Xiaomi: Egyedülálló kamerarendszerrel debütált a Mi CC9 Pro/Mi Note 10

A Xiaomi nehéz helyzetbe került, miután Kínában nagyon sokat veszített a piaci részesedéséből, és ez a komplett forgalmára is rányomta a bélyegét. A vállalat éppen ezért most minden erejével azon van, hogy felvegye a lépést Huawei megoldásaival, miközben az árazást továbbra is alacsony szinten tartja. Ennek eredményeként született meg a Mi CC9 Pro, és annak globális társa, a Mi Note 10. A Xiaomi a Mi CC modellek esetében kiemelten figyel a kamerarendszerre, ez a sorozat lényege, és a Mi CC9 Pro hibátlanul teljesíti a feladatát.

Az okostelefon olyan képalkotós modult vonultat fel a hátán, amiről magában cikket lehetne írni. Soha korábban ennyire komplex megoldással még nem találkozhattunk, és bizony nagyra is nőtt, majdnem a mobil közepéig sorakoznak egymás alatt a szenzorok és optikák.

Ez a termék már a Xiaomi és a Samsung közös fejlesztéseként létrejött ISOCELL Bright HMX érzékelőt használja a főkameránál, ami 108 megapixeles, 1/1,33 hüvelykes, támogatja a pixelösszevonást, és még olyankor is 27 MPixeles szuperrészletes képekkel szolgál. Ennél az egységnél egy F/1.69-es rekesznyílású optika áll szolgálatba, ami alapesetben 7 tagú, de lesz a mobilból egy Premium kivitel, ami már teljesen egyedülálló, 8 tagú lencserendszert fog felvonultatni – és természetesen stabilizált a komponens.

Összesen 5 kamera van a hátlapon, és mindegyik komoly feladatot lát el. Zoomolásra rögtön kettő kamerát használ a cég, ami szintén példátlan volt eddig. Van egy olyan egység, ami 12 megapixeles, és 2-szeres zoomra képes, és van egy 5 MPixeles, ami pedig papíron 5-szörös zoomot tud, de valójában ez nem pont így jön ki. Amikor zoomolni kezd az ember, 1,9-szeres nagyításig a főkamera képét vágja ki a gép, 2-től 3,7-szeres nagyításig a 12 megapixeles kameráé a meló, és 3,8-szoros zoomtól áll munkába a harmadik kamera, ami optikai stabilizátoros.

Az 5-szörös zoom már eleve egy trükkel jön létre, ugyanis itt a szenzor fizikailag 8 megapixeles, és ennek a közepét vágja ki a rendszer az 5-szörös hardveres zoom támogatásához. A maximális zoom 10x és 50x között van, és ezen a szinten már több fénykép összefésülésével növeli a részletességet a Mi CC9 Pro a közelítéshez.

Az okostelefon rendelkezik ultra-széles látószögű kamerával, mely egészen pontoson 117 fokos szögben látja a világot. Ez a megoldás 20 megapixeles, 1 mikronos pixelméret jellemzi, és F/2.2-es az optikája. Az ötödik kamera pedig az egészen közeli fényképek, makrók készítésére szolgál, és érdekessége ennek, hogy az AF támogatásnak hála 2 és 10 cm között tud éles képeket lőni. Ez az apróság csak 2 MPixeles (F/2.4), viszont 1,75 képpontmérettel dolgozik.

Érdekesség itt, hogy az ultra-széles látószögű és a makró kamerákat össze tudja vonni a szoftver, és ezzel a módszerrel el tudja érni, hogy 1,5 cm-ről is képes legyen fotózni a Mi CC9 Pro, amiben szintén világelsőnek tekinthető, mobilban ilyen lehetőség még nem volt korábban.

Videózásban is remekelni fog a Xiaomi újdonsága, viszont a specifikáció ezen a ponton rámutat például egy olyan hiányosságra, hogy nincs 4K Ultra HD esetén 60 FPS-es opció, csak 30 FPS-es. Szuperlassítás esetén 960 FPS-re képes a Mi CC9 Pro (720p), és 240 FPS-sel pedig folyamatosan is tud felvenni akár 1080p-ben is. Itt kettő dupla LED-es villanó van, ami szintén egy újítás. Az egyik keményfényt nyújt, nagyobb távra derít élesebben, a másik pedig puhább hatású, jobban eloszlik közelebbi témák megörökítésekor.

A DXOMARK a kamerát összességében a Huawei Mate 30 Pro szintjére tette, így holtverseny alakult ki az élen. A fotós képességekben van jobb a Xiaomi készülékénél, a videózás minőségében viszont új csúcsot ért el a termék, egyetlen mobil sem tudott olyan produkciót nyújtani a pontszám tekintetében, mint ez. A makrós képességeket pedig nem is vette figyelembe a DXOMARK valamilyen okból kifolyólag.

