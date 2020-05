Rózsaszín és rendkívül erős az MSI legújabb notebookja

A legtöbb laptop fekete és ezüst színű, ritkán lehet olyan sorozatokkal találkozni, amelynél szélesebb a választási lehetőség, az pedig még ritkább, hogy legyen a kínálatban rózsaszín. Az MSI éppen ezért dönthetett úgy, hogy elkészít egy olyan pink eszközt, ami igencsak izmos vasat foglal a hölgyek számára vonzó keretbe.

A figyelemfelkeltő masina a Prestige 14 Limited Edition Rose Pink névre hallgat, ami meglehetősen árulkodó a megjelenését illetően. A szerkezet kétféle megjelenítővel vásárolható meg, az egyik opció a Full HD felbontású, a másik pedig már a natív 4K Ultra HD kivitel. A képernyő mérete mind a kettő esetben 14 colos, és IPS technológiával dolgozik. És akár professzionális munkára is alkalmas lehet a termék, mert 100%-os sRGB színtérlefedésről gondoskodik, az MSI minden modellt gyárilag kalibrál, mielőtt forgalomba kerülne. A Windows 10 Pro operációs rendszerrel értékesíti a rózsaszín masinát az MSI.

A különleges Prestige 14 verzió nagyon komoly hardveres erőforrást vonultat fel, ugyanis az Intel által fejlesztett, Core i7-10710U processzor munkálkodik benne. Ez a megoldás már 6 magos 12 szállal, és az órajele átmenetileg akár a 4,7 GHz-et is elérheti, az alapja pedig 1,1 GHz-es. Van ugyan Intel IGP is, de ez nem túl releváns ebben a konfigurációban, hiszen az MSI szakemberei egy dedikált Nvidia megoldást alkalmaznak. Egy GeForce GTX 1650 (Max-Q) található a házban 4 GB-nyi GDDR5 memóriával megtoldva.

A rendszer számára 16 GB-nyi LPDDR3 (2133 MHz) memória biztosított az MSI laptopjában. A tárhelyről pedig egy 512 GB-os SSD gondoskodik, ezáltal a tempóval nem lesz probléma.

Rendelkezik a rózsaszín notebook Wi-Fi 6 támogatással (2x2 MIMO) és természetesen Bluetooth modullal is a vezeték nélküli egységek egyszerű csatlakoztatása érdekében. Van a Prestige 14 keretén kettő Thunderbolt 3 aljzat, kettő USB 2.0 csatlakozó, továbbá akad HDMI 2.0 kimenet és egy 3,5 milliméteres Jack felület is a fej- és fülhallgatóknak. Az MSI ezeken felül pedig még egy microSD olvasót is elrejtett a notebook keretén.

A tervezők 720p HD kamerával is ellátták az új MSI masinát, és ehhez egy IR szenzor is társul, így a Windows Hello esetén is használható lesz. Irányított mikrofonok veszik majd a felhasználó hangját a beszélgetések során, és sztereo hangszórón keresztül ad hangot magának a laptop. Rendelkezik a gép ujjlenyomat-olvasóval is a friss Prestige, és ez az egyedüli dolog a házon, ami megtöri a rózsaszín felületeket, ugyanis az érintőpadba integrált biometrikus szenzort a jelek szerint nem sikerült megoldani ilyen színben, így fekete lett.

A gombsor rendelkezik világítással, ezáltal sötétben is kényelmesen lehet kezelni. Az akkumulátor 3 cellából áll, lítium-polimeres és 50 Wh-s a teljesítménye. A töltésről pedig egy 90 wattos kompakt adapterrel lehet gondoskodni.

Az MSI mindenre gondolt, ennek jegyében a rózsaszínben pompázó noteszgép nem egy fekete tokkal került majd forgalomba, hanem lesz mellette egy hozzá idomuló rózsaszín táska. És ez még nem minden, ugyanis az gyártó a kezelés megkönnyítése érdekében még egy egeret is mellékel, ami szintén rózsaszín, továbbá egy MSI-s, sárkányos kulcstartóval is számolni lehet, és nem meglepő módon még ez is rózsaszín lett.

Az MSI Prestige 14 Limited Edition Rose Pink mostantól elérhető az Amazonon és a Newegg kínálatában is, az ajánlott fogyasztói ára pedig 1400 dollárban lett meghatározva, szóval a vállalat megkéri az erős vas árát. Ezért asz összegért a Full HD kijelző változatot lehet behúzni, a 4K UHD paneles még drágább lesz.