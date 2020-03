Sony Xperia 1 - túl kevés, túl drágán

A japánoknál már gamer ágy is kapható

- A Sony új zászlóshajója, ami arra hivatott, hogy emelkedő pályára állítsa a japán cég mostanában lejtőn lévő mobilos üzletágát.

Tudvalévő, hogy mostanában a Sony mobiltelefon üzletágának nem megy jól. Nem fogynak jól a készülékek és sajnos nem is népszerűek. Az alsó és a közép szegmensben a kínai gyártók nagy piaci részesedést haraptak ki a jó ár-érték arányú készülékeikkel, a felsőkategóriában pedig az Apple-t pedig továbbra is előkelő helyen tartják a fanatikusai, ha innovatívak a készülékei, ha nem.

A Sony hogy valami helye mégiscsak legyen az asztalnál, úgy döntött, hogy megpróbál valami meglepő (vagy előremutató) újítást behozni ebbe a manapság egysíkú mezőnybe. Mivel a filmes, mozis iparágban jól megy a szekerük, ott pedig a 21:9-es képarány a meghatározó, ezért mostani tesztünk főszereplője is ilyen képarányt alkalmaz. A Sony Xperia 1 névre keresztelt mobil a Sony új zászlóshajója. Abban bíznak, hogy ez a telefon megállítja az utóbbi idők mélyrepülését, és megfordítja a japán gyártó szerencséjét a mobiltelefonos üzletágban.

A telefonok legfontosabb alkatrésze a kijelző, hiszen ezt nézzük a használat során egyfolytában, tehát ha itt hiba van akkor a többi részlet lehet akármilyen jó, az érdektelen. A Sony nem bízta a véletlenre a dolgot és egy 21:9 képerányú 6.5”-os 4K HDR OLED kijelzővel álmodta meg a telefont. Az OLED technológia nagyon röviden és konyhanyelven fogalmazva ugye azt fedi, hogy minden egyes képpont, illetve a benne található szerves fénykibocsátó dióda (LED) önállóan képes világítani elektromosság hatására, ami azt éri el, hogy a feketék igazán mélyek, a színek pedig hihetetlen élénken tudnak megjelenni, mindezt elmosódás-mentesen.

A végeredmény pazar, ugyanis a telefon kijelzője makulátlan és lenyűgöző. Betekintési szöge óriási, a színek élénksége és a feketék mélysége eddig számomra nem tapasztalt. 1644 x 3840-es felbontása elképesztő. 643 ppi pixelsűrűségről beszélhetünk, ami természetesen tűéles képet eredményez mindenhol. A telefon a mozis képarány miatt nyúlánk formát kapott, egy kezes használata nem igazán megoldható; persze szoftveres egykezes módot kapunk, és normál használatban a két oldalt ugyan simán átérjük, de a felső harmadban elhelyezkedő ikonok elérhetetlenek.

A 8,2 mm vékony alumínium ötvözet házba épp hogy befért a 6.5 colos kijelző, a ház oldalai lekerekítettek minden sarkon, elegáns megjelenést kölcsönözve. A kijelző felett találjuk majd a 8 megapixeles előlapi kameránkat, ami notch nélkül elfér a kávában, illetve a közelség érzékelő szenzorunkat, valamint a beszédhangszórót és az értesítési LED-et is.

Alulra került a sztereó hangszóró másik eleme, alul középen pedig egy USB-C port kapott helyet. Jack csatlakozót nem fogunk találni sehol. Apró baki, hogy viszont jack csatlakozóval ellátott fülest kapunk a telefon mellé, így ehhez kénytelenek leszünk type-c-jack átalakítót használni, viszont jó pont, hogy ezt is mellékeli a gyártó.

