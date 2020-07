Huawei MatePad Pro - csak bátraknak

Brutális siker a The Last of Us: Part 2

Rainbow Six Siege - régi és komoly problémákat old meg a Ubisoft

Szerzői értékelés Szerző % 65 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

Sokan nem szeretik a Google egyeduralmát az Androidos hordozható eszközök piacán. Akárhogyan is nézzük, a letörölhetetlen és egyben előre telepített appjaik sokak számára nem adnak túl nagy bizalomra okot, hiszen a vállalat már jó régóta eltávolodott egykori alapelvétől, miszerint ne legyen gonosz. Elkerülhetetlen módokon gyűjtenek adatokat a felhasználókról, akkor is tudják mit szeretsz és ki vagy, ha még csak nem is regisztrálsz a szolgáltatásukra, hiszen szinte minden weboldal és app az ő analitikai eszközeiket használja. Így vagy úgy, de beazonosítanak téged.

Néha tehát jó érzés lehet elmenekülni a rendszereik elől, viszont a másik oldalon leginkább az Apple áll, ami szintén nem mindenkinek szimpatikus vállalat. Alternatíva lehet a tablet piacon az Amazon is, de az ő eszközeiket nem forgalmazzák idehaza hivatalosan, illetve erősen tartalomfogyasztásra vannak kitalálva, tehát munkára nem ideálisak.

Ilyenkor jöhetnek képbe a kiváló minőségű kínai gyártók, akik nem hagyják magukat a Google-lel szemben, és saját alkalmazásboltjukkal veszik fel a harcot olyan minőségi hardverek mellett, amit sokszor más nyugati gyártók háromszoros áron kínálnak. Mai tesztünk alanya egy igazi erőmű, egy minőségi professzionális eszköz, ami a saját lábán kíván megállni a Google ellenében, ez pedig a Huawei MatePad Pro.

A tabletet egy kellemes, egyszerű fehér dobozban szállítják. Kinyitva azonnal megpillanthatjuk magát a gépet, majd kiemelve alatta szépen elrendezve ott lesz a töltő, a kábel és egy USB-C – jack átalakító, amire értelemszerűen füles használatánál lehet szükségünk.

A termék egy rendkívül masszív szerkezet, se nem recseg, se nem ropog, nincsen rajta szemmel láthatóan gyenge alkatrész. Ez egy minőségi cucc, ami csak arra vár, hogy végre használják.

A MatePad Pro 10,8 colos kijelzője rendkívül elegáns keskeny kávát kapott, a felbontása 2560 x 1600 pixel. A kép és a színek minősége kiváló, nagyon gazdag látványvilágot tud nyújtani. A motorháztető alatt egy Kirin 990-es erőmű dolgozik 6 GB memóriával és 128 GB belső tárhellyel. Az előlapi kamera viszont sajnos már nem fért bele a keretbe, így a képernyőből foglal helyet, illetve a hátlapi is egy kicsit kitüremkedik. Utóbbinak nem vagyok a híve, mert mindig félek, hogy könnyen megsérülnek így a lencsék.

A MidnightGrey színezés rendkívül jól néz ki és a fémes váz ellenére képes a vezeték nélküli töltésre is. Igaz, ilyenkor lassabban fog újra teljes erejében lenni a gép, de ez mindenképpen kényelmes megoldást nyújthat sokaknak

Bekapcsolásnál a gép a szokásos telepítési folyamatokon megy keresztül, bár ezúttal Google szolgáltatásoktól mentesen, így a Huawei-fiókkal kell megbarátkoznunk. Ennek megfelelően az egyik első dolog, amivel találkozni fogunk az néhány előre telepített alkalmazás. Lesz itt naptár, chromium alapú böngésző, email kliens, WPS Office, zene, fájlkezelő galéria és pár egyéb dolog mellett egy professzionális jegyzetelő alkalmazás.

