Szeptemberben érkeznek az ASUS egyedi hűtéssel ellátott Radeonjai?

Az AMD NAVI sorozatának első két asztali tagja július 7-én jelent meg, majd nem sokkal később kiderült, hogy az egyedi hűtéssel és/vagy megemelt órajelekkel rendelkező modellekre sajnos tényleg várni kell egy picit, ahogy az előzetes pletykák jósólták, ugyanis az újdonságok csak augusztus közepén jelennek meg kereskedelmi forgalomban. Az AMD partnerei persze törekedni fognak arra, hogy a tesztelők időben megkaphassák az új modelleket, így az augusztus közepén esedékes rajt alkalmával már az új modellekről készített első tesztek is megjelenhetnek. Az értesülés hivatalos forrásból, a Radeon részleg vezetőjétől származik, aki a Reddit virtuális hasábjain keresztül osztotta meg a tervezett menetrendet a fórumozókkal.

A napokban az ASUS is kiadott némi hivatalos információt az Edge Up weboldalon keresztül, ahol Jeff Kampman részletezte az új videokártyák tulajdonságait és képességeit, az írás végén pedig megemlítette, már készülnek az egyedi hűtéssel ellátott ASUS modellek is, ám ezekkel kapcsolatban majd csak szeptember folyamán osztanak meg további információkat. Ebből arra lehet következtetni, hogy az újdonságok ténylegesen majd csak szeptember folyamán kerülhetnek az üzletek polcaira, legalábbis az ASUS-nál.

Ezzel kapcsolatban igazából egyelőre nincs részletesebb hivatalos tájékoztatás, annyi viszont biztos, hogy szeptembernél előbb is kapunk néhány egyedi NAVI alapú Radeont, hiszen Jeff Herkelman egyértelműen fogalmazott korábbi írásában: már augusztus közepén a boltok polcaira kerülhetnek az első egyedi NAVI alapú Radeonok. Úgy tűnik, az ASUS megoldásai kivételnek számítanak – és nincs kizárva, hogy egyéb gyártók is csak szeptemberben mutatják be új modelljeiket. Legkésőbb augusztus közepén egészen biztosan kiderül, pontosan mire is számíthatunk.

Addig be kell érnünk a referencia hűtéssel rendelkező, referencia órajeleken ketyegő modellekkel, amelyeknél az egyetlen egyed megoldás a ventilátor közepére ragasztott gyártói matrica.