Elérhető a Samsung MicroLED kijelzője, a The Wall

A MicroLED megjelenítők mögött már több éves fejlesztő- és kutatómunka van, de még most is gyerekcipőben jár a technológia. A Sony nemrégiben jelentette be, hogy elérhetővé vált az első MicroLED kijelzője több méretben, akár 16K felbontással is, és feltehetően ez sarkallta arra a Samsung, hogy minél előbb el tudja kezdeni a saját termékének a forgalmazását, ami most meg is történt.

A Samsung a The Wall név dobja piacra a MicroLED paneljeit, ami egyértelműen arra utal, hogy ezek a képernyők óriási méreteket öltenek megfelelő felbontás mellett, illetve az egész falat is be lehet borítani vele, mert olyan kisebb panelekből áll, amikkel bizonyos mértékig szabadon lehet legózni. A dél-koreai alakulat szabványos felbontásokhoz igazított méretekben nyújtja majd elsősorban a MicroLED megjelenítőt, és a legkisebb kiszerelés ebben az esetben 2K-s, de van 4K, 6K és 8K opció is. A 16K-t már nem vállalat be a Samsung, pedig a Sony ilyen megoldást is kínál extra-széles képaránnyal, viszont a Samsungnál lehet egyedi kialakításokat is kérni külön rendelésre.

Mivel a MicroLED technológia esetében a pixelsűrűség fix, így a különböző felbontású képernyők arányosan eltérő méretűek. A Samsung által előállítót technológia a Full HD esetén 73 hüvelykes képátlót szül, míg a 4K-nál ez 146 colt jelent, a 6K, valamint 8K UHD kiviteleknél pedig 219, illetve 292 hüvelykről lehet beszélni. Ebből egyértelműen látszik, hogy a The Wall lényegében fejlettebb, mint a Sony Crystal LED-je. A japánok által bevetett megoldásnál ugyanis 110, 220 és 440 colos képátló biztosított 2K/4K/8K felbontások mellett.

Ahogy azt már említettük, a The Wall panelekből áll, amelyek egyenként 806,4 x 456,6 milliméteresek, a felbontásuk pedig 960 x 540 képpontos. A megjelenítő maximális fényereje a 2000 nitet is elérheti, a kontrasztaránya pedig kiemelkedő lesz, ami részben a valódi feketének a számlájára írható, aminek az előállítása a MicroLED esetén nem probléma, Black Seal néven egy olyan fejlesztése is van a Samsungnak, ami az éles kontrasztra direkt ki tudja hegyezni a képet.

16 bites színmélységgel lehet számolni, és lenyűgöző lesz a színvilág, ami részben az Ultra Chroma technológiának is betudható majd. Itt támogatott lesz minden fontosabb HDR megoldás a HDR10+-szal bezárólag, melynél már minden jelenethez képes kiemelkedően alkalmazkodni a panel a lenyűgöző látvány biztosítása érdekében. És a 120 Hz-es filmeket is képes veszteség nélkül visszaadni, ami egészen egyedi érzést kelthet a nézőkben.

A The Wall minden probléma nélkül használható lesz úgy, mint a modern televíziók. A Samsung gondoskodik olyan hardveres elemről, amivel megoldható a televízió adások fogyasztása, a YouTube vagy a Netflix elérése, de még a Bixby szolgáltatás alkalmazása is, sőt mi több, a SmartThings szupportról is lehet ezáltal gondoskodni. A Quantum processor Flex révén az alacsonyabb felbontású tartalmakat kiemelkedően jól fel tudja javítani a rendszer. És amikor használaton kívül van a The Wall, akkor be lehet állítani Ambient módban például festmények megjelenítésére. Alapesetben egy egyszerű szürke keretbe lesz foglalva a termék, de kérhető igény szerint famintás vagy tetszőlegesen színezett peremmel is – a Samsung logó a szerkezet élén lesz, máshol ugyanis nincs neki hely.

A Samsung az árazásról nem beszélt annak ellenére, hogy már elérhető a termék. A vállalat honlapján az az információ várja az érdeklődőket, hogy egyedi árajánlatot kell kérni a The Wallra. Az egészen biztos, hogy nagyon drágán lehet ehhez hozzájutni, nagyságrendekkel kerülhet több, mint a Samsung csúcskategóriás QLED televíziói.