása egy ilyen becsapódásnak. A kísérlet célja annak felderítése, hogy egy ilyen megoldás alkalmas lehet-e egy Föld felé száguldó égitest eltérítésére.

A DART elvileg 2021-ben indulhat útnak, az ütközésre pedig 2022 októberében kerülhet sor. Ezt a küldetést egy utólagos vizsgálat is követi majd, az ESA Hera nevű szondája 2026-ban keresheti fel a Didymost, hogy szemügyre vegye a becsapódás hosszabb távú következményeit.