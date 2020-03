Webkamerák, ha valamiért otthonról kell dolgoznunk

Ha otthonról dolgoznánk és szükség lenne webkamerára

A webkamerák piacán rengeteg termék áll rendelkezésre, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet, legyen szó olcsó és egyszerű modellről, ami alkalmi videótelefonáláshoz pont elegendő, vagy éppen 4K UHD felbontással működő, Windows Hello támogatással is ellátott korszerű megoldásról. Mivel manapság egyre több vállalatnál döntenek a home office engedélyezése mellett, amennyiben a munkavállaló ezt egészségi állapota, illetve egyéb okok miatt igényli — ez az opció néhol a koronavírus elleni védekezés részét is képezi —, ezért úgy gondoltuk, megvizsgálunk közelebbről három népszerű webkamerát, amelyek különböző ársávokban versenyeznek, így felszereltség terén is igen különbözőek.

A legolcsóbb modell egy digitális mikrofonnal érkezik, 1080p30 támogatással rendelkezik, gyári állványa pedig megfelelő testreszabhatóságot biztosít. A második egy különlegesség, ami a YouTuber gamerek között is sikeresnek mondható, hiszen képminősége, testreszabhatósága és hangminősége is megüti a mércét. A legdrágább modell még jobb képminőséggel érkezik és remek hangot is kínál, extraként azonban még beépített IR szenzor is helyet kapott rajta, amivel gond nélkül használható a Windows Hello támogatása, plusz RightLight 3 HDR technológiát és 4K-s felbontást is felvonultat, így magasabb igényeknek is megfelel.

Nem szabad bepánikolni! Néhány dolgot azonban érdemes szem előtt tartani a nagy koronavírus-pánikban. Nem szabad félni a fertőzéstől, nem szabad feleslegesen pánikolni és túlzásokba sem szabad esni, ugyanis a félelem és a szorongás gyengíti az immunrendszert, így egy esetleges fertőzésnek sokkal-sokkal nagyobb lesz az esélye, mint normál esetben. Ugyanúgy érdemes kerülni a felesleges stresszt is, érdemes eleget aludni, valamint az immunrendszer általános erősítésén is szükséges munkálkodni (megfelelő mennyiségű folyadék, gyümölcsök és zöldségek, kiegyensúlyozott táplálkozás). És természetesen az általánosnál jobban érdemes figyelni a higiéniára is: gyakoribb kézmosás, a kézfogások és a puszik mellőzése, nagy tömeget vonzó rendezvények kerülése, illetve a kritikus területek (okostelefon, billentyűzet, kilincsek, stb...) sűrűbb fertőtlenítése is szerepelhet a bevezetendő intézkedések között. További információk itt.

Genius QCam 6000

A Genius kameráiról általánosságban nincs rossz véleménnyel a piac, helyükön kell kezelni a termékeket, illetve a vélemény meghozatalakor az árat is érdemes szem előtt tartani. A Genius QCam 6000 az abszolút belépőszintű, néhány ezer forintba kerülő webkamerákhoz képest már egy magasabb szintet képvisel mind árban, mind pedig minőségben. 1080p-s felbontással működő megoldásról van szó, amely 30 képkocka/másodperces sebességre képes, vagyis a modern igényeknek papíron elég jól megfelel, sőt, még egy digitális mikrofon is bekerült a házba, így rögtön használhatjuk a terméket videótelefonálásra, videóchatre, vagy egyéb feladatokra is.

Galéria megnyitása grid_on

A kompakt dizájnnal rendelkező webkamera feketében, pirosban, illetve sárgában érhető el kereskedelmi forgalomban, felbontása 2 megapixel. A fix fókusszal rendelkező lencse mögött egy 720p HD Pixel CMOS típusú érzékelő bújik meg, legalábbis a gyártói weboldal ezt állítja, ami egy kicsit rosszul hangzik, ha az 1080p-s képminőségre gondolunk, ám később utánajárunk, mi a helyzet ezen a téren. A támogatott felbontások között egyébként az 1920 x 1080, az 1280 x 720 és a 640 x 480 szerepel — minden üzemmódban 30 FPS a korlát.

