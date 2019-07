Thermaltake Level 20 GT RGB Plus – hiányzik a plus ?

A négy ablakos torony gépház a megjelenésével, bővíthetőségével, és funkcióival szeretne újat letenni az asztalra. Nézzük sikerül-e maradéktalanul.

A Level 20 GT RGB Plus a Thermaltake boszorkánykonyhájában született. Nevében az RGB a cég intelligens, szinte bármivel (játékokkal, zenékkel vagy akár a processzor hőmérsékletével) szinkronizálható megvilágítási rendszerére utal, a Level 20-ból is következtethetünk, hogy nem egy belépőszintű, papírvékonyságú lemezből stempelt kuckót bontunk majd ki, az a kis PLUS utótag pedig arra utal, hogy ez a gépház bizony jelenleg a hegy csúcsán a hósipka a TT-nél.

A méreteiben egyáltalán nem visszafogott 580 x 294 x 592 mm-es gépház üresen 22 kilogrammmot nyom, amire egy szép nagy matrica fel is hívja a figyelmünket kibontás előtt, valamint arra is finoman figyelmeztetnek, hogy nem árt, ha egyszerre inkább két ember mozgatja. Ez nyilván tovább súlyosbodik, ha megpakoljuk egy vízhűtéses, adott esetben két videokártyás rendszerrel, mert így könnyedén elérheti a 40 kg-ot is a teljes tömeg. Ennek ellenére a talpa fix, nem könnyítik kerekek a mozgatását. Amellett hogy súlyos egyéniség, még széles is. A négy oldalát 5 mm-es edzett üveglap borítja, amivel alapvetően sem árt óvatosan bánni. Prémium termék révén az anyaghasználatra nem lehet panaszunk, műanyagot egyedül a bekapcsológomb panelján és a porszűrők keretén találunk.

Az üveg oldallapok zsanérokon ülnek és kulccsal oldható zárat kaptak, ezenkívül erős mágnesek is fogják, alul-felül tehát oldás után nem fogjuk elejteni és összetörni. Az oldallapok 180 fokban képesek hátranyílni tehát eltávolítás nélkül is teljes hozzáférést biztosítanak a beltérhez, csak legyen elég helyünk körbejárni.

A gépház moduláris felépítéssel készült, ami amellett, hogy nagyon hangzatos, könnyű szerelhetőséget tesz lehetővé. A vázon kívül az összes kiegészítő panel és rekesz oldható és hozzáférhető kötést kapott, így például a tápegység beszerelésekor eltávolíthatjuk a takaró elemet és a kábelkorbácsot könnyedén átvezethetjük hátra, anélkül hogy szűk helyeken kellene erőlködnünk. Ugyanez igaz a HDD és SSD rekeszekre is: előre belerakhatjuk a meghajtókat, majd a már kész egységeket rögzíthetjük vissza a házba. A moduláris dizájn részeként kapunk egy elforgatható PCI-E rekeszt, ami egyedülálló módon nem egy, hanem akár két videokártya horizontális beépítését is lehetővé teszi, így egy igazán ütős RGB, vízhűtéses Crossfire vagy SLI rendszert kaphatunk végeredményül.

Az előlapon felül találjuk a bekapcsoló gombot, emellett helyezkedik el egy jack- és egy mikrofon csatlakozó valamint a reset gomb. Az átellenes oldalon, egy szimmetrikus panelen találjuk az előlapi USB kivezetéseket, amiből kapunk kettő USB 2.0, kettő USB 3.0 és 1db USB-C kimenetet. Ezen csatlakozók teljes kihasználáshoz olyan alaplapra lesz szükségünk, amin két előlapi USB 3.0 tüskesor található. A kábelek mentén befelé haladva szembe találjuk magunkat két 200 mm-es és egy 140 mm-es Riing RGB Plus légkavaróval, amik alap tartozékai a háznak. Emiatt kapta a PLUS megkülönböztetést, a sima GT verzióhoz csak hátulra kapunk ventilátort.

A ventilátorok egyedi kábelezést kaptak, 7 tűs csatlakozóval köthetőek a mellékelt RGB vezérlő modulhoz. Közvetlenül nem tudjuk őket alaplapra kötni, így arról le kell mondanunk, hogy a házhűtőket alaplapi Biosból vezéreljük. Amennyiben tovább bővítenénk az RGB ventilátorok számát rendszerünkben - ahogy mi is tettük a TT FLoe Riing RGB Premium 360-as AIO vízhűtésével - akkor bizony azzal szembesülünk, hogy a vezérlőre csak öt ilyen ventilátor köthető. Tehát maximum 240-es AIO-ig tudjuk megoldani egy vezérlővel a bekötést, és amint 360-as TT AIO-ra váltunk, már két ilyen vezérlőre lesz szükségünk. Szerencsére a Thermaltake mellékeli ezt a modult az AIO vizekhez, de a kábelezés mindenképpen bonyolultabb lesz.

