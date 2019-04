Samsung 970 EVO Plus – A fejlődés nem állhat meg

Samsung 970 EVOlúció

A Samsung 970-es SSD sorozata nagy népszerűségnek örvend a piacon, ami nem is csoda, hiszen meglehetősen gyors és strapabíró meghajtókról van szó, amelyekkel talán csak egyetlen apró probléma lehet: hatalmas teljesítményük miatt érdemes extra hűtéssel ellátni őket, hiszen üzemi hőmérsékletük könnyen eléri a 80 Celsius fok környékét, ami hosszabb távon egészen biztosan nem egészséges. A 970-es sorozat tagjai eredetileg 2018. április 24-én, azaz majdnem egy éve jelentek meg kereskedelmi forgalomban, akkoriban pedig igen gyors termékeknek számítottak, amelyeknek nem sok konkurenciájuk volt. A piacon azonban folytatódott a fejlődés, így több vállalat is előrukkolt olyan SSD kártyákkal, amelyek veszélyt jelenthetnek a Samsung sikerszériájának piaci pozíciójára – gondoljunk csak például az ADATA 8200 Pro, illetve Gammix S11 Pro meghajtóira.

A vállalatnál éppen ezért úgy gondolták, ideje egy gyorsabb kártyát is előhúzni a kalapból annak érdekében, hogy lépést tudjanak tartani a konkurensek gyorsulásával. A gondolatot tett követte, így 2019. január 23-án bemutatkozott a 970 EVO Plus sorozat, ami lényegében ugyanazt a vezérlőt használja, mint elődje, ám már nem 64-, hanem 96-rétegű 3D TLC NAND Flash lapkák lapulnak a fedélzeten és a firmware is a nagyobb teljesítményt segíti. Az új lapkáknál 20%-kal vékonyabb rétegeket használnak, a NAND és a vezérlő között pedig immár Toggle-mode DDR 4.0 kapcsolat húzódik. Utóbbinak köszönhetően az adatátviteli sávszélesség 800 Mbps-ról 1400 Mbps-ra emelkedett, a lapkák üzemi feszültséget pedig 1,8 V-ról 1,2 V-ra csökkentették, vagyis mind sebesség, mind pedig energiahatékonyság terén sikerült előrelépéseket tenni. A Samsung azért is van jó helyzetben az új lapkákkal, mert az 1400 Mbps-os Toggle-mode DDR 4.0-s csatoló most még egyedülálló a piacon. Az Intel, a Micron és az SK Hynix esetében még csak 1200 Mbps-os sebesség elérésére volt mód a 96-rétegű NAND Flash lapkáknál, a Toshiba/SanDisk páros pedig 800 Mbps-os tempón rostokolt még év elején – de ez valószínűleg nem tart sokáig.

A véletlenszerű olvasási teljesítmény 20%-kal javult, a folyamatos olvasási tempót azonban csak 100 Mbps-mal sikerült feljebb tornázni, hiszen a PCI Express 3.0 x4-es csatolófelület „egyszerűen nem bír többet”. Az EVO Plus modellek írási teljesítmény terén az esetek többségében gyorsabbak, mint az MLC alapú 970 Pro sorozat tagjai, ám ha az SLC alapú gyorsítótár betelik, akkor a 970 Pro modellek még mindig 25-255%-kal jobban teljesítenek, mint az újdonságok – a tényleges sebességkülönbség a feladat típusától és az adott meghajtó kapacitásától függ. Strapabíróság terén természetesen továbbra is a 970 Pro modellek lesznek a jobbak, de ez nem is meglepő az MLC alapokat elnézve. Igazából nem is a 970 Pro sorozat leváltása volt a cél, hanem egy olyan alternatíva piacra dobása, amely ütőképes a friss konkurensekkel szemben, ezt pedig csak úgy lehet teljesíteni, ha a 970 EVO szintjét érezhetően sikerül felülmúlni.

