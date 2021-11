Zenehallgatásra azért ne! - Kaira X for Xbox

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition – Busta! Straight Busta!

Razer. Gyerekkoromban csak álmodni tudtam arról, hogy ilyen menő kütyüm legyen, ami világít és speciálisan nekünk, gamereknek készült. Nagyon menőnek számított akkoriban egy ilyen egér, billentyűzet vagy fejhallgató és jól tudtuk, hogy ilyeneket birtokolva akár valóban jobbá is válhatunk egy-egy játékban.

Az idők folyamán viszont más cégek is ráéreztek arra, hogy érdemes lehet menőként beállítani akár a gagyi termékeket is, így, ha valaki manapság gamer eszközt akar venni, nem biztos, hogy a Razer jut eszébe akár a néha túl magas árfekvés, akár a manapság kevésbé népszerű márka miatt.

Bár a cég megítélése eléggé megosztó, az biztos, hogy a mai napig fontos szereplője a piacnak, ami miatt érdemes lehet kipróbálni a termékeiket.

A Razer Kaira X for Xbox egy pár hete megjelent új fejhallgató, ami viszonylag olcsón kínál a konzolhoz - de akár bármilyen más jack csatlakozóval rendelkező eszközhöz - kiváló hangzást és mikrofont. Arra, hogy ténylegesen mit tud nyújtani pedig különösen kíváncsi voltam, ugyanis a szintén nemrég érkezett, ráadásul hasonló áron kínált Xbox Wireless Headsetet igazán kiváló terméknek találtam az Xbox Series vagy a One konzolok mellé.

A csomag megérkezésekor egy egyszerű, jól védett terméket kapunk, ami mellé csak pár matrica és kézikönyv jár. Összességében nem egy luxus kiszerelés, de legalább a műanyag-használat minimalizálva van, szóval kevéssé környezetszennyező. Persze úgyis az eszköz maga a lényeg, de aki arra számít, hogy van benne legalább egy hordtáska vagy valami hasonló tartó, azt el kell keserítenem, mert ilyet nem kapunk hozzá, illetve össze sem hajtható, hogy kisebb helyet foglaljon.

Nekem Xbox Series S gépem van itthon, így ez a headset tényleg 100%-ban passzol a konzolomhoz és a gamepadomhoz. Sokkal jobban, mint az Xbox Wireless Headset. Ha valaki szereti az ilyenfajta harmóniát, akkor könnyen elcsábulhat ennek a headsetnek az irányába.

Nem nyikorog, jól hajlítható, anyaga pedig nagyon hasonlít az Xbox Series kontrollerére, határozottan állítható, hogy jól néz ki.

A fejünkre helyezve a keret nagysága jól szabályozható. Szerintem senkinek nem okozhat gondot a fejére igazítani, mert széles körben állítható, de nem vagyok abban biztos, hogy a kisebb fejű lányoknak is elég szoros tud-e lenni. Mindenesetre úgy vettem észre, hogy az átlagnál jóval nagyobb fejjel rendelkező személyeknek is jó lehet.

Viszont a fülest borító szövet anyaga már nem jött be. Tapintásra nekem nem volt annyira kellemes, illetve ha mozgatjuk a fejünkön a cuccot, akkor nagy zajt csap a súrlódás. Ugyanígy behallatszódik a kábel mozgása a testünkön, ahogy a környezetünk zajait is tisztán halljuk, hiába fedi be teljesen a fülünket.

Viselését meg kell szokni, mert egy puha memóriahabos szivacs simul a fejünkre. Először felvenni mindig furcsa. Bár a fülem nem fájdult meg tőle, a szemüvegem szárának a vége kicsit beleakad a párna szélébe, így úgy érzem, felvételnél előre tolja a szemüvegem. A szivacs kényelmes, de ilyen őszi időjárás mellett is úgy éreztem, melegíti a fülem. Ha egy kicsit magasabb lenne a hőmérséklet, nem tudom mennyire szívesen tudnám viselni hosszabb távon.

A készülék használata természetesen a lehető legegyszerűbb. Mivel ez egy jack csatlakozós termék, nem kell sem töltéssel, sem párosításokkal foglalkoznunk, elég csak bedugnunk abba az eszközbe, amivel használni szeretnénk és már meg is vagyunk. Ez lehet természetesen egy Xbox kontroller, de akár PS4, Nintendo Switch, telefon, iPad vagy akár számítógép is.