Szóval igyekezett a kínai gyártó Google helyettesítő szoftvereket nyújtani, hogy senkinek ne okozzon gondot a váltás.

A gép 10-es Android alapon használja a 10-es EMUI-t, amit bár meg kell szokni, van rendszer a felépítésében - nekem legalábbis tetszett a mögötte lévő logika. A gép átkapcsolható Desktop módba, ilyenkor egy mini androidos számítógéppé változik az eszköz. Az eddig mobilos weblapok most már asztali változattal szolgálnak ki, a képernyőn az ablakok méretezhetővé válnak és könnyebbé válik a multitasking is.

Más EMUI eszközök, így telefonok is csatlakozni tudnak a géphez, így például könnyedén irányíthatjuk azt a tabletről, egy kis ablak formájában ugyanis teljesen elérhetjük a mobilunk. Természetesen a képkivetítés se okoz problémát neki más eszközökre, amik támogatják ezt a funkciót, így akár TV-n is folytathatjuk a munkát.

Mivel egy professzionális eszközről beszélünk, ezért opcionálisan vásárolható hozzá billentyűzet és toll is. Ezzel pedig egy igazi iPad Pro alternatívával lesz dolgunk, annak árának töredékéért.

A billentyűzet egyben tok is. Mágnesesen cuppan rá a MatePad Pro-ra és külön csatlakoztatás vagy töltés nélkül működik. Vigyázni kell, mert a mágnes nem a legerősebb; ha nem figyelünk és óvatlanul lóbáljuk a tabletet benne, akkor az kirepül. A billentyűzeten nincs magyar kialakítás, de könnyedén át lehet állítani magyar kiosztásra, ezzel pedig a hosszú í gomb kivételével szinte minden szükséges billentyű elérhetővé válik.

Maga a hosszú í hiánya nálam nem okoz problémát, mivel sokat írtam korábban ilyen billentyűzettel, ezért tudom, hogy az ALT+J vagy az ALT+I megnyomásával ezeket könnyen elő tudom hívni. A probléma inkább az ü, ó, ő, ú, ű, gomboknál jelentkezhet, ezek ugyanis kisebbek, mint a megszokott. Miután nagy nehezen megértette az előre telepített Swiftkey, hogy nem akarom az automatikus szójavítást használni, összességében nagyon jól vizsgázott ez a tok-billentyűzet, egészen tetszik. Ezt a cikket is ezzel a billentyűzettel írtam meg a tableten.

A másik eszköz pedig a dőlés és nyomásérzékeny toll, amit a tablet tetejére rakva tudunk párosítani a géppel és egyben tölteni is. Maga a kialakítása és a használata érzésre egy az egyben egy Apple Pencil másolat. Mivel szeretem ezeket a rajzeszközöket, erről még később írok.

A hang tekintetében sem vizsgázik rosszul, bár elmarad attól az élménytől, mint amit a Samsung Galaxy Tab S6 Lite nyújtani tudott számomra. Itt négy hangszórót kapunk, hogy bárhogyan is tartsuk a gépet, sztereó élményben legyen részünk. Személyes mozizásra kiváló, a játékok közben is szépen szól, amit ráadásul a rezgés-támogatással nagyon fel tud dobni a MatePad Pro.

A mobil eszközök benchmarkjának használt Fortnite nagyon szépen fut. A felbontás nem a legjobb, de stabil játékélményt kínál vele a gép, vagyis szinte biztos, hogy bármilyen játékkal vígan elboldogul, ha valami megjelenik rá.

És akkor lassan rá is térnék a tablet Achilles-sarkára, arra, ami beárnyékolja ennek a kiváló hardvernek a dolgait. Ez nálam olyannyira fontos probléma, hogy nem árnyék, hanem sötétség, mert emiatt ajánlani se merem az eszközt jóformán senkinek sem. Kínában egy telefonra vagy tabletre nem kell Google alkalmazás, hiszen mindenre van alternatívájuk. Ezeket a programokat viszont a nyelvi nehézségek miatt aligha lehetne mindet egy nyugati felhasználó elé tenni, így a Huawei az AppGallery nevű alkalmazásboltjában gyűjti a számunkra hasznos programokat.

