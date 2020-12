Samsung: Béreld a csúcsmobilod!

Bejelentették a következő Star Wars-filmet, és rengeteg új sorozat is készül

Az okostelefonok ára az utóbbi időben eléggé elszabadult, már teljesen átlagosnak számít az, ha egy vállalat olyan zászlóshajót ad ki, ami 1000 euróba, vagy akár annál is többe. Sokan nem fizetik ki egy összegben a mobiljukat, és van, aki azért nem vesz ekkora értékű készüléket, mert túl sokat bukna rajta. Éppen ezért most a Samsung egy „vásárlási” lehetőséget dolgozott ki.

A személygépjárművek esetében már hosszú ideje vannak olyan konstrukciók, amiknek a keretében bérelni lehet tartósan autókat, és most hasonló megoldásban gondolkodik a Samsung is. Egy olyan bérlési programot indított el, aminek köszönhetően a felsőkategóriás készülékek szélesebb közönség számára válhat kényelmesen hozzáférhetővé. A mobil bérlés főleg azoknak lehet majd jó üzlet, akik rendszeresen cserélik a készüléküket.

Németországban indította el a Samsung a bérlési lehetőséget, és kezdésnek a Galaxy S20 széria esetében biztosítja ezt az opciót a vállalat. A Galaxy S20 Fan Edition modelltől egészen a Galaxy S20 Ultráig bármelyik okostelefonhoz hozzájuthat így az ember. Havonta kell fizetni a bérlés összegét minden esetben. A vállalat különböző időtávokra ad ki készülékeket a felhasználóknak, és minél tovább bérel egy eszközt az ember, annál kedvezőbb áron teheti azt meg.

A legnépszerűbb valószínűleg az egyéves bérlés lesz, hiszen ezzel az opcióval folyamatosan az új generációs modellre tud váltani a felhasználó. Ugyanakkor, ha valakinek gyorsan, átmenetileg kell egy mobil, akkor az egy hónapos bérlés is egy remek opció lehet, ám ennek azért meg is van a felára. Lássuk is, hogy mennyibe kerülnek a mobilok ilyen formában.

A Galaxy S20 FE a legolcsóbb tagja a szériának, így a bérlése is ennek a legkedvezőbb. Egyetlen hónapra ez a mobil 60 euróba kerül, három hónapnál 50 eurót kell fizetni, fél éves szerződés esetén 40 eurós összegről beszélhetünk, egy éves távlatban pedig már csak havi 30 euró a készülék. Az SGS20 esetben már 100 euró az egy hónap, viszont a 3 hónap rögtön csak 70 euró, a fél éves bérlésnél 60 euróra csökken a havidíj, 12 hónap esetén pedig már csak 50 eurót kell fizetni. A Galaxy S20+ 110, 75, 65 vagy 55 eurós összegbe kerül majd 1, 3, 6 és 12 hónapra szerződve. Az S20 Ultra pedig 120 euró egy hónapra, hosszabb időnél pedig 100, 80 vagy 70 eurót kell érte leszurkolni havonta.

Az okostelefonokat bérlőknek nem kell azzal foglalkoznia, hogy degradálódik a telep, idővel lassulhat a készülék, vagy, hogy egyéb szervizköltségek jelentkezhetnek. Ha javítanivaló van a mobilon, akkor azt a Samsung magára vállalja. Tehát itt lényegében nem kell extra kiadások felmerülésével számolni, és azzal sem kell törődni, hogy mi lesz a használt készülékkel, mikor jön az új. Persze tudjuk jól, hogy beszámítási lehetőségek már sok helyen vannak, viszont ezekkel általában nem az ügyfél jár jól.

A Samsung egyelőre csak Németországban biztosítja ezt a lehetőséget, de amennyiben beválik a program, más régiókra is kiterjesztheti. És bízunk abban, hogy belátható időn belül a hazai felhasználóknak is lesz arra módja, hogy bérléssel jussanak hozzá a felsőkategóriás Galaxy modellekhez. Onnantól, hogy a lehetőség adott, már mindenki maga döntheti el azt, hogy az opció számára kedvező-e avagy jobban megéri másként beszerezni a készüléket.