Teljesen vezetéknélkül fülhallgató jelent meg a Razer kínálatában

A Razer egy ideje már készít fülhallgatókat, amik jól hordozhatóak, ideálisak okostelefon mellé, és vezeték nélküli működésre is képeseket. Most pedig megjelent a Hammerhead teljesen vezetékmentes kiegészítő, aminél igazából nem nagyon lehet tagadni, hogy az Apple szolgált ihlettel a dizájnhoz, amit a Razer szakembereinek sikerült kicsit elvadítania.

Az új kiegészítő állítólag remek hangzással fog szolgálni, és több érdekességre is rávilágított ennek kapcsán a Razer. A Hammerhead True Wireless egy viszonylag nagy, 13 milliméteres dinamikus hangkeltőt vonultat fel, mely 20 Hz-től 20 kHz-ig terjedő támogatást nyújt. Ezen a téren teljesen átlagos a termék.

A Razer megosztotta a termékkel kapcsolatosan, hogy 32 ohmos, és kb. 91 dB az érzékenysége. A Razer elmondása alapján a mély hangok ütősek lesznek, a közép és a felső tartomány pedig feszesek és pontosak. Ebből kiindulva populáris, meleg hangzásra lehet számítani, amivel a legtöbb vásárló elégedett lehet.

A szerkezet felülete érintésérzékeny, így különböző gesztusokkal lehet majd vezérelni. A bejövő hívások egy pillanat alatt fogadhatóak így, de el is utasíthatóak, és a zenelejátszás kezeléséhez sem kell elővenni a mobiltelefont – vagy más kapcsolódó eszközt. Kiemelte a vállalat, hogy a Bluetooth modul itt különösen alacsony késleltetéssel fog üzemelni, mindössze 60 ms-mal dolgozik a rendszer.

Ez azt jelenti, hogy a játékok során például szinte azonnal hallja majd a felhasználó a környezeti hangokat, ami hozzájárulhat a jobb teljesítmény eléréséhez, és erre a célra egy külön játékos móddal is szolgál a készülék. Egyébként Bluetooth 5 modullal rendelkezik a kiegészítő, és azt nem részletezte a Razer, hogy minek köszönhető az, hogy akadástól mentesen, alacsony késleltetéssel tud dolgozni.

A termék rendelkezik mikrofonnal, egy MEMS egységet rejt a burkolat, ami egészen jól fog teljesíteni még közepesen zajos környezetben is. A telefonhívások bonyolításakor a másik fél biztosan jól hallja majd a Hammerhead tulajdonos minden szavát a vonal túlsó végén. És támogatott itt a hangvezérlés is, ami ma igazából már szinte magától értetődő.

A digitális asszisztens szolgáltatást az érintésvezérléssel lehet majd aktiválni, ami elvileg adatvédelmi szempontból lesz így megoldva. Támogatást nyújt a fülhallgató az Android és az iOS rendszerű készülékek számára is, ennek köszönhetően széles tábor lelheti benne örömét.

Mivel ez egy olyan eszköz, amit sportolóknak is szán a Razer, megfelelő ellenállóságról is gondoskodott, IPx4 védettséget élvez a kütyü, szóval bírja az esőt és az izzadtságot is. A fülhallgató üzemideje átlagos lesz. A specifikáció szerint 275 milliamperes telep van a fülhallgatóban, de egy töltéssel nem bírja tovább 4 óránál, és a tokkal együtt is legfeljebb 16 órás üzemidőre képes – ezek az adatok önmagukban nem rosszak, de több olyan fülhallgató is van, ami jobban bírja ennél.

A feltöltés 1,5 órát vesz igénybe, a tokot pedig – ami nemcsak tölti, hanem védi is a terméket – egy C-típusú USB csatlakozóval lehet táplálni. Az egész szerkezet 45 grammot nyom, és csak feketében lesz elérhető.

A Razer Hammerhead True Wireless fülhallgató 120 euróba kerül Európában (100 dollár az Egyesült Államokban), a készülék már rendelhető a kiemelt régiókban. A Razer eddigi fülhallgatói általában jól szerepeltek, és mivel az újdonság ára aránylag kedvező az ilyen kiegészítők körében, jó eséllyel ez is sikeres lesz.