Megjelent a Windows 10 May 2019 Update

A Microsoft szoftverfejlesztő csapata elég régóta dolgozik a Windows 10 következő nagy frissítésén, ami eredetileg áprilisban jelent volna meg, ám mivel az októberi frissítés körül rengeteg probléma merült fel, megjelenése pedig csúszott, így a tavaszi frissítés rajtját is későbbre tolták. Ennek persze az is az oka, hogy a Windows Insider Program résztvevőinek bőven szerettek volna időt hagyni ahhoz, hogy rábukkanjanak az esetlegesen súlyosabb hibákra, így ők már áprilisban megkapták a kiadásra jelölt (RTM) változatot, ám eddig a jelek szerint nem találtak semmilyen komolyabb rendellenességet. Éppen ezért a Microsoftnál úgy döntöttek, ideje kiadni a Windows 10 May 2019 Update névre keresztelt csomagot, így magyar idő szerint tegnap este erre sor is került.

Az új frissítőcsomag szakaszosan érkezik meg a felhasználókhoz, így lesznek régiók, ahol hamarabb megkapják, de olyanok is, ahol csak az elkövetkező hetek folyamán ajánlja fel a Windows Update. Annak érdekében, hogy a frissítéssel kapcsolatos anomáliákat megnyugtató módon lehessen követni, a Microsoft egy Health Dashboard névre keresztelt felületet alakított ki, amely minden fontosabb eseményről beszámol, így jól látható, milyen hibajelenségekkel kell számolni mindazoknak, akik az elsők között telepítik a csomagot. Az októberi tapasztaltok alapján, amikor elég súlyos hibákra derült fény, amelyek sokaknak okoztak kellemetlenséget, talán jó stratégia, ha a Windows 10 May 2019 Update (1903) telepítésével egy picit kivárunk, hogy az elkövetkező 1-2 hétben fény derüljön a nagyobb problémákra, már amennyiben vannak.

Ez a csomag remélhetőleg mentes lesz a nagyobb hibáktólA Microsoft egyébként a Windows Update rendszert is fejlesztette, így hiba esetén a potenciálisan érintett konfigurációkat ideiglenesen kizárják a terjesztésből, hogy kisebb legyen a hiba által érintett felhasználók köre. Ezzel együtt számos kisebb-nagyobb változásra is számíthatunk operációs rendszer szintjén. A Windows 10 Pro és Enterprise kiadásoknál megjelenik a Windows Sandbox szolgáltatás, amelynek köszönhetően biztonságos környezetben futtathatóak a nem teljesen megbízható alkalmazások.

Az új frissítés javításokat kínál a Spectre és Meltdown bugokkal szemben, de ezzel együtt a magas felbontással dolgozó eszközöket és alkalmazásokat is hatékonyabban kezeli, mint korábbi társai. Cortanát leválasztották a Search mezőről, a Start Menü átláthatóbb és funkcionálisabb lett, de ezzel együtt a Fiókbeállításokat is átláthatóbbá tették, opcionálisan pedig FIDO2 támogatással rendelkező biztonsági kulcsot is társíthatunk a fiókokhoz.

Az új kiadás ezzel együtt világos témát, fejlettebb Windows Update beállításokat, valamint jobb funkcionalitást kínáló Fájlkezelőt is hoz, a gyári alkalmazások közül pedig többet lehet eltávolítani, mint eddig.

A Windows 10 May 2019 Update telepítése a Windows Update-en keresztül indul (Start menü ->Gépház-> Frissítés és biztonság -> Frissítések keresése), de aki nem szeretne várni, manuálisan is elindíthatja a folyamatot a Frissítési Segéddel, ami itt található. Fontos, hogy az új kiadás csak a 1803-as és a 1809-es verziókra települ, amennyiben azok minden szükséges frissítéssel rendelkeznek, tehát vagy a tavaly októberi, vagy a tavaly tavaszi frissítéssel kell rendelkeznie az adott konfigurációnak. Aki teljes újratelepítésre vágyik, a Windows 10 May 2019 Update ISO fájlját innen tudja letölteni, a folyamathoz viszont a Media Creator Toolt kell majd használni. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a Microsoft időközben módosította a Windows 10 tárhely-igényét, így az új kiadás több szabad helyre vágyik, mint elődei.