Az appok száma viszont hiányos, sajnos sok esetben alternatív útvonalakat kell választanunk azok beszerzésére. Ha nem akarjuk a vadonatúj tabletünket rögtön buherálással Google baráttá tenni, akkor muszáj lesz például a YouTube nézéséhez a böngészőt használni.

Természetesen érdekelt, hogy mit írnak a Huawei MatePad Pro-ról mások, mert én igencsak kellemetlen tapasztalatokkal lettem gazdagabb a használata során. Viszont meglepődve tapasztaltam, hogy ezt az apphiány problémát vagy nem akarták figyelembe venni, vagy annyira keveset használták a tesztek során, hogy fel se tűnt nekik. Ha a kevés app nem lenne elég, vannak más súlyos problémák is, ami pedig az AppGallery-re vezethető vissza.

Úgy gondolom, hogy egészséges módon vigyázok az adataimra, de azért nem parázok rá arra, ha mondjuk egy hangfelismerő szolgáltatás el akarja küldeni a parancsaimat a szerverre, hogy azokat elemezve megfelelő válasszal szolgáljon. Nem kapcsolom ki a követést és a marketing ajánlásokat sem - ha már úgyis megkapom a reklámokat, legalább legyen értelmük.

Amit viszont az AppGallery-ben tapasztaltam, az alapján a Huawei hivatalos boltját úgy nevezném el, hogy egy kém-terminál.

A Huawei nemzetközi szinten nem áll jól adatbiztonság téren, hiszen az amerikai narratíva szerint az eszközeiket használva nem egy profitéhes cég, hanem maga a kínai állam figyel minket. Hogy ebből mi diplomáciai túlzás vagy mi nem, számomra ez lényegtelen, de könyörgöm, ha meg akarják tisztítani a nevüket ne legyen már a hivatalos boltjuk is csaló programokkal tele! Az AppGallery olyan, mintha besétálnál egy hackerekkel teli kávézóba - a piti, csupán scripthasználatra képes gyerekektől kezdve a profi szakemberekig -, és megkérdeznéd a jelenlévőktől, hol tudod feltölteni a telefonodat, meg persze pénzt akarsz levenni még a számládról is.

Első belépésnél még azt gondoltam, hogy megbízhatok az itteni dolgokban. Böngészni kezdtem, letöltöttem alap programokat. Ekkor látom, van Dragon Ball játék is a különösen ajánlott címek között, jól van, jöhet le az is. Megnézem a fejlesztőt, erre látom, hogy kínai karakterek sokasága. Mondom ez fura, mert a képek alapján ez a Dragon Ball Z, az pedig japán. Kis utánajárás után megbizonyosodtam róla, hogy ezt inkább mégse tölteném le, mert ez csak egy klón játék. Letöltöm a PS4 Remote Play-t, hogy kipróbáljam rajta a felhő gaminget, erre indításnál egy Candy Crushnál is egyszerűbb puzzle játék indul el. Mi a fene folyik itt?!

A TOP appok között GTA klónok sokasága van - még csak nem is próbáltak a fejlesztők kicsit egyedit nyújtani, se a névben, se a logóban, se a témában, se semmiben. A PUBG klón az összes Battle Royale játék nevét egyszerre tartalmazza, a Free Fire-től kezdve a Squadon át a Battlegrounds-ig, így lett belőle „Squad Free Fire Unknown Battleground”. Szégyen, hogy egyáltalán elkészültek ezek a programok, de az még félelmetesebb, hogy ezek kikerülhetnek ide és az ajánlott kategóriában virítanak! Holott a Huawei állítólag kézzel ellenőriz minden appot, ez alapján viszont ez csak marketing szöveg, hiszen az általam vázolt probléma már régóta fennáll.