A készülék jobb oldala elég zsúfolt, hiszen itt kapott helyet a bekapcsoló gomb, ami felett - tehát a telefon élén - találjuk az ujjlenyomat érzékelőt, ezek felett pedig a hangerő szabályzásért felelős gombot. Ez még nem minden, hiszen az alsó harmadban egy dedikált kamera gombot is kapunk, amivel alvó állapotból egyből a kamera appba ugorhatunk, illetve, ha már ott vagyunk, akkor kép készítéséhez is tudjuk használni. Kicsit zsúfolt, néha véletlenszerűen is meg tudjuk nyomni ezek közül valamelyiket használat közben.

Az ujjlenyomat érzékelő nem dolgozik rosszul, bár csak másodikra sikerült rögzítenie az ujjamat, illetve a feloldásnál is hajlamos hibát dobni, főleg, ha egy kicsit izzadtak vagyunk vagy nedves a felület. Nem csoda ez, hiszen a hátlapi olvasókhoz képest jó, ha egyharmad felület áll rendelkezésre az érzékeléshez. A kameragomb jellemzően akkor nem volt hajlandó a kameramenübe ugrani amikor tényleg gyorsan kellett volna elkapni a pillanatot, ha már ott voltunk akkor tette a dolgát ahogy kell. Felül a dupla nanoSIM tálcát találjuk, a tárhely pedig MicroSD szabványú kártyával bővíthető tovább.

El is érkeztünk a hátlaphoz, ahol a Sony és az Xperia feliratok mellett tripla kamera rendszer terpeszkedik LED segédfénnyel és RGBC-IR szenzorral a pontosabb fehéregyensúlyért.

A fekete, lila és szürke színekben elérhető készülékház a nálam járt fényes feketében sajnos gyűjti az ujjlenyomatokat, és csúszós érzete is van sajnos. Arról nem beszélve, hogy a hosszúkás formának köszönhetően majd mindenféle zsebből ki fog lógni, így egy fokkal sérülékenyebb mint 16:9-es társai. Kíváncsi voltam, ha már rengeteg telefonban a Sony által gyártott kamera szenzorok dolgoznak, akkor vajon a saját telefonjukba mit pakolnak, az hogy fog teljesíteni. Vajon tényleg a kínálat csúcsát és legjobbját kapjuk egyfajta reprezentációként, hogy mit is tudnak, vagy pedig olyan helyzet áll elő, mint a suszternak a saját cipőjével?

Sajnos bár az interneten elérhető tesztek azért többségében pozitívak vagy maximum semlegesek, nekem nem marad túl jó emlékem a készülék fotós képességeiről, főleg, ha az árát is figyelembe vesszük. Márpedig egy ilyen piacon, mint amilyen az okostelefonoké, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Nem gondolnám, hogy ez a készülék fogja visszahozni a Sonyt az élmezőnybe. A makró fotózási képességek elmaradnak a konkurens gyártók csúcs termékeitől, nagyjából 4-5 centiméterről volt képes éles fotót készíteni, de több próbálkozás kellett még ekkor is, hogy eltalálja a fókuszt, és a lényeg legyen éles.

A hátlapi kamerákat tovább próbálgatva, összességében mindig az volt az érzésem, hogy hááát, ez lehetne jobb is. Nem mondom, hogy nem lehet vele jó képeket készíteni, mert lehet. Azt sem mondom, hogy profi fotós lennék és valaki nálam ügyesebb nem tud jobb aránnyal jó fotókat készíteni vele. Az eddigi tapasztalataimat figyelembe véve viszont kevesebb erőfeszítéssel is lehet jobb eredményeket elérni, főleg egy csúcstermékkel.

Nappali fényben persze hozza a kötelezőt a telefon, este viszont már meggyűlt a baja a fehéregyensúly, valamint a fényerő eltalálásával, több fényforrás esetén pedig egészen furcsa torzulásokat is képes volt produkálni. Viszont ami közös volt az összes próbálkozásban, hogy a fókuszálás szinte sosem sikerült elsőre tökéletesen. Meglehet, hogy csak ennek a tesztpéldánynak voltak ilyen problémái, ez sem kizárt. Ha már probléma, akkor azt itt jegyezném meg, hogy amint a vakut elkezdjük használni, hat-nyolc exponálás után hibaüzenet ugrik fel, miszerint a vaku most kikapcsol, mert le kell hűlnie. És valóban, nagyon átmelegszik a telefon ilyenkor.