A 90 fokos látószöggel rendelkező kamera egy műanyag talpat és egy műanyag konzolt kapott, amellyel döntésére és 360 fokban történő elforgatására egyaránt van mód. A talp kinyitható, így a monitor kávájára kényelmesen fel lehet szerelni a terméket. A mindössze 78 grammos kamera 54,5 milliméter széles, 75,4 milliméter magas és 42 milliméter mély. Extra szoftver nem szükséges hozzá, és igazából nem is ad mellé a gyártó semmit, hiszen Plug & Play megoldásról van szó (UVC), amelyet az adott operációs rendszer gond nélkül felismer. Windows fronton 7,8,8.1 és 10, macOS esetében 10.10-től felfelé, Linux esetében pedig 2.6.21-es kerneltől felfelé biztosított a támogatás. A termék 2 év gyári garanciával 9500 forint körül áron kapható éppen.

Logitech C922 Pro Stream

A második webkamera még mindig egy 1080p30-as megoldás, ám itt már 720p-s felbontás esetén 60 FPS-es sebesség is elérhető. A 23 000 forint körüli összegért kapható webkamera nem csak videótelefonálásra, illetve videóchatre használható, hanem akár streamelésre is — egyes gamerek előszeretettel használják arra, hogy élő játék közben, vagy éppen egy replay elemzésekor saját képüket a képernyő egyik sarkába helyezzék, így nézőik rögtön láthatják reakcióikat. Ezek az ablakok jellemzően elég picik, mindössze néhány száz pixelesek, így itt a képminőséggel biztosan nem lesz baj. No de erre majd még visszatérünk.

Galéria megnyitása grid_on

A népszerű kamera mellé kapunk egy kis háromlábú állványt a műanyag talp mellé, így akár a monitor tetejére, akár az asztalra szeretnénk tenni a kamerát, bármelyikre van lehetőség. Az 1,5 méter hosszú kábel ennél a modellnél már nem lecsatolható, hanem beépített, ami előny és hátrány is lehet egyben: előny, hogy mindig kéznél van, hátrány viszont, hogy ha megsérül, körülményesebb megoldást találni rá garanciaidőn kívül. Utóbbinak persze nincs sok esélye normál felhasználás során.

Az üveglencsével rendelkező kamera egy 2 megapixeles Full HD szenzort kapott, valamint két darab omnidirectional tömbmikrofont is rejt a ház, amelyekhez zajszűrő funkció is jár, így jó minőségű sztereó hangot rögzíthetünk a termékkel. A 162 grammos kamera a műanyag talppal együtt 44 milliméter magas, 95 milliméter széles és 71 milliméter mély, azaz nem túl nagy. Alapok terén a C920 nyomdokait követi, sőt, szinte ugyanaz a két kamera, ám a C922 képes szoftveres háttér-kivágásra is, ami a streamerek esetében remek funkció lehetne, ha tökéletesen működne. No de még erre is kitérünk később.

A kamerához letölthetjük a Logitech Capture nevű alkalmazást, amellyel optimalizálhatjuk a termék működését. Az ingyenes szoftver sokféle beállítási lehetőséget kínál: megtekinthetünk egyszerre akár két kameraképet is, amelyeknél módosítható a felbontás, az FPS érték, valamint akár szöveget is elhelyezhetünk rajtuk. Ezeken kívül vannak szűrők, lehet módosítani a kamera különböző beállításait (fényerősség, telítettség, kontraszt, fehéregyensúly), tükrözhetjük a kamera képét függőlegesen és vízszintesen, valamint szoftveresen is állíthatjuk a fókuszt. A kamera alapvető beállításait a Logitech Camera Settings szoftverrel is lehet módosítani, a kép pedig normál és szélesvásznú egyaránt lehet.

A szoftver rendelkezik regisztrációs lehetőséggel, így ha létrehozunk egy fiókot, beállításainkat automatikusan szinkronizálhatjuk. Amennyiben a fehéregyensúlyt profin szeretnénk beállítani, ne hagyatkozzunk az automatikus beállításra, mert azt megzavarhatják a környezetben uralkodó színek, inkább állítsuk be manuálisan a csúszkát, a kép esetén pedig nézzünk ki egy tárgyat vagy ruhadarabot, amelynek a színét folyamatosan összehasonlítjuk azzal, milyen élőben, így idővel rá fogunk érezni, merre kell mozdítani a csúszkát. Ezt persze csak a maximalistáknak érdemes megtenniük.

