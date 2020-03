Szemkímélő monitorok a Lenovo műhelyéből

A Lenovo három új monitort mutatott be, amelyek mindannyian helytakarékos kivitelben érkeznek, de eltérő felhasználói rétegeket vesznek célba. Közös tulajdonság, hogy mindannyian IPS panelt használnak annak minden előnyével együtt, így a betekintési szögek 178 fokosak és a képminőségre sem igazán lehet majd panasz, igaz, ez utóbbit majd az első független tesztek fogják megerősíteni, vagy éppen cáfolni. A kecses házzal rendelkező monitorok még beépített hangszórókat is kaptak, amelyek irodai használatnál, illetve akár a mindennapokban is jól jöhetnek.

A trió első tagja a Q27q-10, amelynek alapját egy 27 hüvelykes QHD IPS panel adja. A mindössze 6,9 milliméter vastag monitor felső és oldalsó kávái is nagyon vékonyak, mindössze néhány milliméteresek. A 2560 x 1440 pixeles natív felbontás mellét kapunk FreeSync támogatást is, a maximáli képfrissítési ráta azonban csak 75 Hz-es értéket képvisel, míg a GtG válaszidő 4 ezredmásodperces. Az új monitor 300 cd/m2-es maximális fényerősség és 1000:1 tipikus kontrasztarány mellett dolgozik, az sRGB színteret pedig 99%-ban képes lefedni.

Extra, hogy a monitor megkapta a TÜV Rheinland Eye Comfort tanúsítványát, ugyanis segít a szemek védelmében, amit alighanem csökkentett kékfénykibocsátással és villódzás-mentes háttérvilágítással valósít meg. A különleges állvánnyal rendelkező újdonság fedélzetén HDMI 1.4-es és DisplayPort 1.2-es videó bemenet, illetve fejhallgató kimenet egyaránt helyet kapott, a kábelek elvezetéséről pedig speciális csatorna gondoskodik. A kijelzőt csak dönteni lehet, magasságállítást és portré módot sajnos nem kapunk, de a VESA 100-as furatokon keresztül fali állványra, illetve flexibilis fali karra egyaránt felszerelhetjük.

Ugyanezzel a dizájnnal egy kisebb, mindössze 24 hüvelykes képátlójú kijelzővel ellátott modell, a Q24i-10 is érkezik. Ebben az esetben a 23,8 hüvelykes IPS panel már csak 1920 x 1080 pixeles natív felbontással rendelkezik, a kijelző háza azonban továbbra is csak 6,9 milliméter vastag, a felső és az oldalsó kávák pedig rendkívül vékonyak. A képfrissítési ráta most is 75 Hz-en tetőzik, ehhez pedig még FreeSync támogatás is jár.

Közös tulajdonságnak számítanak még a 178 fokos betekintési szögek ezredmásodperces válaszidő és az 1000:1 tipikus kontrasztarány is, a GtG válaszidő azonban már 6 ezredmásodperces, a maximális fényerősség pedig 250 cd/m2-es értéket képvisel. Ez a monitor szintén rendelkezik két darab 3 W-os beépített hangszóróval, a videó bemenetei között epdig egy HDMI és egy D-Sub csatlakozó sorakozik. A gyári állvány ezúttal is csak a kijelző döntését engedi, de a VESA 100-as furatok jóvoltából ütőképesebb állványra is fel lehet szerelni.

Érkezik még egy ThinkVision sorozatú, S28u-10 típusú modell is, ami már nem az irodai felhasználókat, illetve az alkalmi játékosokat, hanem a professzionális szintű felhasználókat veszi célba. Alapját egy 28 hüvelykes IPS panel adja, ami 3840 x 2160 pixeles natív felbontás mellett dolgozik, színhűségére pedig jellemző, hogy az sRGB színteret 99%-ban, a DCI-P3 színteret pedig 90%-ban képes lefedni. A monitor egyéb paramétereivel kapcsolatban eléggé szűkszavúnak bizonyult a gyártó, így csak sejthető, hogy a maximális képfrissítési ráta 60 Hz-et képvisel, a tipikus kontrasztarány pedig 1000:1 lehet.

Az új monitor egy egyszerű állványt kapott, ami csak a kijelző döntésére használható, de a VESA 100 furatnak köszönhetően akár a borítóképen látható kiépítést is megvalósíthatjuk. A videó bemenetek között ebben az esetben egy HDMI 2.0-s és egy DisplayPort 1.2-es csatlakozó található. Ez a modell is megkapta a TÜV Rheinland Eye Comfort tanúsítványát, vagyis munkára és hosszabb ideig történő egyéb jellegű használatra kiváló választás lehet.

A Lenovo három új megjelenítője az elkövetkező hetek folyamán jelenhet meg kereskedelmi forgalomban, azt viszont egyelőre nem árulta el a vállalat, pontosan mennyibe kerülnek majd az egyes példányok.