Ütős tagokkal bővült az Acer Predator monitor-sorozata

Az Acer három új monitorról rántotta le a leplet, amelyek mindannyian a Predator sorozatot erősítik, így jól felszerelt, remek tulajdonságokkal rendelkező, modern dizájnnal ellátott termékekre számíthatunk.

A trió legnagyobb tagja a Predator CG552K, ami egy televízió méretű OLED kijelzővel ellátott gamer monitor. A 3840 x 2160 pixeles felbontás mellé 400 nit maximális fényerősség társul, a képfrissítési ráta pedig 120 Hz-en tetőzik, és ehhez ráadásul még VRR támogatás is jár, ami az nvidia és az AMD videokártyáin keresztül egyaránt kiaknázható. A színhűségre és a gyorsaságra egyáltalán nem lehet panasz, hiszen az új kijelző 98,5%-ban képes lefedni a DCI-P3 színteret (Delta E<1), válaszideje pedig mindössze 0,5 ezredmásodperc (GtG). Az 55 hüvelykes kijelző esetében HDMI 2.1 VRR támogatást is kapunk, amit egyelőre csak az Xbox One esetében lehet kihasználni, de ott van még a VESA Adaptive-Sync technológiájának támogatása, amelynek köszönhetően jó eséllyel kaphat AMD FreeSync tanúsítványt a monitor, valamint az Nvidia G-Sync Compatible programjába is bekerülhet.

Predator CG552X

A jelenlét-érzékelővel, illetve fényérzékelővel egyaránt rendelkező monitor automatikusan be tudja állítani a megfelelő fényerősséget a szobában tapasztalható fényerő-szintnek megfelelően, valamint azt is érzékeli, ha éppen nincs előtte senki, így készenléti állapotba kapcsolhat. A videó bemenetei között három darab HDMI 2.0-s csatlakozó, valamint két darab DisplayPort 1.4-es és egy USB-C port sorakozik. Ezeken felül kétportos USB2.0/3.0 hub is jár, de az RGB LED alapú hangulatvilágítást és a 10 W-os beépített hangszórókat sem spórolták ki a kínálatból. A Predator CG552K várhatóan a harmadik negyedévben kerül az üzletek polcaira, európai listaára ekkor 2699 euró lesz. Érdekesség, hogy az Amerikai Egyesült Államok területén érvényes 2999 dolláros listaár pont 1000 dollárral lesz alacsonyabb, mint ami a korábban bemutatott, azonos kategóriában versenyző Alienware 55-ös modellé volt.

Predator X32

Az óriási kijelző mellett egy 32 hüvelykes képátlójú modell, a Predator X32 is érkezik, ami azért különleges, mert IPS mini LED kijelzőt kapott. Pontosabban Mini LED háttérvilágítással ellátott IPS kijelzőt, ami 1152 zónával büszkélkedik. A 3840 x 2160 pixeles natív felbontással dolgozó kijelző Nvidia G-Sync támogatással büszkélkedik, maximális képfrissítési rátája pedig 144 Hz lesz. Ehhez 1440 nit maximális fényerősség társul, azaz a friss monitor kiérdemelte a VESA DisplayHDR szabványának 1400-as tanúsítványát, aminél ma nincs magasabb. Az új monitor természetesen széles betekintési szögekkel rendelkezik, egyéb paramétereiről azonban még nem esett szó. Az viszont biztos, hogy kedvező tulajdonságai miatt nem csak játékra, hanem akár kép- és videó-szerkesztésre is kiválóan alkalmas lesz az újdonság, amelynek megjelenésére majd csak az év második negyedévében számíthatunk. A videó bemenetek között egy DisplayPort 1.4-es, valamint három darab HDMI 2.0-s port sorakozik, ezeken felül azonban négyportos USB hub is jelen van a fedélzeten. A hangzásról két darab 4 W-os beépített hangszóró gondoskodik, aki viszont inkább fejhallgatót használna, a 3,5 milliméteres Jack Audio csatlakozót is használhatja, ami szintén része az alapfelszereltségnek. A Predator X32 ára a jelenlegi tervek szerint 3599 dollár lesz.

Predator X38

A fent említett két monitoron kívül érkezik még egy ívelt panellel ellátott modell, a Predator X38 is. Ez a monitor egy 37,5 hüvelykes képátlójú UWQHD+ panelt kap, amelyhez jár Nvidia G-Sync támogatás, a maximális képfrissítési ráta pedig 175 Hz-en tetőzik majd – amennyiben használjuk az overdrive funkciót. A Predator X38 szintén nem lesz olcsó, ugyanis 2399 dollárt kérnek majd el érte áprilisban, amikor megjelenik.