A háttérkivágó szolgáltatás, amit a Personify ChromaCam kínál, és ami Windows 8 és 10 alatt működik, méghozzá OBS és XSplit alatt, amelyekhez kapunk 3 hónap előfizetést, de a Skype, a Zoom, a WebEX és a Hangouts is kompatibilis vele. A tapasztalatok alapján összességében nem éri meg a fáradtságot, ugyanis szoftveres megoldás lévén eléggé erőforrás-igényes, a végeredmény pedig nem tökéletes, ha normál környezetben próbálkozunk: olyan dolgokat is levág a rendszer, amiket nem kéne, de a hajjal sem boldogul és az egész összkép egy kicsit béna. Ha csak ez a funkció kéne a C922 Próból, akkor maximum nagyon jól megvilágított környezetben érdemes próbálkozni, méghozzá úgy, hogy a végeredményt csak egy pici ablakban közvetítjük, ellenkező esetben viszont nem lesz túl jó a végeredmény, még ebben a jól megvilágított környezetben sem. Ha mozgunk, akkor a kivágás éle mentén feldereng a környezet egy része, valamint a kivágás sem túl finom.

Logitech Brio 4K UHD Pro

A harmadik webkamera már egy drágább, közel 60 000 forintba kerülő megoldás, ami szintén viszonylag kompakt kivitelben érkezik. Ehhez már nem jár állvány, viszont a kábel lecsatolható és kellően hosszú is. A kamerára használaton kívüli állapotban tehetünk takarólapot, ami tartozék, a hordozást pedig egy kis szütyő segíti. A kamera hátulján egyébként USB-C portot helyeztek el, így akár 180 fokkal elforgatva is a helyére talál a csatlakozó. Az extrák között szerepel a HDR támogatás, a 4K-s felbontás, illetve az IR szenzor is, amivel arcfelismerésen alapuló bejelentkezésre nyílik mód Windows 10 alatt, hála a Windows Hello szolgáltatásnak.

Galéria megnyitása grid_on

A BRIO 4K UHD Pro esetében már nem csak a 720ps, hanem az 1080p-s közvetítéseknél is be lehet állítani 60 FPS-es sebességet, a 2160p-s felvételek azonban csak 30 FPS-es sebességgel működnek — utóbbiaknál oda kell figyelni arra is, hogy USB 3.0-s portra kapcsolódjon a kamera. A 63 grammos termék mindössze 27 milliméter magas, 102 milliméter széles és 27 milliméter mély. Talpát könnyedén testre lehet szabni, hogy illeszkedjen az adott kijelző kávájára, de a rajta található furaton keresztül akár állványra is szerelhetjük, az állvány viszont nem tartozék.

Automatikus fókuszra ez a modell is képes, csak úgy, ahogy automatikus fehéregyensúlyra is. Extra tulajdonság viszont a RightLight 3 HDR technológia, ami szükség esetén be- és kikapcsolható a fentebb már említett szoftverekben, alapértelmezetten azonban aktív. Ennek köszönhetően a túl erős és a túl gyenge megvilágítást egyaránt megpróbálja kompenzálni a kamera, ezt pedig a tesztek alapján nagyon jól, pontosan teszi. Kapunk 5x-ös digitális zoomot, ami szükség esetén jól jöhet, de csodát ne várjunk tőle, hiszen nem hardveres, hanem szoftveres zoomról van szó, amelynél a pixelesedés elég hamar elkezdődik.

Ennél hasznosabb dolog lehet az állítható látószög, amely 65 fokos, 78 fokos és 90 fokos beállítás támogat, így az aktuális környezethez és igényekhez igazíthatjuk a megjelenítendő képtér nagyságát. A 65 fokos üzemmód ideális egy ember esetén, ha csak a fejet és a vállakat szeretnénk megmutatni, míg a másik két mód akkor jöhet jól, ha a háttérben mások is vannak, akiket meg szeretnénk mutatni. A BRIO 4K UHD Pro szintén két darab beépített omnidirectional mikrofont kapott, amelyekhez jár zajszűrés is, valamint sztereó hangzásra is képes a rendszer.

A Logitech Capture esetében minden rendelkezésre áll, amit fentebb már megmutattunk, extraként azonban állítható a látószög, valamint ki- és bekapcsolható a RightLight 3 HDR funkció is. Utóbbi tényleg segít azokban a helyzetekben, ahol nem túl ideálisak a fényviszonyok, ugyanis szebb, egyenletesebb képhez segíti a kamerát. A háttérkivágás ennél a modellnél is rendelkezésre áll, viszont nagyjából ugyanazt mondhatjuk el, mint a C922 Prónál — a 4K-s szenzor miatt talán picivel jobb a képminőség a kivágások mellett, viszont az éleknél ugyanúgy hajlamos a szoftver a hibázásra, arról nem a kamera tehet. Ezzel együtt a Logitech Camera Settings appot is használhatjuk a termékkel. A fehéregyensúly esetében itt is érdemes bizonyos esetekben a manuálisat használni, ha maximálisan színhű képre törekszünk, ám a felhasználók többségének tökéletesen megfelel majd az automatikus fehéregyensúly is, ami itt egy picit talán ügyesebb, mint a C920 alapjaira épülő C922 Prónál.

