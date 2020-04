Gyűlnek az infók és a képek a Samsung új hajtogatható mobiljáról

Néhány napja számoltunk be arról, hogy a Samsung Galaxy Bloom néven indíthatja el a második olyan okostelefonját, aminek hajtogatható megjelenítője lesz. Most viszont már arról szól a fáma, hogy az csak kódnév, és tudni véljük, mi lehet majd a végleges elnevezés, valamint egyéb dolgokról is szó esett.

A legfrissebb információk szerint a Motorola Razr mintájára összehajtható Samsung a Galaxy Z Flip néven fut majd, tehát lényegében egy teljesen új szériát indíthat a számára a vállalat. Amennyiben tényleg bejön a Galaxy Z név, valószínűleg több eszköz is érkezik majd ez alatt a jövőben, és a Samsung talán a hajtogatható készülékeket gyűjti itt össze. A Flip név pedig egy kagylós dizájn mellett nem szorul magyarázatra.

Korábban már láttunk néhány kiszivárgott képet az okostelefonról, és részben ezeket felhasználva a LetsGoDigital elkészített néhány rendert, melyeken jól megfigyelhető, hogyan nézhet majd ki a termék.

A rendereken több szemszögből is látható a masina, és még egy videó is van róla, amin pedig végképp jól meg lehet nézni minden porcikáját. Persze ez nem hivatalos még egyelőre, a végeredmény mutathat kisebb eltéréseket a képsorokon látottakhoz képest.

Arról már többféle információ is volt, hogy milyen hardver lapulhat majd a termékben. A legfrissebb híresztelések éppen arról szólnak, hogy a Snapdragon 855 mobilplatform biztosítja majd az alapját. Szóval nem a legújabb csúcslapkát kaphatja meg, de felsőkategóriához méltó teljesítménnyel rendelkezhet.

Kívül egy duálkamerás modul helyezkedik majd el az okostelefonon, belülre pedig egy 10 megapixeles szelfikamera kerülhet, ami az aktuális csúcsmodellekből érkezhet ebbe a készülékbe.

A megjelenítő 6,7 colos lehet, amihez egy apró külső panel is társulni fog a legfontosabb információk átadására. Arra vonatkozó pletykák már eddig is voltak, hogy a Samsung egy ultra-vékony üveget használhat fel ennél a terméknél a megjelenítő védelmére, és ugyanezt most más forrás is megerősítette, viszont lehet egy csavar a történetben. Állítólag az ultra-vékony üvegnek a felületén lesz egy szintén leheletnyi vastagságú plasztikból készült réteg is. Valószínűleg ezt a védelmi felületet egyelőre nem lehet elhagyni, bármennyire is szerette volna ezt meglépni a Samsung.

Az okostelefon megkapta már a 3C minősítést is, és ennek kapcsán fény derült arra, hogy az okostelefon 15 wattos teljesítményű gyorstöltést támogathat majd. A termék az SM-F700 azonosító alatt kerülhet a boltokba, de ez nem új, erről többször is szó esett már korábban. Végül arról is lehet már adatot hallani, hogy egy 3300 milliamperes telep kerülhet majd a burkolat alá. Viszonyításképpen ez nagyjából 800 milliamperrel izmosabb, mint a Motorola Razr akkuja, de nagyobb és erősebb is annál a dél-koreaiak konstrukciója.

A Samsung február 11-én rendezi a következő Unpacked rendezvényt, és a vállalat állítólag itt leplezheti majd le a gyártó a Galaxy Z Flipet is, a Galaxy S20 széria társaságában.