Az új meghajtók papíron tehát igen ígéretesnek tűnnek, de hogy élesben is jobbak-e, mint a korábbi EVO sorozat tagjai, arra hamarosan megadjuk a választ. Mielőtt azonban fejest ugranánk a tesztelésbe, feltétlenül érdemes megnézni, pontosan milyen tartozékokat rejt a csomag, illetve hogyan néz ki az új jövevény. Ezúttal az 1 TB-os meghajtókat próbálhattuk ki, és csak házon belüli tesztre kerülhetett sor, azaz csak a Samsung meghajtóit vetettük össze az újdonságot, de később, ahogy hozzáférünk a többi gyártó 1 TB-os termékeihez is, bővül majd a kör.

Az SSD és tartozékai

Galéria megnyitása grid_on

A Samsung 970 EVO Plus 1 TB-os változata a szokásos Samsung csomagolásban érkezik. Az elegáns doboz belsejében egy hasonlóan igényes tálca fogad minket, amelyben maga az SSD kártya lapul. A fehér tálca közepét ki lehet emelni, így hozzáférhetünk az alatta található dokumentációhoz is. Egyéb tartozékok, illetve kiegészítők nem járnak az újdonsághoz, de egy M.2-es SSD esetén nem is szükségesek. Illetve egy M.2-es foglalathoz szükséges rögzítő csavar kelleni fog, ám ez minden esetben az adott alaplap tartozéka, így ha éppen nem találnánk, érdemes körülnézni az alaplap dobozában – ott lesz az, általában egy visszazárható tasakban.

Szoftver

Samsug SSD MagicianAz új SSD mellé természetesen most is a Samsung SSD Magician legfrissebb változatát kapjuk, amennyiben letöltjük azt a gyártó hivatalos weboldaláról, innen. Az alkalmazás egyébként a már jól ismert funkciókat kínálja: megnézhetjük rajta keresztül, van-e frissebb firmware a meghajtóhoz, de teljesítménytesztet is futtathatunk, megnézhetjük az eddigi írásmennyiség összegét, valamint kezdeményezhetjük az SSD biztonságos törlését is – a folyamatban segíteni fog az alkalmazás. Ezeken felül az Over Provisioning mértéke is módosítható bizonyos esetekben, vagy éppen a Rapid Mode is bekapcsolható, ha az adott SSD ezt támogatja – a 970 EVO Plus-nál pont nem használható a funkció, ahogy a többi PCIe NVMe SSD-nél sem. Hasznos funkció a kompatibilitási információ, ami elárulja, akadályozza-e bármi a meghajtó optimális működését. A szoftver tehát hasznos tud lenni, így érdemes lehet letölteni és telepíteni, már csak azért is, mert a friss firmware csak ezen keresztül szerezhető be, ha szükség van rá.

Tesztkonfiguráció és a mezőny

A tesztekhez egy Windows 10 Professional x64 operációs rendszerrel ellátott AMD RYZEN 5-ös konfigurációt használtunk, amely a lenti komponensekből állt.

Alaplap: ASROCK X470 Taichi



ASROCK X470 Taichi Processzor: AMD RYZEN 5 2600X (Noctua NH-U9S hűtővel és Cooler Master E1 Essential pasztával)



AMD RYZEN 5 2600X (Noctua NH-U9S hűtővel és Cooler Master E1 Essential pasztával) Rendszermemória: 2 x 4GB DDR4-2933 MHz



2 x 4GB DDR4-2933 MHz Adattárolók :



: Tápegység: Cooler Master V850



Cooler Master V850 Ház: Cooler Master TestBench



Cooler Master TestBench Operációs rendszer: Windows 10 Professional x64 (October 2018 Update)



Hőmérsékletek

Nagyon fontos adalék, hogy tudjuk, melyik SSD kártya mennyire melegszik a tesztek során. A nagyteljesítményű PCIe NVMe meghajtók rendszerint eléggé tudnak forrósodni, így kevésbé jól szellőző rendszer esetén érdemes feléjük irányítani némi friss levegőt, illetve külön hűtő alkalmazása is szükségessé válhat.



