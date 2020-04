Csökkenő szállítási mutatók a HDD piacon, részben a COVID-19 miatt

A merevlemezek iránti kereslet egyre csökken, valamint a COVID-19 világjárvány is érezhetően rontja a piac helyzetét.

A merevlemezek iránti kereslet egyre csökken, valamint a COVID-19 világjárvány is érezhetően rontja a piac helyzetét.

A TrendFocus elemzése alapján úgy tűnik, a merevlemezpiac idei első negyedéves eredményei nem festenek túl jó képet. Az iparág igazából már tavaly sem muzsikált valami szépen, ezt a helyzetet pedig tovább rontotta a COVID-19 pandémia, így az aktuális számok alapján úgy tűnik, hogy éves szinten 13%-kal, negyedéves szinten pedig 14%-kal csökkent a leszállított merevlemezek száma. Utóbbi nem túl nagy meglepetés, hiszen a szezonális hatások miatt a negyedik és az első negyedév között mindig látványos különbség mutatkozik, ám az éves összehasonlítás azért rávilágít: összességében tovább zsugorodott a piac. Míg az elmúlt év első negyedévében 77 millió merevlemez talált gazdára, addig az aktuális év első negyedévében már csak 67 millió termékre volt igény.

A merevlemezpiac helyzete fokozatosan romlik az elmúlt időszakban, ugyanis az SSD meghajtók és kártyák egyre kedvezőbb áron kaphatóak, ami részben a QLC NAND Flash technológia térhódításának is köszönhető. Nem segíti a piacot az a tény sem, hogy a következő generációs játékkonzolok, vagyis az Xbox Series X és a PlayStation 5 sem használ már merevlemezt, így a gyártók most nem is adnak le HDD megrendeléseket az újdonságok gyártásához, ami tovább csökkenti a HDD szállítási mutatókat.

A COVID-19 miatt a 2,5 és 3,5 hüvelykes konzumer merevlemezekből kevesebb készülhetett, ám ezt valamelyest ellensúlyozta az a tény, hogy az üzleti merevlemezekből 15,7 millió darabot szállítottak le, ami új rekord, ám ezen a téren sem felhőtlen a helyzet, ugyanis a teljesítményre hangolt konfigurációkba negyedéves szinten 12%-kal kevesebb merevlemezre volt szükség, ami részben szintén a COVID-19 számlájára írható, igaz, a szezonális hatások is közrejátszottak az eredmények alakulásában.

A HDD piac tehát nincs a legjobb állapotban, pedig a 2011-es thaiföldi áradások utáni mélypontról már éppen kezdett visszakapaszkodni a korábbi szintre, ám az egyre olcsóbb SSD-k miatt teljes helyreállásra már nem igazán számíthatunk, hiszen a merevlemezek iránti igény fokozatosan csökken. Persze még korai lenne temetni a klasszikus merevlemezeket, hiszen nagymennyiségű adat költséghatékony tárolására még mindig ez az adattároló formátum a legjobb választás, ha az egy GB-ra vetített bekerülési költséget nézzük.