Egyetlen tekerő és kapcsoló azért akad az eszközön, ez a hangerő állító és a mikrofon némító. Értelemszerűen ezek használatát nekem sem kell magyaráznom, ezek a bal fülünknél foglalnak helyet, kényelmesen elérhetőek.

A mikrofon használata is magától értetődő, könnyedén magunk elé fordíthatjuk és már beszélhetünk is. Sajnos viszont nem eltávolítható, így utcára már nem igazán hiszem, hogy bárkinek is eszébe jutna használni.

Ami talán még szomorúbb, hogy a szövettel borított jack kábel sem cserélhető. Még akkor is, ha ez egy vezetékes eszköz, úgy gondolom, a cserélhető kábelnek alapértelmezettnek kéne lennie. Ha megtörne a kábel, akkor jóval nehezebb az eszköz javítása, ha egyáltalán lehetséges kulturált módon megoldani az ilyet manapság.

Ezt én egy nagy negatívumnak értékelem, annak ellenére is, hogy a Razer 2 év garanciát vállal a termékre, amibe szerintem még náluk is belefér egy kábelcsere. A másik problémám, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a kábel nem fog megkeményedni idővel, olyankor pedig szinte biztos lehet az ember a szakadásban.

Amikor először meghallgattam benne a játékokat, kellemes élmény volt. A térhangzás nagyon tisztán kivehető, hallani, hogy előttem vagy mögöttem, tőlem balra vagy jobbra történnek az események. A különböző játékokban, amiket próbáltam, egész jól elszeparálhatóak voltak a hangok. Jól lehet érteni a beszédet, és ha valami mellettem robban, azt is tudom, hogy merre.

De ami a zene részét illeti, ott már akadnak bajok. Sajnálatos módon nem sok pozitívumot tudok elmondani róla. Bár a játékokban tényleg jól elszeparálja a hangokat, a térhangzás kivehető és a kommunikáció tiszta, de a zenék valahogy hamar ömlesztett katyvasszá változnak a fülünkben, izgalmas hangzás nélkül. A mély nem elég határozott, a magas néha fülsüketítően bántó, a mozgalmasabb muzsikáknál pedig, ahol egyszerre több hangszer hallatszik, csak zajos lesz az egész. Egy pillanatig sem tudtam élvezni vele a számokat és néha ez a játékokban is problémás volt.

Úgy voltam vele, hogy miközben ezt a cikket írom, hallgatok vele valami muzsikát a háttérben, de annyira szörnyű volt az a zenei „élmény” amit nyújtani tud, hogy inkább úgy éreztem, hogy jobban teszem, ha csendben folytatom a munkám, mert rosszul leszek.

A játékokban tehát nincs gond, de ha csak egyetlen átvezető videó bejön, ahol magas hangok is vannak, például zene és üvegtörés egyszerre, az a te fülednek is fájhat.

A Razer kristálytiszta hangzást ígér a mikrofonnak, de ez sem nyerte el a tetszésemet. Játékra jó, maradjunk ennyiben, de ha azért veszel ilyet, hogy például Twitch-re tudj közvetíteni, akkor el kell keserítselek, nem lesz túl meggyőző a hangod. Asztali számítógépen amúgy is nehezebben lehet a mikrofont használni, hiszen vagy veszel egy jack elosztót, ami külön veszi a mikrofon és a fejhallgató csatlakozóját, vagy kontrollerbe kell dugnod. Ha viszont laptopod van, akkor jó eséllyel egy csatlakozóban is működhet egyszerre a mikrofon és a fejhallgató is.

Igazából nem is húznám tovább a Razer Kaira X for Xbox tesztemet. Ez a készülék nekem nem kéne. Ha úgy érezném, hogy ilyen árban kellene fejhallgató az Xbox-omhoz, gondolkodás nélkül az Xbox Wireless Headsetet választanám, annyival sokkal jobb az egész. Ha pedig számítógéphez keresel headsetet, akkor még csak megfontolni sem érdemes a beszerzését. Lehetséges, hogy a magasabb árfekvésű Pro változatok többet nyújtanak, de ez a verzió számomra egyértelmű csalódás volt.