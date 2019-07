Nagy figyelmet kaphat majd a Pixel 4 kamerarendszere

A Google korábban még sosem csinált olyan okostelefont, aminek a hátoldalán duálkamera volt, a következő generációs Pixel család viszont már nem fog ebből sem kimaradni. Eddig a keresőóriás azt hangsúlyozta, hogy a szoftveres mélységélesség előállításához nem kell duálkamera, és igazából nem is ezzel a céllal lesz kettő kamera a Pixel 4 hátán.

A Google Camera alkalmazás legfrissebb kiadásának a boncolgatása közben bukkantak lelkes programozók olyan információkra, amik alapján arra lehet következtetni, hogy a Pixelek egy teleoptikás kamerának fognak egyebek mellett otthont adni. A zoomolásra használható kamerával kapcsolatosan azt lehet sejteni, hogy 16 megapixeles fotókat lesz képes készíteni. Az eddigi renderek alapján hagyományos kialakításúnak ígérkezik a társkamera, ami azt jelenti, hogy valószínűleg maximum háromszoros optikai zoomra lesz képes az elsődleges kamerához viszonyítva, hiszen ennél fentebb eddig csak periszkópos dizájnnal sikerült menni.

Újdonság lehet továbbá a Pixel 4 esetében, hogy már az okostelefon frontján felbukkanhat majd egy infrás szenzor is, amiről most még konkrétumokat nem lehet tudni, de nem lenne meglepő, ha egy biometrikus azonosítási lehetőséghez kapcsolódna ez. A Google is létrehozhat egy olyan nagypontosságú arcfelismerőt, mint amilyen az Apple esetében látott Face ID. Ugyanezt erősíti meg az is, hogy az Android Q egyik újítása is az lesz, hogy behozza a natív arcfelismeréses hitelesítés használatát. És ehhez előre láthatólag nem lesz elegendő mindössze egy szimpla kamera.

Néhány friss renderkép is felbukkant a Pixel 4-ről, vagyis egészen pontosan a Pixel 4 XL-ről. Ezeknek a rendereknek az az érdekessége, hogy nem látható rajtuk bemetszés és kameralyuk sem, teljesen hagyományos káva van felül. Ha valóban ilyen lesz a nagyobbik Pixel 4, az némileg meglepő lehet majd, hiszen korábban bemetszése volt, és azóta elterjedtebb, elfogadottabbak lettek az ilyen dizájnok. A Pixel 4 XL állítólag egy 6,25 hüvelykes megjelenítőt fog kapni, miközben a háza 160,4 x 75,2 x 8,2 milliméteres vonalakkal határolt lesz, a kamerás kitüremkedésnél pedig 9,3 mm-re emelkedhet ki a síkból. A Pixel 4 pedig 147 x 68,9 x 8,2 milliméteres térfogattal jöhet létre, és a kijelzője pedig 5,6-5,8 col környéki lehet. A készülékek a Snapdragon 855 mobilplatformot vonultathatják majd fel 4-6 GB-nyi rendszermemóriával, szóval a Pixel 3a kitérő után újra a csúcs lesz célba véve.

Az új referencia okostelefonok előre láthatólag októberben fognak a reflektorfénybe kerülni, és ezeknek az érkezésével az első Pixel generációnak a támogatása véget érhet majd. A Pixel 4 és a Pixel 4 XL már az Android 10 operációs rendszert fogja felvonultatni a kezdetekről, ez már augusztusban elkészülhet, mivel a fejlesztésével nagyon jól haladnak a mérnökök.