Galéria megnyitása grid_on

Mind a 970 Pro, mind pedig a 970 EVO esetében 36 Celsius fokos üresjárati hőfokot mértünk, míg a 970 EVO Plus már egy picit melegebb volt, 42 fokról indult. Az IOMeter 4 x 6 percig tartó teljes terhelése alkalmával mindhárom kártya alaposan megizzadt. A különbség azonban itt már egy picit másképp alakult: a 970 Pro csak 79 Celsius fokig melegedett, míg a 970 EVO és a 970 EVO Plus esetében egyformán 82 Celsius fokos maximális hőfokot mértünk, pedig azt gondoltuk az új Flash chipek kisebb étvágyúak lesznek. A mérések 21 Celsius fokos szobában történtek, méghozzá tesztpadon, így egy zárt és kevésbé jól szellőző házban ennél magasabb értékeket is tapasztalhatunk, ha alaposan leterheljük a kártyákat.

ATTO Disk Benchmark

Az ATTO Disk Benchmark tesztek alkalmával a 970 EVO Plus minden esetben gyorsabb volt az előző EVO modellnél, valamint a 970 Pro modellt is maga mögé utasította, hála a jobb képességeknek.

Galéria megnyitása grid_on

Galéria megnyitása grid_on

A QD10-es tesztek eredményei hasonlóak voltak, igaz, 4K-s olvasási teljesítmény terén a 970 EVO Plus lett a leglassabb, a többi tesztben azonban jól állta a sarat. Az eddigi teljesítmény összességében meggyőző – megfelel a papírformának.

Crytal Diskmark

A Crystal DiskMark tesztjeinél a folyamatos olvasási és írási mérések alkalmával jól szerepelt a 970 EVO Plus, ám a többi tesztnél már többnyire a 970 EVO bizonyult gyorsabbnak, ami mindenképpen fura.

Galéria megnyitása grid_on

AS SSD Benchmark

Az AS SSD Benchmark általános sebességtesztjei alapján nagyon jól szerepel a 970 EVO Plus a korábbi 970 EVO modellhez képest. Egyedül a 4K64Thrd olvasási tesztet említhetjük meg kivételként, ahol a 970 EVO Plus alulmarad elődjéhez képest, igaz, a különbség nem túl jelentős. 4k64Thrd írási teszt esetén viszont látványos az előrelépés, hiszen az új kártya a 970 Pro nyomában lohol, alig lemaradva tőle. Az olvasási- és írási késleltetést vizsgáló tesztekből utóbbi az érdekesebb, ezen ugyanis szépen látszik, hogy a 970 EVO Plus esetében tényleg sikerült lejjebb szorítani a késleltetést, igaz, a különbség minimális, de a tény elvitathatatlan.

Galéria megnyitása grid_on

Galéria megnyitása grid_on

A másolási szimulációt végző tesztekben nagyon jó teljesítményt mutatott fel a friss SSD kártya. A Game tesztnél a 970 Pro elé ért be, és a Program teszt alkalmával is sikeresen elcsípte az első helyet, viszont itt sem mutatkozott túl nagy különbség a teljes mezőnyben. Az ISO tesztben már veszített a 970 EVO Plus, ami azért is különös, mert az első helyet pont a 970 EVO hozta el. A papírforma alapján fordítva kéne lennie, de mivel 3 mérés átlagával számolunk, így ez végleges végeredménynek tekinthető.

IOMeter 1.1.0

Az IOMeter segítségével most is a kliens szegmensben tapasztalható terhelésformákat vettük alapul, ami nagyrészt 70% olvasásból és 30% írásból áll. A méréseket most is QD4 és QD32 beállítással végeztük, méghozzá 1 MB-os és 4 KB-os blokkméretek használatával.

A QD4-es teszteknél minden esetben a 970 EVO Plus végzett az élen, mögötte pedig a 970 EVO helyezkedett el, akár a 4 KB-os, akár az 1 MB-os blokkmérettel zajló méréseket vesszük alapul. Késleltetés terén mindkét esetben javult a 970 EVO Plus.

Galéria megnyitása grid_on

Galéria megnyitása grid_on

A második körben, vagyis a QD32-es mérések alkalmával már csak az 1 MB-os blokkokkal zajló műveleteknél voltak gyorsabbak a 970 EVO Plus és EVO sorozatú meghajtók a 970 Pro modellnél. A 4 KB-os blokkokkal zajló méréseknél a 970 Pro megmutatta, miért is kapta a Pro nevet: látványosan elhúzott az EVO modellektől, vagyis ez a fajta terhelés a Pro sorozatnak fekszik jobban.

