Már kapható a GeForce GTX 1650 Super, így néz ki a kínálat

Az Nvidia nemrégiben dobta piacra a GeForce GTX 1660 Super videokártyát, amelynek legfontosabb paramétereiről korábbi hírünkben már beszámoltunk. Akkoriban az is kiderült, hogy rövidesen érkezik egy GeForce GTX 1650 Super típusú újdonság is, ami hivatalosan november 22-én kerül az üzletek polcaira, vagyis néhány napja már kapható. Mivel a termék a gyártók hivatalos webodalain is felbukkant már, így megragadtuk az alkalmat és összesítettük az aktuális felhozatalt. A kör később néhány modellel még mindenképpen bővülhet, ezekről idővel természetesen be fogunk számolni.

Most viszont lássuk, pontosan milyen modellekkel rukkoltak elő az Nvidia AIB partnerei. A lenti kínálatban számos tuningolt és számos kompakt megoldás foglal helyet, amelyek többnyire kétslotos felépítésben érkeznek, ám néhány hűtő műanyag borítása egy kicsit belelóg a harmadik slotba is, igaz, nem drasztikusan, csak mindössze pár millimétert. A felhozatal többnyire szerényebb, mint a GeForce GTX 1660 Super kínálat volt, de így is bőven találunk megfelelő választást. Most pedig következzenek a kártyák!

ASUS

EVGA

Gainward

Galax

Gigabyte

Inno3D

MSI

Palit

PNY

Zotac

Hírünk írásakor még csak négyféle modell jelent meg kínálatunkban, amelyek a 63 990 forinttól 73 690 forintig terjedő ársávot fedik le. Az aktuális kínálat itt található, az elkövetkező napokban egészen biztosan bővülni fog.