Itt sajnos némi negatívumot is meg kell említsek: bár a ház beltere hatalmas és a specifikáció szerint E-ATX méretig mindenféle alaplapot elnyel, bizony, ha ezt a formátumot akarjuk kábelezni, azzal szembesülünk, hogy az alaplap széle félbevágja a kábel-áttöréseket. Tehát például az alaplapi 24 tűs korbácsnak igen minimális helye marad, hogy arra kanyarogjon amerre azt kitalálták. Arról nem beszélve, hogy ilyen kábel-áttörésekből nincs sok a hátlap felé, egészen konkrétan kapunk egyet bal felül az alaplapi 8 tűs kábeleknek, kettőt jobb oldalt - ahol a 24 tűs, illetve PCI-E kábeleket tudjuk előre vezetni -, illetve egyet középen alul, ahol az előlapi kivezetések kábeleit tudjuk behúzni.

Ez egy AIO vizes E-ATX rendszeres gépnek, amiben adott esetben van két nagyteljesítményű és fogyasztású VGA, aminek kell minimum kettő, de akár 4 PCI-E korbács, bizony kevés. Hiába a nagy hely, ha nem tudjuk kihasználni. Ez az érzésem volt az előlapi kábelek vezetésénél is, mert a középen alul elhelyezett egyetlen áttörés egyrészt alulméretezett, tehát ha mindkét USB 3.0 kábelt előre akarom húzni meg vagyok lőve, majd még jön az AUDIO és a vízpumpa USB vezérlése. Így egyszerűen szűkös a hely. Továbbhaladva pedig azt tapasztaljuk, hogy a tápegység takaróelemén kialakított nyílások nem esnek egybe az alul vágottakkal, így vakon kell jobbra-balra keresgélni a kábelvégekkel, hogy át tudjuk őket juttatni. Ezután is elég sok kilátszik belőlük, ha egy normál ATX lap aljához vezetjük, ezáltal a letisztultság csorbát szenved.

A végeláthatatlan mennyiségű RGB megvilágítású eszközünket a mellékelt vezérlők segítségével tudjuk testreszabni. Ezek a TT RGB Plus ökoszisztémába illeszkednek; ide tartoznak a cpu hűtők, ventilátorok, vízblokkok, AIO hűtők, LED szalagok és a gaming perifériák is. Ezek vezérlését az azonos nevű szoftveren keresztül oldhatjuk meg, illetve Android és IOS eszközökre kapunk egy appot is, amin keresztül szintén testreszabhatunk mindent. Extraként hangvezérlő modult is letölthetünk a telefonunkra, hogy még pötyögni se kelljen a kijelzőn. Egyszerű utasításokkal kapcsolhatjuk ki-be a fényeket, változtathatunk módot, intenzitást és még ezer másik beállítást is.

A belső felépítéshez visszatérve elmondhatjuk, hogy a tápegység rekesz kialakításánál pozitívum, hogy nyolc csavarhelyet találunk így kedvünk szerint lefelé vagy felfelé néző ventilátor helyzetben is beépíthető bármelyik tápegység, ami maximum 220 mm hosszú lehet. VGA-k terén maximum 410 mm-es példányok férnek el HDD keret nélkül, azzal együtt pedig 310 mm-es hosszig nyújtózhatunk. CPU hűtőből maximum 200 mm-es darabok férnek be, ha léghűtőről beszélünk, vízből egészen 420 mm-es radiátorig is elmehetünk elöl, illetve jobb oldalon (alaplap jobb oldalán, de nem a ház frontján) valamint 140 mm-ig hátul, 360 mm-ig felül. Ha az összes radiátor helyet kihasználjuk, akkor egyrészt kapunk egy atomnehéz építményt, amit egyedül nem mozgatunk sehova, viszont nem tudunk olyan alkatrészeket beleválogatni, amit ne tudnánk lehűteni. Háttértárból megszámlálhatatlan mennyiséget telepíthetünk, kapunk 8 látható és 6 rejtett helyet a számukra.

Ahhoz, hogy ezt az óriást megkaparinthassuk, egy távolról is jól látható összeget kell a kasszánál hagynunk, hiszen 80 ezer forint körüli árával minden, csak nem olcsó. Cserébe prémium anyagokat kapunk, amik ízlések és pofonok, de határozott és feltűnő megjelenést kölcsönöznek neki. Demo és show-gép alapnak tökéletes, viszont a bődületes helyet néhány hiba miatt nem tudjuk tökéletesen kihasználni, így az építés során apró kompromisszumokat kell kötnünk. Összegezve tehát egy impozáns terméket kapunk ennyi pénzért, ami remélhetőleg pár módosítás útán egy következő revízióban már tökéletes lehet.