A Xiaomi próbálja az elé táruló világot a lehető legjobb természetességgel megörökíteni, aránylag kevés algoritmikus képalkotással dolgozik, ami élesen megkülönbözteti a Huawei Mate 30 Prótól. Persze itt is lesz nagyon sok különböző szoftveres trükk, amiket csak hosszú idő alatt tudnak majd részletekbe menően kiismerni a jövendőbeli tulajdonosok.

Külön említést érdemel a Night Mode 2.0, mely már RAW fotók rétegezésével képes kiemelkedő éjszakai fotókat alkotni, de a szűrőkből is gazdag lesz a választék. És, ha már itt tartunk, akkor azt is meg kell említeni, hogy a frontkamera 32 MPixeles, ez is tud pixelösszevonással dolgozni, Full HD videózást támogat, és F/2.0-s az optikája.

Az elkészült fotók és videók a bemetszéses, 6,47 hüvelykes megjelenítőn fognak megjelenni, ami Super AMOLED technológiás és 1080p-s a felbontása. Beszámolhatunk itt DCI-P3 és HDR10 támogatásról is, a fényereje elérheti a 600 nitet, és a panel peremei lekerekítettek, ami különleges látványról gondoskodik a dizájnt érintően.

A tervezők ennél az okostelefonnál még az Android 9.0 operációs rendszert alkalmazzák, viszont nem lehet különösebb panasz a frissességre, ugyanis a MIUI-ból már a legújabb, 11-es verziót kapta meg a Mi CC9 Pro, ami nemrégiben vált elérhetővé. És biztosak lehetünk abban, hogy az Android 10 frissítésből sem fog kimaradni az eszköz.

Az elképesztően kidolgozott kamerarendszer nem olcsó, de a Xiaomi szerette volna a vételárat értelmes szinten tartani, éppen ezért úgy döntött, hogy a teljesítmény oltárán hoz egy kisebb áldozatot, és csak a Snapdragon 730G platformot használja fel ennél a modellnél. Ez a Qualcomm lapka már minden fontosabb csúcskategóriás funkciót támogat, kifejezetten jó az AI Engine képessége is, csak valamelyes elmarad a tempója a Snapdragon 855-től.

A rendszer számára 6 vagy 8 GB-nyi memória lesz itt biztosított, a tárhelyet illetőleg pedig 128 vagy 256 GB-tal lehet majd számolni. A kapcsolati lehetőségek terén van 4G LTE modem, Bluetooth 5 modul, NFC chip, 802.11ac szabványnak is megfelelő, kétsávos Wi-Fi, FM rádió, IrDA port, valamint A-GPS vevő. És Dual-SIM szupportnak sincs híján a mobil.

A Mi CC9 Pro alumíniumötvözetből készült keretet kapott, és Gorilla Glass 5 szendvicsbe lett foglalva, szóval minden irányból kiváló anyaghasználat jellemzi. Zöld, fekete és fehér színben lesz elérhető az okostelefon, és a fényezés minden esetben izgalmasan fog tükröződni. Nem maradt le a fedélzetről a C-típusú USB és a 3,5 milliméteres aljzat sem, ami mindenképpen örömteli, plusz van ujjlenyomat-olvasó a képernyő mögött.

Még az akkumulátornál is tartogat meglepetést az eszköz, hiszen egy brutális, 5260 milliamperes lítium-polimer telepet vonultat fel, ami még a 30 wattos gyorstöltés támogatással megtámogatva is 65 percig fog tölteni, mire nulláról 100%-ra eljut, de egyébként 30 perc alatt már 58%-os töltöttségi szinten fog állni, amivel simán kibírja akár egy napnál tovább is. Az izmos akku nem múlik el nyomtalanul, 208 grammot nyom a gépezet, amihez 9,67 milliméteres vastagság társul.

A Xiaomi Mi CC9 Pro Kínában átszámítva kb. 400 dollárba fog kerülni a 6/128 GB-os kivitelben, a 8/256 GB-tal pedig 440 dollár körüli összeget kóstál majd. És a Premium kivitel a nyolctagú optikával pedig 500 dollárért kelleti a bájait szintén 8/256 GB-os konfigurációban. Egyelőre csak rendeléseket lehet leadni, és az értékesítése november 11-én indul. Európába a termék már Xiaomi Mi Note 10 néven fog eljutni, és lesz Pro variánsa is ennek, ami a Mi CC9 Pro Premiumot fogja takarni. Ez a készülék 550 eurótól indul, és a Mi Note 10 Pro pedig 650 euróba kerül majd, a forgalmazása ugyanakkor indul az EU-ban, mint a kínai variánsnak.