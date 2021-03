Megszűnik az Intel processzor-tuningra vonatkozó biztosítása

Ezer dollárt ad az It Takes Two fejlesztője, ha megunjuk a játékot

Az Intel háza táján eddig lehetett igényelni a Performance Tuning Protection Plan névre keresztelt szolgáltatást, amely a „K” és „KF” jelölésű, szorzózárral nem rendelkező processzorokhoz volt elérhető. Ez gyakorlatilag egy biztosítás volt, ami a tuning során jelentkező meghibásodás ellen védett, de csak egyetlen alkalommal. A gyártó semmit sem kérdezett, semmit sem vizsgált, nem utasította el az igényt „nem rendeltetésszerű használatra” hivatkozva.

A PTPP szolgáltatás hivatalos weboldalán nemrégiben megjelent egy szűkszavú tájékoztatás, amelynek a lényege mindössze annyi, hogy 2021. március 1-től kezdve már nem lehet új PTPP biztosítást kötni a frissen vásárolt processzorokra. A meglévő, még érvényben lévő biztosítás a jótállási idő lejártáig természetesen érvényben marad, így akik már igénybe vették a szolgáltatást, továbbra is változatlan feltételek mellett élvezhetik azt.

Az Intel szerint a PTPP szolgáltatás iránt egyre csökkent a kereslet az elmúlt időszakban, ugyanis a processzortulajdonosok magabiztosabban tuningolnak, kevésbé igényelték a PTPP nyújtotta előnyöket, így a PTPP-nek nincs létjogosultsága a jövőben. A vállalat természetesen továbbra is nagy figyelmet fordít majd arra, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítson tuningolhatóság terén, plusz a tuningban segítő alkalmazásokat is gőzerővel fejlesztik a későbbiekben is, azaz az Intel Performance Maximizer és az Intel XTU továbbra is segítő jobbot nyújt a tuning során.

Fontos, hogy a fenti változás nem érinti az Intel Xeon W31 75X processzort, ahhoz ugyanis alapértelmezetten jár tuing-biztosítás, ami benne van a termékárában, így sem extra aktivációra, sem pedig külön biztosítás megvásárlására nincs szükség. Arról egyelőre nincs hír, hogy a későbbiekben újra érkezik-e valami hasonló szolgáltatás a többi processzorhoz is, de a csökkenő felhasználói keresletet látva erre nincs túl sok esély – ezért is szűnt meg a PTPP, legalábbis hivatalosan.

A PTPP egyébként 19,99 és 29,99 dollár közötti összegért volt elérhető, az adott processzormodelltől függően, a biztosítás keretén belül pedig egyetlen egyszer nyílt lehetőség a meghibásodott processzor garancia keretén belül történő cseréjére.