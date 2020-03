MSI GT76 Titan - nehéztüzérség

Akár két méretben is jöhet az olcsóbb iPhone

A gamer notebookok világába tettem egy kis kitérőt, egy nem kevesebb mint 4,2 kilós gép kíséretében. A mai, pehelykönnyű gépek világában ez egy kicsit sokkoló adatnak tűnhet, de higgyük el, hogy cserébe olyan erőt kapunk, ami drága asztali PC-ket is megszégyenít.

Az MSI GT Titan szériás notebookjai játékra lettek tervezve, de nem ám csak úgy tessék-lássék módon. Ebből a szériából is egy erősebb konfigurációt kaptunk, bár még ennél is lett volna feljebb némely paraméterben.

Gépünket asztali 9900K processzor hajtotta 64 GB DDR4 2667 mHz memória társaságában, a háttértárunk pedig egy 1 Tb-os NVME SSD volt. Nade ami a játékosok számára a fő lényeg, hogy milyen grafikus vezérlőt rejt a ház. Megnyugtatok mindenkit, itt bizony nem egy mobil előtaggal ellátott butított GPU-t kapunk a pénzünkért, hanem bizony egy teljes értékű RTX 2080-at. Hoppá!

A kijelzőnk sajnos csak Full HD felbontású a 17,3 colon, viszont legalább 240 Hz frissítési rátával.

Kifogásolni ezen a területen nem tudnék semmit: tűéles képet kapunk, minden alkalommal röccenés mentesen, a fényerő és a betekintési szögek is kiválóak. A gép előlapját az RGB háttérvilágítású billentyűzet foglalja el, aminek természetesen minden szín-paraméterét a végletekig testre szabhatjuk a mellékelt szoftver segítségével. A billentyűzet kiosztása egyébként nekem kényelmes és gyorsan megszokható volt, gépelés közben pedig csendes volt.

A gépet kézbe véve és mozgatva inkább támad az a benyomásunk, hogy egy katonai ütésálló szörnyeteggel van dolgunk, mintsem gamer notebookkal. Ezt leginkább a felhasznált anyagok minősége és a gép vaskossága idézi elő. Nem spóroltak a fémmel az MSI mérnökei, de jutott azért a műanyagból is bőven mindenhova.

Tekintve a gép összetevőit, sejthetjük, hogy nem kis teljesítményfelvétellel lesz dolgunk, de mint tudjuk ez erős hőtermeléssel is jár, így nem logikátlan, hogy a gépház teljes kialakítása a hűtésnek lett alárendelve.

A gépház alja csak szellőzőnyílásokból áll. Itt szívja be a rendszer a hűvös levegőt, majd a gép hátulján fújja ki miután keresztül vezette a bordákon. A processzor és a grafikai chip külön-külön hűtőkört kaptak, így nem fűtik össze egymást, amiért jár a piros pont.

Galéria megnyitása grid_on

A gépház alja határozottan bordázott, hogy külön hűtőpad nélkül is elég távolság maradjon a sík felülettől, amire helyeztük, ezáltal elég friss levegőt tud magába szívni. Természetesen nem javasolt bedobni a gépet az ágyba vagy a kanapéra, vagy egyéb puha helyekre, mert pillanatok alatt túl fog hevülni, ami extrém esetben akár tűzveszélyes is lehet.

A gépház a robusztus dizájnt is igényesen oldja meg, tehát méretei ellenére sem egy ormótlan valamiként, inkább egy funkcionális célgépként tekinthetünk rá. Na de térjünk rá, amire mindenki a leginkább kíváncsi, hogy mennyi erő is rejlik benne. Az összes.Pont.

Nem tudtam olyan játékot és olyan beállítást ráereszteni az elérhető programjaink közül, amit ne vitt volna legalább 45, de inkább 60 FPS-sel ultra beállításokkal. A Full HD mérések alatt egyébként előfordult 140+ fps is, itt is ultra beállítások esetén. Nem kell részleteznem, hogy ez milyen képminőséggel jár, a 240 Hz-nek köszönhetően pedig semmiféle elcsúszást nem tapasztaltam, egyik játék esetében sem.

