Végre elrajtol a Samsung Galaxy Fold, és már az 5G-nek sincs híján

Rendkívül hosszú várakozás előzte meg a Samsung hajtogatható okostelefonját, de most már nem kérdéses a forgalmazás megkezdésének az időpontja. Az okostelefont holnaptól már bárki megvásárolhatja a vállalat hazájában, Dél-Koreában. Nem ment könnyen, de végre tényleg elindul a rendkívül különleges szerkezet, és még a képességein is csiszolt a cég.

A Samsung már tavaly novemberben megvillantotta a hajtogatható okostelefont, majd a vállalat idén februárban a bemutatóját is megtartotta a Galaxy Foldnak, de akkor még senki nem számított arra, hogy a boltokba végül csak szeptemberben fog eljutni. A vállalat eredetileg azt tervezte, hogy már április végén a piacra dobja a legjelentősebb területeken, de végül ez szó szerint az utolsó pillanatban meghiúsult, mert az előzetes tesztre kiküldött példányoknál súlyos problémák merültek fel. A Samsung szakembereinek vissza kellett ülnie a tervezőasztalhoz tavasszal, hogy megoldást találjanak a rajtvonalról visszafújt készülék minden felmerült problémájára. És az elmúlt hónapokban a mérnökök kemény munkával elvileg kiküszöbölték a szerkezet érzékeny pontjait, hogy most végre tényleg útra kelhessen.

Milyen dolgokat kellett megváltoztatni? A Galaxy Foldnak a zsanérjainál eredetileg túlzottan nagy volt a rés, így ezt kisebbre kellett vennie a szakembereknek, hogy a szennyeződés ne férkőzhessen be a panelhez, ez ugyanis rövidtávon pixelhibákat eredményezett. Illetve a megjelenítőn volt egy olyan réteg, amit igazából könnyen egy gyári védőfóliának lehetett nézni, és különösebb gond nélkül eltávolítható volt, de valójában ez a panel szerves részét képezte, és az eltávolítását követően több mobilnak is tönkrement a megjelenítője. Annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő, a legfelső védőréteg már végigér a 7,3 hüvelykes felületen, és a burkolat pereme alá is benyúlik, hogy ne lehessen egyszerűen felszedni, és senki ne is gondolja azt, hogy ez eltávolítható lenne. Plusz a Samsung figyelmezteti is az emberek arra, hogy ezt a részt nem szabad eltávolítani.

A zsanér nagyon komplex kialakítású, és elvileg nagy a teherbírása

A Galaxy Fold legnagyobb érdekessége a hajtogatható Dynamic AMOLED kijelzője, ez 7,3 hüvelykes és QXGA+ felbontású, ezáltal megfelelő képminőséget fog nyújtani a hatalmas felületen. Hogy ne kelljen minden apróság miatt nyitogatnia a terméket, egy 4,6 colos külső kijelzővel is meg lett toldva. A masina minden tekintetben abszolút a csúcsra lett tervezve. A tempófelelős szerepét a Qualcomm Snapdragon 855 mobilplatformra osztotta a Samsung, amihez 12 GB-nyi rendszermemóriát társított, így ezen a téren bőven túl van tervezve. A tárhely UFS 3.0 technológiás és 512 GB-os a kapacitása, amire szintén nem lehet panasz semmilyen tekintetben. Eredetileg nem számolt 5G-vel a Samsung, de opcionálisan végül ez is bekerült a 6 GHz alatti tartományok támogatásával (NSA), és van itt már Wi-Fi 6 (802.11ax) szabványnak megfelelő WLAN is 4x4 MIMO-val.

A terméken a One UI grafikus felület egy speciálisan átalakított változata lesz az Android 9.0 alapjait felhasználva, a környezet tökéletesen alkalmazkodni fog a hajtogatás nyújtotta különleges igényekhez, lehetőségekhez. A Galaxy Fold külső részén előre egy 10 megapixeles kamera figyel, amiből még egy van a hajtogatható panel bevágásán, és a belső szelfikamera mellé még egy 8 MPixeles mélységi egység is kapcsolódik. A hátsó kameramodulnál pedig még több szenzor van, itt a sort egy 12 megapixeles Dual Pixel AF kamera nyitja a sort variálható rekesszel (F/1.5-2.4) és optikai stabilizátorral, ezt követi egy 12 MPixeles teleoptikás egység F/2.4-es apertúrával, majd egy 16 megapixeles képalkotó jön 123 fokos, ultra-széles látószöggel (F2.2). Videózni 4K-ban képes a szerkezet és 960 FPS-es lassítást is tud, ha éppen arra van szükség.

Kiváló minőségű, az AKG által hangolt sztereó hangszórók találhatóak a szerkezetben Dolby Atmos támogatással megtoldva. Az ujjlenyomat-olvasó a keretre került, így mindig hozzáférhető. A Samsung kettő különálló telepet pakolt a mobilba, mindkét szárny kapott egy-egy egységet. Ezeknek az összkapacitás 4380 vagy 4235 milliamperes lesz, az előbbi a csak 4G LTE támogatással szolgáló modellre igaz, az utóbbi pedig az 5G-s változatra. Sajnos nem azért lett kisebb az akku az 5G-sben, mert az hatékonyabb, és így is jó lesz az üzemideje, hanem mert kellett a hely a modem számára, ami itt még különálló komponens (Snapdragon X50). Van gyorstöltés támogatás, még vezeték nélküli módon is (WPC, PMA), ráadásul meg is tudja osztani ilyen módon az akkukapacitását más eszközökkel a Galaxy Fold, lehet róla tölteni például vezeték nélküli fülhallgatót. Egyelőre fekete és ezüst színek alkotják a kínálatot, de beharangozva több árnyalat lett egyébként.

A Samsung Galaxy Fold a dél-koreai rajtot követően fokozatosan ér majd el minden kiemelten fontos régióba. Következő körben elvileg Franciaországban és Németországban lehet rá számítani, majd ezt követően jön a sorban Szingapúr, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. A cég azt közölte, hogy Európát szeptember 18-án éri majd el az okostelefon, és vélhetően még ebben a hónapban megjelenthet a többi területen is. Viszont azt itt nyomatékosan hozzátesszük, hogy erre csak abban az esetben kerülhet majd sor, ha a holnapi rajt jól sikerül, és azt követően a felhasználók nem futnak bele újabb súlyos megbízhatósági problémákba. A szerkezet egyébként az előzetes információknak megfelelően brutálisan sokba fog kerülni: 2000 dollárnyi wont kell érte leszurkolni Dél-Koreában; az európai ára pedig még borsosabb lesz, ugyanis 2100 euróért cserébe lehet majd birtokba venni.