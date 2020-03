Különös mobildizájnt jegyeztetett be az LG

A hajtogatható okostelefonoknak a rajtja egyelőre nem úgy jött össze, mint ahogy arra korábban sokan számítottak. Az elemzők azt várták, hogy ezeknek a mobiloknak a megjelenése új lendületet adhat a piacnak 2019-ben, de jelen állás szerint örülhetnek a felhasználók, ha néhány ilyen termék egyáltalán a boltokba kerül az év végéig. De ettől függetlenül a nagy gyártók sorra védetik le a különleges kialakításokat.

Az LG legfrissebb szabadalma egy olyan mobilt ír le, aminek kettő részben lehet kihajtani a megjelenítőjét, de mégis három fő részből áll össze. Van a szerkezetnek egy központi eleme, ami a komponenseket foglalja magában, és van egy különálló kétszárnyas panel, amit a központi egység köré lehet hajtani. Ami mindenképpen furcsa ebben a vázlatban, hogy a központi részre nem ér át a panel, pedig így még nagyobb lehetne a hasznos felület, ha már úgyis le lehet róla hajtani az egész panelt. Láttunk már korábban hasonló megoldást, de ugyanilyennel eddig még nem találkozhattunk. Az LG pedig egyébként már védetett le olyan hajtogatható mobilokat, amik kettő, vagy akár három alkalommal is kihajthatóak voltak, sőt mi több, feltekerhető dizájnt is láttunk már a vállalattól.

Érdekes módon ez a dél-koreai alakulat egyelőre nagyon óvatosan közelíti a hajtogatható okostelefonok piacát, el is mondta a cég egyik vezetője, hogy szerintük még nem jött el ezeknek a termékeknek az ideje. És az LG-t igazolja, hogy a Samsung és a Huawei is szemmel láthatóan szenved az első hajtogatható megoldásával. Az LG egyébként televíziót már készített feltekeredő panellel, és az már kereskedelmi forgalomra érett az a megoldás, tehát azt nem lehet mondani, hogy nincs ilyen téren tapasztalata a cégnek, „csupán” át kell ültetnie a tudását a mobilok méretére, ami eddig nem ment neki egyszerűen. A gyártó mobilos OLED termelése nehezen indul be, és valószínűleg ezért is érzi úgy, hogy neki még érdemes tovább várnia a hajtogatható eszközök frontján.

A mostani szabadalom kapcsán kijelenthető, hogy ezúttal is nagyon fontos lenne a megfelelő zsanérok és merevítések használata. Ez az, ami a Galaxy Fold és a Mate X esetében is komoly fejtörést okoz a vállalatoknak. Egy ilyen kialakításnál, mint amit az LG papírra vetett, egészen extrém terhelést is kaphatnak az illesztések, valamint a merevítések a mindennapos használatban, és minden helyzetben jól kell bírnia a gépezetnek a strapát. Az LG részleteket még nem tüntetett fel a mostani terveken, így azt nem lehet látni, hogy a kamera például miként helyezkedik el a burkolaton.

Amíg rugalmas OLED panellel szerelt készülékkel nem áll készen, addig a vállalat a dupla kijelzős nyomvonalon indult el, és ezt próbálja majd népszerűsíteni az IFA 2019 keretében is Belinben. Ennek pedig megvan az az előnye, hogy mire lesz hajtogatható mobilja a vállalatnak, addigra már rendelkezni fog megfelelő szoftveres tapasztalattal, hogyan tudja ezt a legjobban kihasználni és persze eladni.