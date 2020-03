Olcsóbb és jobb lett a gamereknek a Razer mechanikus billentyűzete

A Razert tavaly mutatta be a Razer Huntsman billentyűzetet, most pedig már ennek a Huntsman Tournament Edition kivitelével ismerkedhetünk meg, ami új dizájnt kapott, és még néhány fontos ponton lett finomítva. Ez a szerkezet már tökéletes társ lesz minden téren a gamerek számára, főleg, ha azok sokat mennek versenyekre, rendszeresen utaznak.

Úgy tekint magára a Razer, mint a mechanikus gamer gombsorok egyik úttörője, és ennek jegyében szeretne a Huntsman Tournament Edition bemutatásával egy újabb innovatív terméket letenni az asztalra. És bár az eszköz túlságosan radikális újításokat nem vonultat fel, az kétségtelen, hogy a játékosok számára ez a billentyűzet tökéletes választás lehet majd. A Huntsmanhez képest itt egy kompaktabb kialakítás figyelhető meg, a kábelezéssel sem kell bajlódni hordozáskor, és a Razer növelt az érzékenységén a gomboknak.

A Huntsman Tournament Edition egy opto-mechanikus kapcsolókat használó megoldás, ami TKL dizájnú. Ez azt jelenti, hogy már nincs meg rajta a numerikus terület. Ennek a pozitívuma, hogy sokkal könnyebben el lehet tenni hordozás közben, valamint a tömege is alacsonyabb, és a numpad lehagyása a legtöbb játékost egyáltalán nem fogja érzékenyen érinteni. A Razer elmondása alapján a Huntsman lett korábban a legkeresettebb gamer gombsor az USA-ban, és valószínűleg a Huntsman TE is szép jövő elé tekint a TKL kialakítással.

Az itt bevetésre kerülő új Razer Linear Optical Switch nagyon sima használatot tesz majd lehetővé anélkül, hogy érezhető ütközési pontja lenne a gomboknak az érzékelésük során. Már mindössze egyetlen milliméteres lenyomásra reagálni fognak a Huntsman Tournament Edition gombjai, így elkerülhető az, hogy a felhasználó nem elég határozottan nyomja az adott gombot, és azért marad ki egy akció. A vállalat elmondása szerint kétszer gyorsabb lesz az érzékelés a friss termékkel, mint az előddel – egy infravörös fénysugár szolgál a gombnyomások érzékelésére. Jó hír, hogy a módosítással együtt is megtartotta az új opto-mechanikus kapcsoló a kiemelkedően hosszú, 100 millió leütéses élettartamot. Szóval az extrém igénybevételnek kitett gomboknál sem kell attól tartani, hogy egyhamar meghibásodnak.

Fontos jellemzője még az is a Razer Huntsman Tournament Editionnek, hogy itt a vállalat dolgozói megoldották, hogy a kábelt egyetlen mozdulattal el lehessen távolítani. A C-típusú USB kábel lecsatlakoztatását követően biztonságosan lehet hordozni az eszközt, és akár egy rászabott tokba is simán bele lehet csúsztatni. Ráadásul nem utolsó szempont ebben a tekintetben, hogy így egy kábeltörés nem okoz nagy fejfájást, mert csak egy új kábelt kell vásárolni, amivel pillanatok alatt ugyanúgy lehet használni a klaviatúrát, mintha mi sem történt volna.

A termék rendelkezik integrált tárhellyel, melyen képes tárolni különböző beállításokat, akár öt eltérő profilozás is lementhető gond nélkül, ezáltal bizonyos esetekben gyorsabban fogható munkára. A tervezők alumíniumot és kiemelkedően ellenálló PBT kupakokat használnak itt, amik nagyon sokáig megőrzik az eredeti épségüket még intenzív használat esetén is. A feliratok ellenállnak a leütések mellett a különböző eredetű nedvességnek is. Támogatott itt a Razer Chroma, szóval az RGB világításról nem kell lemondani játék közben. Effektek sora és 16,8 millió színárnyalat állítható be a használat alatt, és a klaviatúra színvilág összehangolható a körülötte levő Razer Chroma képes termékekével.

A Razer Huntsman Tournament Edition érdekes módon olcsóbb lett, mint a Razer Huntsman gombsor, ami minden bizonnyal annak köszönhető, hogy itt a TKL dizájn miatt nem kell megfizetni a numerikus billentyűzetet. Ez a rész a játékosok számára nem különösebben szükséges, így a gamerek mindenképpen jól járhatnak az újdonsággal. A termék 130 dollárba kerül, míg az „elődje” 150 dollárért cserébe kellette a bájait. Az Egyesült Államokban napokon belül megvásárolható, és még Európába is elérhet szeptemberben.