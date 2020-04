Készülnek 10 nm-es asztali Intel processzorok vagy sem?

A Seagate egyes asztali merevlemezei is titokban használják az SMR technológiát

Tegnap a német HardwareLUXX munkatársai egy meglehetősen érdekes pletykát szellőztettek meg, amely belső körökből származik, ahonnan korábban már érkeztek megbízható értesülések. Az információk szerint Az Intel háza táján ennek értelmében minden olyan tervet kukába dobtak, amely 10 nm-es asztali processzor piacra dobásával kapcsolatos, ugyanis a 10 nm-es csíkszélesség nem teljesíti azokat az órajelekkel kapcsolatos kívánalmakat, amelyek az asztali processzorok szegmensében feltétlenül szükségesek lennének.

Ennek értelmében a korábban beharangozott Tiger Lake-S és az Alder Lake processzorok, amelyek 2021 és 2022 folyamán jelenhettek volna meg, nem készülnek el, helyettük a 7 nm-es csíkszélességgel büszkélkedő Meteor Lake generációra fókuszálhat a gyártó, amely 2022 folyamán jelenhet meg. Vagyis 2022-ig szolgálatban maradna a 14 nm-es csíkszélesség, illetve a Skylake mikro-architektúra különböző utódai. A rövidesen érkező Comet Lake-S sorozatot a Rocket Lake-S válthatná, amely már Gen12 iGPU-val kombinálja a Skylake családból származó processzormagokat, míg ténylegesen új architektúra csak 2022-ben jelenhetne meg. Az új architektúra a Willow Cove után érkező Golden Cove lehetne.

Hogy miért a feltételes mód? Mert az Intel a Tom’s Hardware munkatársainak adott tájékoztatójában megerősítette, továbbra is folytatják a 10 nm-en megkezdett munkát, ahol továbbra is nagy előrelépésekre lehet számítani, a jelenleg érvényben lévő útiterven pedig továbbra is szerepelnek a 10 nm-es asztali processzorok.

Azt sajnos nem részletezték, hogy pontosan milyen tervek vannak érvényben, így csak tippelhetünk, hogy a Rocket Lake-S után még 2021 végén megjelenhetnek az első 10 nm-es asztali processzorok, amelyek már jó eséllyel nem a Willow Cove alapú Tiger Lake modellek, hanem a Golden Cove mikro-architektúra köré épülő Alder Lake processzorok lesznek. Az persze nem világos, hogy „asztali processzorok” alatt ténylegesen a DIY piacra szánt megoldásokat ért-e a gyártó, vagy éppen „csak” a NUC sorozatot. Utóbbi lényeges kérdés, reméljük, idővel tisztulni fog a kép.