Galéria megnyitása grid_on

A lenyomhatatlan reklámokkal megnyíló AppGallery használhatlan cuccok tömegével van tele. Egyszerűen egy World of Tanks-ot nem merek letölteni onnan, mert látom, hogy nem a Wargaming a fejlesztő, hanem ki tudja kicsoda? Aki innen szed le alkalmazásokat, jó eséllyel nem találja meg, amit szeretne használni, mivel alig van valami használható. Ha meg mégis megtaláljuk azt, amit szeretnénk, csak reménykedhetünk abban, hogy nem egy tört appot töltünk le, ami fénynél is gyorsabb sebességgel tolja át a bizalmas adatainkat a keleti barátainknak.

Ilyen rossz Store-t még életemben nem láttam. A bizalmam pár app után a Huawei végleg elvesztette, szép munka!

Már számtalan vállalat és kormányszerv tiltotta meg a Huawei eszközök használatát saját alkalmazottainak, de én nem magában az eszközben vagy annak operációs rendszerében nem bízom, itt ne legyen félreértés. A programok telepítésénél a tablet folyamatosan kéri az engedélyeket, rajtunk múlik, megadjuk-e ezeket. Van beépített Avast víruskereső is, ami segíthet a védekezésben. Az ő általuk készséggel nyújtott hamis alkalmazásokban nem bízom. Abban, hogy amikor elindítjuk ezeket az appokat, akkor a mi engedélyünkkel, tehát hátsó kapu nélkül adunk meg mindent magunkról a készítőknek.

Szóval lehet, hogy a szoftver nem használ kiskapukat az adatlopásra, de hiszen nem is kell neki, mi magunk engedélyezzük az adatgyűjtést, mert ezek a programok valami jó hírnevű programnak és fejlesztőnek álcázzák magukat, amikben alapvetően megbíznánk. Mire használható így egy tablet, ha nem lehet rá nyugodtan appot letölteni?

Rákerestem, mit ajánl a Huawei, ha egy app nincs a boltjukban. A hivatalos válasz az, hogy menjünk fel az APK mirrorra és onnan szedjük le. Zseniális. Természetesen vannak appok, amik működnek ilyen oldalakról, de a legtöbbnek szinte muszáj a Google Play szolgáltatások megléte, hogy elinduljon, nem beszélve arról, hogy senki nem tudja garantálni ezen programok tisztaságát sem.

Mivel Android eszközről beszélünk, vannak módszerek, amivel OTG adapteren keresztül megoldható relatíve egyszerűen a Google telepítés, de én biztosan nem ajánlanám, hogy egy ilyen drága eszközt egy figyelmetlen felhasználó téglává varázsoljon és persze én sem egy 220 ezer forintos tesztgépet fogok így felokosítani majd visszaadni.

Ettől függetlenül gyorsan alternatív Store után kezdtem el nézni, hogy legalább valamire használni lehessen az eszközt, a választásom pedig az Amazon Appstore-ra esett. Ez egy megbízható és viszonylag fejlett bolt, innen letöltve az appokat nem kell félnünk, hogy mások páholyból nézik, mit csinálunk a géppel vagy a gép előtt a kamerákon keresztül.

A probléma az, hogy az Amazon bolt is hiányos. Gépigényes játékokat, profi programokat, YouTube-ot nem érdemes keresni itt sem. De mivel ellenőrzött, így már sokat javított nálam a Matepad megítélésén.

A Google Docs vagy az Online Word a böngészőben sem működött alapértelmezetten, hogy megírjam a cikket. Muszáj voltam a desktop módot választani, így már hajlandó volt velem foglalkozni ez a két szolgáltatás; igaz ebből csak a Word volt használható, a Docs bugos maradt.

