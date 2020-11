Túl sokat ivott?

A Radeon RX 6800-asok rajtja is döbbenetesen lehangolóra sikeredett

Egy kanadai kutatócsoport új módszert dolgozott ki a súlyos alkoholmérgezés kezelésére: a páciensek szó szerint kilélegzik a szervezetükben lévő alkoholt. A szakértők által tervezett rendszer lehetővé teszi, hogy az alanyok biztonságosan hiperventilláljanak, azaz a normálisnál szaporábban lélegezzenek. Ilyen módon az alkohol harmadannyi idő alatt távozik a testből, mint ha egyszerűen hagynák lebomlani.

Az alkohol bontását döntően a máj végzi, amely azonban ezt a bevitt mennyiségtől függetlenül egyforma sebességgel teszi a dolgát. Vagyis ha több alkoholt viszünk be, annak lebontása több ideig is tart, ami egy bizonyos mennyiség felett életveszélyes állapotot idézhet elő. Alkoholmérgezés esetén az orvosok is általában csak annyit tudnak tenni, hogy ügyelnek a beteg légzésére és egyéb testműködéseire, folyadékot pótolnak, és kivárják, hogy a máj elvégezze a feladatát.

Ugyanakkor az alkohol testből való eltávolításában a tüdőknek is van némi szerepe, bár ez a szerep általában elég mérsékelt. Amikor magas alkoholtartalmú vér eljut a tüdőbe, hogy friss oxigént vegyen fel, a szén-dioxiddal együtt az alkohol egy része is átkerül a hörgőcskékbe, amelyek tartalmát aztán kilélegezzük. Ez a folyamat szapora légzéssel felgyorsítható és fokozható. Alapesetben viszont nem célszerű hiperventillálni, mivel ilyenkor felborul a légzési gázok egyensúlya, és túl sok szén-dioxid távozik a szervezetből. Ez megnöveli a vér pH-ját, ami szédüléshez és ájuláshoz vezethet, de akár súlyos görcsrohamokat is kiválthat.

A kanadai szakértők módszerével ez elkerülhető: a beteg egy maszkot kap, amelyen keresztül oxigén és szén-dioxid keverékét lélegzi be. Ez a keverék szapora légzést vált ki (ehhez nem is kell eszméleténél lennie, tehát a technika ájult betegeken is alkalmazható), aminek során a rendszer elég szén-dioxidot juttat vissza a szervezetbe ahhoz, hogy a hiperventilláció káros hatásai elkerülhetők legyenek. A légzési gázok megfelelő cseréjéről egy mechanikus szelep gondoskodik, vagyis a működéshez nincs szükség elektronikus irányításra.

A fejlesztők öt egészséges önkéntesen tesztelték a koncepciót. Az alanyok első feladata az volt, hogy enyhén berúgjanak: ezt többségük 250 milliliter vodkával tette, amit 500 milliliter víz bevitele mellett. A kísérlet első fázisában egyszerűen megvárták, hogy kijózanodjanak a delikvensek, majd a következő berúgást követően fél óráig terjedő időtartamban használták a hiperventillációs rendszert. Menet közben rendszeresen ellenőrizték lélegzetük és vérük alkoholtartalmát is. A természetes módszerhez hasonlítva szapora kilégzéssel az alanyok harmadannyi idő alatt józanodtak ki.

Bár a vizsgálat nagyon alacsony alanyszámmal zajlott, így az eredményeket érdemes kritikával kezelni, maga a koncepció nem teljesen ismeretlen az egészségügyben. A fejlesztők a ClearMate nevű rendszer orvosi használatára már tavaly engedélyt kaptak az amerikai FDA-től, és azt el is kezdték használni a sürgősségi osztályokon a szénmonoxid-mérgezések kezelésére. A kutatók szerint ugyanez a rendszer az alkoholmérgezés kezelésére is alkalmas lehet, és nem csak akkor, ha etanolt fogyasztott valaki, hanem akkor is, ha még toxikusabb metanolt vagy polietilén-glikolt ivott.