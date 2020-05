Vloggereknek tervezett kompakt, de sokoldalú kamerát a Sony

A Sony számára rendkívül nagy népszerűséget hozott a videózás elterjedése, a youtuberek kifejezetten sokszor választják a különböző termékeit a japán vállalatnak, és éppen ezért a Sony is tesz arról, hogy az igényeket a lehető legjobban ki tudja elégíteni. Ennek a jegyében született meg a ZV-1 kamera, amit egyenesen vlogger kamerának titulált a gyártó.

A Sony ZV-1 egy rétegelt szenzort használ, ami 20 megapixeles felvételek megörökítésére alkalmas, és 1 hüvelykes a fizikai mérete. A Sony hasonló paraméterekkel már korábban is alkalmazott kompakt kamerában ilyen Exmor RS CMOS érzékelőt. Nagy rutinnal rendelkezik más, és mindent megtesz azért, hogy a felvételekből a lehető legtöbbet hozza ki, legyen szó fotóról vagy videóról.

A termék egy Zeiss Vario-Sonnar T* optikával lett felvértezve, ami zoomolásra is képes. A lencserendszer gyújtótávolsága 26 milliméterről indul és 70 milliméterig terjed, a rekeszértéke pedig F/1.8 és F/2.8 között alakul. Ezekkel a paraméterekkel a legtöbb esetben ki tudja elégíteni a felhasználók igényeit. A szerkezet gondoskodik optikai és elektronikus képstabilizátorról is, ennek köszönhetően nagyon simák lesznek a felvételei kézben tartva és mozgás közben is.

A Sony tisztában van azzal, hogy a vloggereknek a gyors és pontos automatikus fókuszrendszer sokszor mindennél fontosabb, ezért a ZV-1 hibrid AF eljárással dolgozik, 315 pontos fázis-különbségérzékelés és kontraszt alapú AF-rendszer munkálkodik együtt. Akár 0,3 mp alatt meg tudja találni a helyes fókuszpontot a szerkezet. Van a masinában szemkövetés, kisállat felismerő, valamint egyéb téma követési opció is, hogy még egyszerűbb legyen a videósok feladata.

A témakövetés esetében a Sony lehetőséget nyújt még olyan dolgoknak a finomhangolására is, mint a követési sebesség. Jó beállítások mellett teljesen elkerülhető például a gépiesen ugráló fókuszálás, és nagyon természetes hatás érhető el. Rendelkezik beépített ND szűrővel is a ZV-1, ami kifejezetten jól jöhet azoknak, akik videózni szeretnének bármilyen fényviszony mellett. Rendelkezik továbbá a kamera time-lapse lehetőséggel is, a látványos átvezető jelenetek megörökítéséhez. És egyetlen gombnyomással lehet nyitott blendés felvételi lehetőségre váltani, ahol rögtön szépen mosott hátteret kap az ember.

Akár 40-szeres szuperlassítást is el lehet itt érni igény esetén, de a felhasználó maga választhatja ki a téma ismeretében, hogy milyen az ideális felvételi sebesség. 240/250 FPS, 480/500 FPS és 960/1000 FPS módok vannak Full HD felbontás mellett. Az újdonság elképesztően gyors, 1/32000 záridőre képes fényképezéskor, és folyamatos követő fókusz mellett tud másodpercenként 24 darab képet megörökíteni a sorozatkép funkció használata közben.

A készülék alapesetben 4K Ultra HD XAVC S videofelvételeket készít, és a különböző felvételi módoknál akár a 100 Mbps-os bitrátát is el tudja érni, hála a BIONZ X képfeldolgozó processzornak. Biztosított itt a HDR (Hybrid-log Gamma) és az S-Log3 mentés videofelvételkor. Az is megoldható magán a készüléken, hogy a videóból egy adott képkocka ki legyen mentve, így kiválasztható például a kívánt előnézeti felvétel a videó legizgalmasabb momentumáról.

A videózás közben a felhasználó nézheti a kijelzőt, és van beépített LED-es fény, ami visszajelzést ad a felvételi állapotról – ezt ki is lehet kapcsolni. A képernyő 3 hüvelykes, magas felbontással szolgál, és ami nagyon fontos, hogy ki lehet hajtani és át lehet fordítani 270 fokban. Érintésekkel kezelhető a termék, ami hozzájárul ahhoz, hogy nagyon intuitívan használható.

A Sony ZV-1 nagyon sok érdekes extrával is szolgál. Van a kelléktárában webkamera mód, proxy felvétel, markerezési lehetőség, időkód támogatás és termékbemutató mód, ami egy gombbal érhető el. Ezen felül tud intelligens arcretusálást valós időben, bőrtónus optimalizálást az arcot előnyben részesítő fényméréssel, és lehetne még sorolni az apróságot. A rutinosabb felhasználók létrehozhatnak maguknak egyéni menüt a legfontosabb opciókkal, és az Fn gomb is programozható külön a videózáshoz.

Kapott a kamera HDMI kimenetet, amin kiváló minőségben megy majd át a kép külső megjelenítőre. Van benne Wi-Fi adapter is, mely lehetővé teszi például az okostelefonról való vezérlést. Akad Bluetooth támogatás is, ez a külső távirányításnál különösen fontos szerepet tölthet be.

A Sony még olyanra is gondolt, hogy készített a ZV-1-hez felhelyezhető zajvédő huzatot, és egy sor utólag megvásárolható kiegészítőt is biztosít kezdve a külső töltőállomással a markolaton át a külső mikrofonig, amivel még jobb minőségű hang rögzíthető.

A Sony ZV-1 elérhető lesz Európa-szerte, így reményeink szerint Magyarországra is eljut majd. A termék júniusban rajtol majd, és az ajánlott fogyasztói ára az Egyesült Államokban 800 dollárban lett meghatározva.