Az előlapi kamerával elégedettebb voltam, bár a teszteken kívül én azt nagyon keveset használom. Közös volt még a kamerákban, hogy képkészítésekor gyengébb minőséget látunk a kijelzőn, mint ami a végeredmény lesz. Ez azért megnyugtat, mert a színhűség első ránézésre csapnivaló volt nem egyszer, nem kétszer. A végtermék azért már megnyugtató, de a mai instagram kompatibilis, eye candy világban azért nem fogunk tőle hátast dobni.

Videofelvétel terén 4k 30fps és 1080p 60fps elérhető, valamint 960fps-es szuper lassítás is. Az előlapi kamerával szintén 1080p 30fps az elérhető maximum HDR mód támogatással, ami hozza a kötelezőt, se több se kevesebb. A 21:9-es képarány remek lehetőséget nyújt minőségi tartalomfogyasztásra, bár sok alkalmazás még nem nagyon van rá felkészítve. Cserébe a videómegosztók 4K tartalmai eszméletlen jól néznek ki a kijelzőn. Ha valaki sokat utazik, ami közben szeret mondjuk sorozatot nézni, az imádni fogja a készüléket. Bár a kamerás képességek nem hagytak olyan egyértelműen pozitív nyomot bennem, a kijelzőt csak isteníteni tudom. Támogatja a profi szintű DCI-P3 100% szabványt, illetve a BT20201 színteret a tökéletes megjelenítésért.

A motorháztető alatt a 855-ös Snapdragon chipset dolgozik egy Adreno 640-es GPU társaságában, mindezt 6 GB RAM és 64 vagy 128 GB ROM-mal kiegészítve, amelyet akár 1 TB-nyi MicroSDXC kártyával bővíthetünk. Mindezt egy 3330 mAh-s akkuval táplálhatjuk, ami megint csak nem egy csúcskészülékhez méltó telepméret. A hatékony energiagazdálkodási módoknak köszönhetően - mint a Smart Stamina, illetve Battery Care -, másfél napos üzemidőt össze tudunk vele hozni, gyakori 4K tartalomfogyasztással inkább 1 napot. A 18 Wattos gyorstöltőnek köszönhetően 30 perc alatt 50%-at tudunk bele visszapumpálni.

Hálózatok terén is hozza a kötelezőt a telefon: kapunk Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot lehetőségeket, Bluetooth 5.0-t és NFC-t is. A hangzásunk ugyebár sztereó, ami támogatja a Dolby Atmos technológiát, ezen a téren sem a hangerővel, sem a torzítással nem volt probléma. Nagyon jó hangminőséget kapunk akár telefonhívás akár videófelvétel közben.

Összességében többet vártam. Lehet bennem van a hiba vagy az én módszereim nem elég kifinomultak, de azt tudom, hogy az eddig tesztelt készülékekkel simábban tudtam jó eredményeket elérni, mint a Sony új zászlóshajójával. Kinézetre elegáns, a kijelző pazar, a hangzás remek, szóval tartalomfogyasztásra hibátlan készülék. Viszont a kamerarendszer teljesítményével nem voltam megelégedve, főleg nem az árat figyelembe véve. Kártyafüggetlenül 275-300 ezer magyar forintért tudhatjuk a sajátunknak, és ilyen ár mellett szerintem kevés a 3330 mAh-s akku és a 128 Gb tárhely, valamint a 30fps 4K felbontás mellett. Ezt olcsóbb telefonok is tudják sajnos. Talán csak rosszul tartottam…