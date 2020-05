Hófehér és brutális az ASUS új RTX 2080 Super kártyája

Olcsó táblagépet mutatott be a Huawei

Úgy döntött az ASUS, hogy folytatja a ROG Strix szérián belül a White Edition sorozatot, és az RTX 2080 Ti után az GeForce RTX 2080 Superből is létrehozott egy ilyen kiadást, hogy még szélesebb kínálatot tárjon az érdeklődők elé. Az új felsőkategóriás eszköz kiemelkedően jó teljesítménnyel fog szolgálni amellett, hogy szemrevaló külsőt kapott.

A ROG Strix RTX 2080 Super White Edition teljesen fehér külső burkolattal lett ellátva, fehér a hűtőbordát takaró keret, minden ventilátor és még a hátlap is. Az ASUS szakemberei azzal tehették volna fel az i-re a pontot ebből a szempontból, ha a nyomtatott áramkört is fehérben kivitelezik, de ezt a ziccert sajnos kihagyták.

Nincs kétségünk afelől, hogy egy üveges oldalfalú házban vonzani fogja a tekinteteket a ROG Strix GeForce RTX 2080 White Edition. Ha pedig valaki szeretné igazán központi szerepbe helyezni a komponenst, akkor ezentúl a ROG Strix Riser kábellel egy megfelelő házban pillanatok alatt ki is lehet fordítani az alaplapon elfoglalt helyéről.

Az ASUS szeretett volna arról gondoskodni, hogy a White Edition változata a ROG Strix RTX 2080 Supernek mindenkinek az érdeklődését felkeltse, ne csak azokét, akinek a különleges küllemen megakad a szeme. És miként lehet ezt egy ilyen termék esetében elérni? Alaposan megemelt órajelekkel.

A vállalat ennél a különleges kiadásnál a GPU Boost átlag-órajelét 1890 MHz-ben határozta meg. Ilyet alapértelmezetten egyetlen RTX 2080 Super sem tud a piacon pillanatnyilag. (A ROG Strix RTX 2080 Super OC Edition esetében is elérhető ez, de ahhoz a felhasználónak manuálisan át kell kapcsolnia OC módra, itt pedig gyárilag így fog futni a termék.) Alapból 1650 MHz-en üzemel a GPU a GeForce 2080 Supernél, és 1815 MHz a GPU Boost; a memória órajeléhez (15,5 GHz) nem nyúlt az ASUS – mint ahogy senki más sem mostanáig. A termék változatlanul a TU104 GPU-t használja 8 GB-nyi GDDR6 memóriával, szóval ilyen alapvető paraméterek nem módosultak.

A szakemberek itt a lehető legjobb minőségre mentek rá, ezért Axial Tech ventilátorok fogják a bordáról „lefújni” a GPU-ról és más komponensekről elvezetett meleget. 55 fok alatt pedig teljesen hangtalan marad az eszköz, szóval feleslegesen nem fognak dolgozni a ventilátorok. A borda kellően nagy, és minden szükséges területre kiterjed a videokártya felületén (MaxContact).

Van RGB világítás is az újdonságon, ami támogatja az Aura Sync-et, így minden egyéb ASUS alkatrésszel, kiegészítővel összehangolható a fénye. Ezt gombnyomással pedig ki is lehet kapcsolni, ha éppen valakit zavarna. Biztosított a kettős BIOS is, ha valaki esetleg a halkabb üzemre szeretné áthangolni a videokártyát, ezzel pillanatok alatt meg lehet tenni. A termék kerete pedig direkt megerősített, hogy például szerelés közben ne eshessen baja a PCB-nek.

Az ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition február 10-étől lesz megvásárolható, és közel 800 dollárba fog kerülni.