A BRIO 4K UHD Pro akár üzleti webkameraként is megállja a helyét, ehhez pedig a Skype üzleti változatát, valamint a Microsoft Teams alkalmazást is bevethetjük, ugyanis mindkettőhöz megkapta a szükséges minősítést. Ezeken felül még a Zoom, a Fuze és a Cisco Jabber alkalmazással is kompatibilis a rendszer, valamint minden egyéb olyan alkalmazással is, ami normál webkamera kezelésére képes.

Képminőség

Az egyes webkamerákkal készítettünk néhány próbafelvételt, hogy mégis látszódjon, mire képesek a gyakorlatban. Egy beállított színpadot használunk, ahol színskála, feliratok, illetve kisebb tárgy is helyet foglal, így látszik, mennyire adják vissza az egyes termékek a részleteket. A saját szelfi egészségügyi okokból kimaradt, ugyanis a szerző még éppen kifelé tart az arcbénulás okozta megpróbáltatásokból.

Első körben a Genius QCam 6000 felvételeit rendeztük galériába, ahogy az az alábbiakban is látható. A teszt során négyféle megvilágítási beállítást használtunk annak érdekében, hogy a kép minél részletesebb lehessen. A galéria működése miatt pont az előnytelen alacsony megvilágítás került előre — ez véletlenül sem szándékos.

Galéria megnyitása grid_on

Normál megvilágításnál a 10 000 forintos árszinthez képest nincs baj a képminőséggel, ám a megvilágítást mérsékelve (redőny által), egyre jobban pixelesedik és zajosodik a kép, vagyis ennek a kamerának a megvilágítás a gyengéje: érdemes világos helyen használni. Teljes képernyős módban viszonylag jó megvilágítás mellett is pixelesedik a kép, így a teljes képernyős módot nem feltétlenül kell erőltetni, de egy 720p-s ablakban már egész szép a kamera képe. Ismét csak az árához képest.

A következő a körben a C922 Pro, amely normál fényviszonyok között egész jó képet nyújt, viszont csökkentett fény esetén már megindul a pixelesedés, míg alacsony fény mellett látványosan pixelessé válik a kép. Ezen a téren meglepő módon még a Genius QC6000 is jobbnak bizonyult a képek alapján. A jelek szerint ennek a kamerának is jót tesz az extra fény, azaz érdemes jól megvilágított környezetben használni, azt ugyanis meghálálja.

Galéria megnyitása grid_on

Az alacsony fényviszony mellett nyújtott teljesítmény eléggé csapnivalónak tűnik, ami egy picit csalódás, főleg, hogy a Genius terméke ezen a téren kicsit kiegyensúlyozottabb volt. Minden beállítást gyári értéken hagytunk egyébként. Normál arc videózásánál ennyire azért nem drámai a helyzet, illetve akkor sem, ha nem teljes képernyős képet nézünk, így ezért nem kap fekete pontot a kamera. Kisebb ablakban így is egészen jónak tűnik a képminőség. Utolsó próbaként halogén világítás mellett is megnéztük, mit tud a kamera: igazából a normál nappali fényhez képest jobb eredményeket kaptunk, nincs itt túl sok látnivaló.

A végére hagytuk a legdrágább kamerát, amely a legtöbb extrával rendelkezik, valamint még a RightLight 3 HDR is segítségére van annak érdekében, hogy a különböző fényviszonyokhoz minél inkább alkalmazkodni tudjon. A normál nappali fény mellett készült felvétel magáért beszél: egyértelműen itt a legjobb a képminőség, itt látszik a legtöbb részlet és ez a legegyenletesebb kép is egyben. A kamera tulajdonságait elnézve ez persze nem is túl meglepő.

Galéria megnyitása grid_on

A képminőség csökkentett és alacsony megvilágításnál is teljesen rendben van, a halogén megvilágítás mellett pedig majdnem fehér hátteret is tudott produkálni a kamera. Talán némi manuális finomhangolás hatására még jobb eredményt lehetne elérni, ám itt most a gyári állapot melletti teljesítmény volt a lényeg, hiszen az átlagfelhasználó nem fogja finomhangolni a részletes beállításokat, így gyárilag kell a legjobbat nyújtania egy-egy kamerának.