Az előre telepített programok se sokkal jobbak. Az egyszerűség még nem is baj, de hol van például a toll támogatást használó rajz alkalmazás? Nincs ilyen, az AppGallery szintén kong az ürességtől ez ügyben, és az Amazon Appstore se erre van specializálva. A Samsung Galaxy Tab S6 Lite tesztemben azt írtam, hogy a Google Play Store súlyosan elmaradott az Apple App Store-hoz képest rajzos applikációk tekintetében. Nos, remélem senki nem akar ezért tollat venni a Matepadhoz, mert még a Paint is Photoshopnak tekinthető az előre telepített csodához képest. Egyedül az Autodesk SketchBook és az Ibis elérhető rá - hála az égnek -, mint valamire használható rajz-appok.

A tollat említettem, hogy Apple másolat, de annak a minőségnek a közelébe se ér. Legenyhébb érintésre sokszor kihagy és nem rajzol, ez pedig súlyos hiba. Szép vonalakat húzni vele még nagy sebesség mellett is szinte lehetetlen. Az egyenes még vonalzó mellett is görbületekkel teli, amit a lenti ábrán is láthattok. Tehát egy vonalzót raktam a Mate Pad Pro-ra és az iPadre és így húztam a vonalakat. Ha esetleg a böngészőben nem látszana jól, mennyire hullámos a Huawei vonala, nagyítva is kitettem egy-egy szakaszt jobb oldalra.

Hamar merül és lassan töltődik, a programok hiánya mellett pedig semmi kedvem nem volt vele rajzolni, tehát profi művészek kerüljék. A lenti AppGallery ihlette „animációt” is ezzel a géppel készítettem, de hiába akartam szebb vonalakat húzni, a gép hardveresen nem engedte, a szoftverek meg nem éppen villogtak a dolgok korrigálásában.

Ha viszont jegyzetelni akarunk vele angol nyelven, akkor a beépített app nagy segítségünkre lehet. Könnyedén tudjuk vele a kézírást nyomtatott betűkké digitalizálni és gesztusokkal javíthatjuk az elrontott szavakat. Ilyen komoly note appot még nem láttam korábban, meetingre és előadásra tehát nyugodt szívvel vihető. Ez szép munka, de csak angolul vagy kínaiul tud, ami viszont „nem mindig” hasznos számunkra.

Galéria megnyitása grid_on

A képek tekintetében tablethez képest nem lehet ok a panaszra, de azért itt is igaz az az alapelv, hogy tablettel nem fotózunk le túl sok mindent, arra ott a mobil. Meetingekre, családi video csevegésre és persze dokumentumok szkennelésére pont szuper az, amit nyújtani tud.

Ha megnézem a korábban már beágyazott MatePad Pro marketing videóját, a nyálam csorog, annyira jó és sokoldalú eszközről beszélünk, tök izgalmasak a benne rejlő lehetőségek. Amint viszont mélyebbre ásunk és találkozunk az első átverésre optimalizált appal (és ezt észre is vesszük), akkor bizony ez a rózsaszín felhő elég hamar tova fog szállni.

Galéria megnyitása grid_on

Én a magam részéről mélységesen csalódtam az eszközben. A potenciális kémprogramokat leszámítva is hiányos szoftverháttérrel kell szembenéznünk, a Google szolgáltatások alternatívák nélküli elhagyása nem egy jó húzás. Nincs Netflix, nincs YouTube, sem más általam megszokott és gyakran használt program. Professzionális használatra a profi alkalmazások hiánya miatt nem használható, Word-re van olcsóbb tablet szintén billentyűzettokkal, rajzolni nem érdemes vele, mert a toll gyenge az árához képest. Kis túlzással egy iPad Pro lemerülve is hasznosabb néha, mint egy Matepad Pro bekapcsolt állapotban.

A lelkiismeretem nem engedi, hogy ezt a tabletet ajánljam, a hardveres teljesítménye viszont remek, így ha a buherált Androidok világában jártas vagy, a kezdőoldalad az xda-developers.com és tudod mit csinálsz, ez a hardver nem okoz majd neked csalódást. A többieknek viszont hosszútávon biztosan.