A képhez azért hozzátartozik, hogy mivel teljes értékű RTX 2080-nal dolgozunk, a fogyasztásunk és a hőtermelésünk is ennek megfelelő. A beépített ventilátorok pedig nem tudnak elég nagyok lenni a halk működéshez, úgyhogy a gép terhelve bizony hangos, nagyon. De legalább hatékony, hiszen 87 foknál magasabbat semmilyen gyilkolás hatására nem sikerült belőle előcsalogatni, ami még bőven a biztonságos lassulási küszöb alatt marad.

Egy valamirevaló játékos úgyis profi fülessel játszik, tehát a zaj is elviselhető lesz neki. Mivel a CPU külön körön van a GPU-tól, játékok alatt 50 - 60 Celsius fokos hőmérsékleteket mértem, tehát nem kellett nagyon izzadni az RTX kiszolgálásával.

Galéria megnyitása grid_on

Ha csak processzort erőltettem, akkor is 90 fok alatt maradtunk, ami 8 mag 16 szál esetén igen becsületes. A CPUp hűtőventilátora ekkor sem hangosodott fel zavaró mértékben.

Apró negatívum, hogy bár a BIOS támogat tuning opciókat, azoknak semmilyen hatását nem sikerült kimutatni. Nevezetesen a CPU TDP keretét és magfeszültségét, valamint throttling hőfokát babrálhatjuk pár egyéb apróság mellett, de még egy cinebench teszt alatt sem sikerült nekem magasabb órajeleket kicsikarni belőle, természetesen tápra kötött állapotban.

Ha már a tápnál tartunk, itt kell megjegyeznem, hogy embertelen dupla tápos megoldás jár mellé, 2 x 230 W, amitől minden lesz csak hordozható nem. Sajnos nélküle jó másfél órát bír a gép, talán egy filmet pont végig húz akkuról, de teljesen alapjáraton, asztalon hagyva is lemerül 3 óra alatt. Játék közben pedig nagyjából 45 boldog percet szerez nekünk, mielőtt utánpótlásért kiállt, de eközben a teljesítménye erősen korlátozott. Más kérdés, hogy még ekkor is bőven elég mindenre, de azért ne akkuról akarjunk online tournamenteket végigtolni.

A táp kialakítása szerintem lehetne jobban átgondolt, akár egy darabból is állhatna, mert így a két tápkábel a két tápegység és a közösítő eszköz miatt könnyen káosszá szerveződik. Súlyáról nem is beszélve, de azt olyan nagyon úgyse lehet kiküszöbölni. Szerencsére legalább a kábelek hossza bőséges, így távol tudjuk helyezni a gép meleg oldalától. Ketten együtt télen elég jó fűtést biztosítanak egy kis szobának.

Többször felmerült bennem, hogy jó és szép ez így, de azért egy 2080-at mégiscsak 4k-ban illene tesztelni, az az igazi terepe. Szerencsémre, úgy alakult, hogy landolt nálam egy igazi nagyágyú 4K megjelenítő is, egy Phillips 55" 4K HDR 804 OLED TV, így ki tudtam próbálni a notit 4K felbontás mellett is. Természetesen azon sem vallott szégyent, a képcsokron látható, hogy a legrosszabb FPS eredmény is a még mindig játszható 35 lett. Cserébe a látvány földbe döngölő, hiszen az ultra beállításokból nem engedtem sehol sem.

Galéria megnyitása grid_on

Ami pici negatívumként érintett, hogy bár a szintetikus teszteken hozta a kötelezőt a háttértár, induláskor és működés közben is, mintha az elvárhatónál egy picivel többet gondolkodott volna a műveletekkel, azon a területen nem éreztem az átütő erőt, de ez akár lehetett szoftveres eredetű hezitálás is.

Összességében még így is meg volt a wow faktor, de szerencsére nem kell gondolkodjak rajta, hogy mikor engedhetem meg magamnak, hiszen valószínűleg sosem. Ezt a konfigurációt jelenleg 1,3 milló forint környékén lehet beszerezni. Bamm.