Fájlmásolással kapcsolatos tesztek

A fájlmásolással kapcsolatos teszteknél szokás szerint háromféle mérést végeztünk. Az egyiknél a RAMDISK meghajtóról az SSD-re került tartalom, így az SSD írási képességei kerültek fókuszba. A második teszt SSD-n belüli fájlmozgatással zajlott, ami a vezérlőt tette próbára, majd a harmadik teszt folyamán már az SSD-ről a RAMDISK-re másoltunk tartalmakat, ami az olvasási képességek vizsgálatát segíti

Az első kör alkalmával két tesztben első helyen végzett a 970 EVO Plus, míg a harmadikban már a 970 Pro beelőzte – a 970 EVO viszont végig lemaradt tőle, tehát a fejlődés látható. A meghajtón belül zajló tesztek egyértelműen a 970 EVO Plus győzelmét hozták – ezekben a tesztekben a 970 EVO volt a leglassabb. Az olvasási sebességet vizsgáló mérések esetén két tesztben végzett az első helyen a 970 EVO Plus, még a harmadik mérést, amelyben sok kis fájlt kellett a RAMDISK-re mozgatni a 970 Pro nyerte.

Galéria megnyitása grid_on

Összességében elégedettek lehetünk az új SSD általános teljesítményével. Most már csak az a kérdés, hogyan alakul a:

Lineáris írási teszt

Az első képen látható eredmény alapján a 970 EVO Plus hosszabb ideig tudja tartani a maximális írási tempót, mint a második képen látható 970 EVO, valamint a minimális írási sebesség is csak 1073,8 MB/s-it csökken, nem 859 MB/s-ig, mint a korábbi 970 EVO esetében. A 970 Pro ezzel szemben végig tartja az 1920 MB/s körüli sebességet, a tárterület elejétől egészen a végéig, de a korábbi tesztek alapján ez aligha meglepő.

Galéria megnyitása grid_on

Verdikt

A Samsung 970 EVO Plus a látottak alapján nagyrészt hozza azt, amit papíron elvárhatunk tőle. A folyamatos írási teljesítmény sokat javult, a folyamatos olvasási teljesítmény azonban csak minimálisan lett magasabb, ami a PCI Express 3.0 x4-es csatolófelület limitjének is köszönhető. Az új SSD kártya üresjáratban picit jobban melegszik, mint az előző generáció, ám teljes terhelés alkalmával már nincs igazán különbség közöttük – mindkettőt érdemes hűtővel ellátni, vagy legalábbis érdemes gondoskodni arról, hogy friss levegő járja be az M.2-es bővítőhely környékét.

Samsugn 970 EVO Plus – Ugyanannyiért nagyobb sebességA 970 EVO Plus az esetek többségében tényleg gyorsabb lett, mint a 970 EVO, az ára azonban jelenleg ugyanannyi, mint amennyibe az elődmodell került, valamint a jótállási idő sem változott, maradt öt év. Strapabíróság terén igazából szintén ugyanazt kapjuk, mint amit a 970 EVO esetében már megszokhattunk, de a változatlan ár miatt egyértelmű, hogy az új meghajtónak érdemes bizalmat szavazni, egyértelműen ajánlott vétel. Akinek sima EVO-ja van, annak persze nem érdemes rohanni cserélni, de az új SSD-n gondolkozóknak igen erős alternatíva a 970 EVO Plus.

Aki nagyobb strapabíróságra vágyik, még mindig bátran választhatja a 970 Pro sorozat tagjait, hiszen azok kétszer több írásmennyiséget viselnek el élettartamuk során, mint az azonos adattároló kapacitású EVO és EVO Plus kártyák, csak tényleg figyeljünk oda a hőtermelésükre, mert ha túlmelegszenek, csúnyán belassulnak.

De ugyanez a többi gyártó PCie NVMe alapú meghajtóiról is elmondható, nem is véletlen, hogy egyre több alaplap kap olyan M.2-es foglalatokat, amelyekhez passzív hűtés is jár – igaz, ez jellemzően még mindig a drágább modellek kiváltsága.

A tesztben szereplő 1 TB-os Samsung 970 EVO Plus SSD kártyát a Samsung hazai képviseletétől kaptuk kölcsön tesztelésre, ezúton is köszönet érte!

Hasznos hivatkozások