Hangminőség

Természetesen a hangminőséget is megvizsgáltuk minden egyes modellnél, így kialakult egy kép. A Genius QCam 6000 esetében a digitális mikrofon hibátlanul működött, viszont az általa lefedett frekvenciatartomány picit szűknek érződik, ugyanis a rögzített hang beszűkült, tompa és élettelen volt, hangerő frontján azonban nem találtunk rajta komolyabb fogást.

Ehhez képest a Logitech C922 Pro sokkal teltebb, színesebb, élettelibb hangzást produkált, maga a mikrofon pedig talán túl érzékeny is volt, ugyanis 1 méterről kissé hangosnak bizonyult a beszéd, így a maximális érzékenységből (mikrofon "hangerőből") picit visszább kellett venni. A hangzásra igazából nem lehetett panasz, ugyanis még a háttérben hallgató hanghatásokat is tökéletesen érzékelte a mikrofon. Ez persze nem minden esetben nyerő.

A Logitech BRIO 4K UHD Pro mikrofonja szintén remekül teljesített, hangzás terén csak minimális változást vettünk észre a C922 Próhoz képest, általánosságban azonban itt is rendben volt az érzékenység, elég élethű maradt a hang, valamint a frekvenciatartomány is elégnek bizonyult. A mikrofon itt is "felkapta" a háttérhangokat - például azt, ha valaki beszélt a háttérben.

Verdikt

A három kamera közül a Genius QCam 6000 a legolcsóbb, és ez érezhető is mind a képminőségén, mind pedig a mikrofon "hangzásán". A 9500 forint körüli árért cserébe nincs baj a teljesítménnyel, átlagfelhasználói szinten elegendő lesz a termék, amennyiben csak privát videótelefonálásra, illetve videóchatelésre van szükség. YouTuberek azonban ne ezzel a termékkel legyünk, nem arra való. Ha helyén kezeljük, akkor ez egy jó kis kamera, ami remek műanyag állvánnyal érkezik és csatlakoztatás után azonnal használható a különböző alkalmazásokkal. Mivel a három terméket külön nem lehet értékelni a rendszerben, így a Genius QCam 6000-nek itt osztunk ki 80 pontot.

A Logitech C922 Pro Stream már egy másik ligában versenyez, de ez el is várható a közel 30 000 forintos árért cserébe. A szenzor képminősége normál megvilágítás esetén rendben van, valamint a 720p60 felvétel és stream is zökkenőmentes. Alacsony fényviszonyok mellett viszont már nem tökéletes a képminőség, de ezen kár is csodálkozni — érdemes törekedni a jó megvilágításra, így a képminőséggel sem lesz probléma. Mivel viszont arcra koncentrál a kamera, nem a környezetre, így arc videózása esetén alacsony fényviszonyok esetén is rendben van a képminőség, nem igazán lehet rá panasz.

A háttérkivágás ugyan jól hangzik, de a gyakorlatban nem működik túl pontosan, szóval csak ezért nem érdemes ebben a kamerában gondolkodni. Igazából a termék a C920-as előd szintjét hozza, így olcsóbban akár azt a modellt is választhatjuk, ám összességében ezzel sem lövünk mellé, még akkor sem, ha webináriumot szeretnénk tartani, vagy éppen játékainkat streamelnénk úgy, hogy közben kommentáljuk az eseményeket. A termék összességében jó vétel, de legyünk tisztában a korlátaival is. A mikrofonra nem lehet panasz, jó hangminőséget nyújt, megbízhatóan működik és kellően érzékeny is. A C922 Pro összességében 85 pontot érdemel.

A legdrágább modell, vagyis a Logitech BRIO 4K UHD Pro már a 4K-s videózásba is betekintést enged, 1080p és 720p módban pedig 60 FPS-es sebesség elérésére is képes, ami sokszor lehet szempont. Az extrák sorát gyarapítja az IR szenzor, illetve a RightLight 3 HDR támogatás is, amivel az egyenlőtlen fényviszonyok kiigazításában segít a termék. A 4K-s szenzor képminősége kisebb felbontás alkalmával is remekül látszik, az alacsony megvilágítást pedig remekül ellensúlyozzák a megfelelő technológiák. A BRIO 4K UHD Pro már az üzleti világban is jó választás lehet, hiszen remek képminőségével jó benyomást fogunk tenni partnereinkre, és a hangzás miatt sem kell szégyenkezni. A háttérkivágós opcióval kár foglalkozni, az állítható látószög azonban sokszor jöhet majd jól, érdemes is használni. A 60 000 forint körüli ár nem kevés, ám sokat is kapunk cserébe, így ha ki tudjuk használni mindazt, amit a kamera kínál, bátran válasszuk! Ennek a kamerának 90 pont a jutalma.