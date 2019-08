Speciális GeForce drivert készített az Nvidia a GamesCom alkalmából

Több új funkciót is felvonultat az új kiadás, de ezzel együtt teljesítménynövekedésre is számíthatunk néhány játék esetében.

Az Nvidia a GamesComra időzítette legújabb GeForce drivercsomagjának bemutatását, ami több szempontból is érdekes. A 436.02-es változat számos téren válaszol az AMD korábban kiadott driverének újításaira, így például bevezeti a Low Latency Mode névre keresztelt funkciót, ami egyelőre csak béta változatba érkezik, de ezzel együtt javított Image Sharpening funkciót is kínál, ami a Freestyle szolgáltatáshoz készült és lényegében az AMD Contrast Adaptive Sharpening szolgáltatására válaszol. Ezzel együtt a sokak által régóta kért Integer Scaling támogatás is bekerült a repertoárba, plusz a Studio drivernél elérhetővé tett 30-bites színmegjelenítést is átemelték a GeForce sorozatú drivercsaládba, ahogy az várható volt.

Kezdjük a sort a teljesítménynövekedésekkel, ugyanis az optimalizációk hatására több játék alatt is gyorsulásra lehet számítani, ennek mértéke pedig konfigurációtól és játéktól függően akár 23% is lehet, ahogy az a fenti ábrán is látszik.

Jó hír, hogy a GeForce 436.02-es kiadástól kezdve végre az integer Scaling nevű funkció is elérhető, aminek a Pixel Art típusú játékok szerelmesei örülhetnek leginkább. Itt lényegében arról van szó, hogy a korábbi lineáris interpoláció helyett már az Integer Scaling funkciót is választhatjuk, amelynél a kisfelbontású képet úgy skálázza fel a rendszer, hogy a pixelek számát egész számok szorzatával növeli. Hasonlót már az Intel is bejelentett, ám az Intel megoldása csak később válik elérhetővé, így technikailag végül az Nvidia teljesítette előbb a játékosok kérését.

Ez persze esetenként azt is jelenti, hogy az adott monitoron fekete keret mellett jelenik meg majd a tartalom, hiszen az egész szorzat eredményeként az adott felbontást nem mindig lehet natívan elérni, egy 1080p-s tartalmat azonban tökéletesen, keret nélkül fel lehet skálázni 4K-ra, a tartalom élessége pedig megmarad, nem lesz elmosott a kép, mint a lineáris interpoláció esetében. Persze az Integer Scaling sem nyújt mindig megfelelő képminőséget, de sok esetben jól jöhet – például akár laptopoknál is, ahol csak 1080p-s játékra van elegendő felbontás, de a panel 4K-s natív felbontással dolgozik, ugyanis ekkor a tartalmat felskálázhatjuk 4K-ra. A funkció egyelőre még csak béta változatban érhető el, a HDR tartalmakat pedig egyáltalán nem támogatja.

Fontos megkötés, hogy az Integer Scaling funkció csak a GeForce RTX 20-as, illetve a GeForce GTX 16-os sorozat tagjait támogatja, hiszen az Nvidia szerint a Turing GPU-ban található hardveresen gyorsított programozható skálázó szűrőre van szükség a működéséhez, ez pedig nincs jelen a korábbi generációk tagjainál. A korábbi gyakorlat alapján arra azért van esély, hogy néhány hónap múlva a régebbi kártyákra is portolja a funkciót a gyártó.

Érdekes újítás, hogy az Nvidia Freestyle szolgáltatás új Image Sharpening algoritmust kapott, amely hatékonyabban és eredményesebben dolgozik, mint elődje, a hardvert azonban nem terheli jobban. Az Nvidia ezzel lényegében az AMD Contrast Adaptive Image Sharpening funkciójára válaszol, maga az újdonság pedig széles körben működik majd a játékokkal, hiszen a DirectX 9-től a DirectX 12-ig bezárólag minden kiadást támogat, plusz még Vulkan API alatt is működik. Az egyelőre nem világos, hogy az újdonság milyen képminőséget nyújt a DLSS-hez viszonyítva, de az első tesztek ezt is kiderítik.

Szintén az AMD korábbi megoldására reagál az Ultra-Low Latency Mode, ami igazából a Max Pre-Rendered Frames szolgáltatás helyét veszi át, annak alapjaira épülve. Itt lényegében arról van szó, hogy a korábbi 5 helyett 3 beállítással szabhatjuk meg, hány lerenderelt képkocka kerüljön gyorsítótárba megjelenítés előtt, így végeredményben módosíthatjuk a késleltetés idejét, ami a hardcore gamerek számára jöhet igazán jól. Az átdolgozott algoritmust használó üzemmód esetében az „Off”, azaz a kikapcsolt állapot az alapértelmezett, amikor a játékra hagyja a driver a képkocka-megjelenítéssel és felsorakoztatással kapcsolatos feladatok ütemezését. Az „On”, vagyis bekapcsolt mód esetén mindig egyetlen képkocka kerül a gyorsítótárba, míg az „Ultra” mód esetében a lerenderelt képkockákat egyáltalán nem tárolja a rendszer, azonnal kikerülnek a monitorra.

Ezt a funkciót persze a korábban emlegetett, nagyjából egy évtizede rendelkezésre álló Max Pre-Render Frames is támogatta, ám a háttérben változtatások történhettek a háttérben, így a modern operációs rendszerekhez és a modern játékokhoz igazíthatták a működést. A funkció csak a DirectX 9, 10, 11-es játékok alatt működik, ugyanis a DX12 és Vulkan alapú címeknél a játékok saját maguk vezérlik a várólista méretét. Ez a funkció nem csak a Turing, hanem a driver által támogatott összes korábbi GPU esetében is elérhető.

Az újítások mellett érdemes megemlíteni, hogy ismét bővült a G-Sync Compatible monitorok köre, így már az ASUS VG27A, illetve az Acer CP3271 és az Acer XB273K GP is szerepel a listán. Az új driver néhány korábbi hiba javításával érkezik, sőt, magából a driverből is készült már egy új kiadás, ugyanis az első változat kérés nélkül telepítette a GeForce Experience appot. Az új driver tartalmazza az nView 149.77-es, a HD Audio Driver 1.3.38.16-os, az Nvidia PhysX rendszerszoftver 9.19.0218-as, a GeForce Experience alkalmazás 3.19.0.107-es, valamint a CUDA 10.1-es változatát is. Az új driver a GeForce 600-as sorozattól felfelé támogatja az Nvidia videokártyákat, operációs rendszerek terén pedig csak a 64-bites kiadások szerepelnek a kompatibilis szoftverek listáján. A drivert a GeForce Experience alkalmazáson keresztül automatikusan, már a megjelenés pillanatában be lehet szerezni, de alternatív módon az Nvidia szerveréről is letölthető. A dokumentáció itt található.