Vezeték nélküli Razer gamer egér 20 000 DPI-s felbontással

A Razer egy felsőkategóriás gamer egeret mutatott be, amely minden modern technológiát egyesít, amire a Razer egér fronton jelenleg képes. A Bazilisk Ultimate ráadásul vezeték nélkül érkezik, alacsony késleltetés mellett működik, extraként pedig dokkolót is vásárolhatunk hozzá, ami az egérhez hasonlóan szintén kapott némi díszvilágítást.

A Basilisk Ultimate alapját egy Focus+ sorozatú optikai szenzor adja, amelynek maximális felbontása 20 000 DPI, de egyéb paraméterek terén sem kell szégyenkeznie, hiszen másodpercenként 16 510 milliméternyi mozgás lekövetésére képes, valamint 50 G-s gyorsulás esetén sem jön zavarba. A szenzor mellé kapunk Smart Tracking támogatást is, amelynek köszönhetően a legkülönfélébb felületekhez is gyorsan alkalmazkodni tud az egér, míg a Moto Sync támogatás a PC, a vevő, illetve a szenzor mintavételi rátáját hozza közös nevezőre annak érdekében, hogy a bemeneti késleltetés minél alacsonyabb lehessen. Ezzel együtt kapunk Assymetriy Cut-off támogatást is, ami az emelési magasság pontos beállításával segít a még hatékonyabb „egerészésben”. A felsorolt technológiákat egy fedélzeti SoC kezeli.

A jobbkezesek számára készített egér nem csak szenzor terén támaszkodik házon belül kifejlesztett technológiákra, hanem vezeték nélküli kapcsolat terén is: a termék a HyperSpeed kapcsolatra támaszkodik, amely 2,4 GHz-es frekvenciatartományban dolgozik és speciális vevőegységet használ. Utóbbi az Adaptive Frequency Hopping technológia segítségével monitorozza a kapcsolatot és mindig a legkisebb interferenciára, illetve a legkisebb késleltetésre törekszik, így ennek megfelelően választja ki a használandó csatornát. A HyperSpeed a szoftveres oldalon is képes a lag optimalizációjára, ám ezzel a funkcióval kapcsolatban nem osztott meg további részleteket a gyártó.

Az PTFE talpakon sikló vezeték nélküli egér 11 programozható gombbal, valamint egy állítható ellenállású görgővel rendelkezik, a profilokat pedig a fedélzeti memóriában és a felhőben egyaránt tárolhatjuk – az egér maximum 5 profilt fogad. A modern formavilág mellett 14 zónára osztott RGB LED alapú világítás gondoskodik a figyelemfelkeltő megjelenésről, a bal oldalon lévő kapcsoló segítségével pedig az egér érzékenysége is könnyedén és gyorsan állítható(800/1800/4000/9000/20000 DPI). A testreszabás egyébként továbbra is a Razer Synapse 3 alkalmazáson keresztül történik, az egérgombok alatt pedig Razer Optical Mouse Switch típusú kapcsolók dolgoznak, amelyek élettartama 70 millió kattintásra tehető. Az új egér 130 milliméter hosszú, 60 milliméter széles és 42 milliméter magas, tömege pedig 107 gramm vezeték nélküli üzemmódban.

Az FPS játékosok és az eSportolók számára készített felsőkategóriás egér 169,99 euróba kerül, de igény esetén a fotókon látható dokkoló is kérhető hozzá, ami 20 eurós felárat jelent, ha csomagban vásároljuk meg őket. Maga a dokkoló különálló kiegészítőként 59,99 eurót kóstál. Amennyiben a dokkolóra nincs szükség, úgy az akkumulátor Micro USB kapcsolaton keresztül természetesen könnyedén tölthető, sőt, ebben az üzemmódban is használható marad az egér. Az akkumulátoros üzemidő használattól függően a 100 órát is elérheti, de ehhez le kell mondanunk az RGB LED alapú világításról.