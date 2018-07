Rövidesen startolhat a SpaceX első szuperrakétája

Több éves előkészületek után Elon Musk cége gőzerővel készül a Falcon Heavy első startjára. Ahogy a neve is mutatja, az új hordozó a legnagyobb teherbírású jármű lesz a SpaceX járművei között, de a világon jelenleg működő rakéták között is. A Falcon Heavy tulajdonképpen csak a holdrakétával, vagyis az amerikai űrhajósokat égi kísérőnkre eljuttató Saturn V-tel összemérhető: a 70 méter magas, 1400 tonnás jármű 63,8 tonna hasznos terhet képes alacsony Föld körüli pályára juttatni. Ami több mint kétszerese a jelenlegi leghatalmasabb rakéta, a Delta IV Heavy teherbírásának.

A holdrakétához való hasonlítás egyáltalán nem véletlen, a Falcon Heavy ugyanis kulcsszerepet játszik a SpaceX jövőbeni terveiben, amelyek közt a Hold és a Mars emberi meghódítása is szerepel. És ez a gigantikus jármű hetekre van első repülésétől, hiszen Musk cége idén januárra tűzte ki a legkorábbi lehetséges indulási időpontot. Az első tesztrepülés pedig több szempontból is izgalmas lesz.

A SpaceX a rendelkezésre álló információk szerint ezúttal sem játszik kicsiben: a Falcon Heavy első repülésével ugyanis Musk saját Tesla Roadsterét tervezik olyan átmeneti, Nap körüli pályára állítani, amelyen haladva idővel a rakomány a Marshoz hasonló pályára áll majd csillagunk körül. Musk először december elején állt elő a hírrel, hogy autóját küldi fel az űrbe, amiről kezdetben úgy tűnt, hogy talán csak viccel, de azóta kiderült, nagyon is komolyan gondolja a tervet. Az autót már el is helyezték a raktérben, ahol egy műholdak pályára állításához használt struktúrához rögzítették.

A kilövésre a SpaceX Kennedy Űrközpontban található bázisán kerül sor, a jelenlegi ütemezés szerint január 15-én, de ez persze még változhat. A rakéta már a helyszínen van, és december végén egyszer már fel is egyenesedett a kilövőálláson. A következő napokban a hajtóműveket tesztelik majd a mérnökök, mielőtt elindulna a tényleges visszaszámlálás. A helyszín maga is ikonikus, hiszen ugyanezen kilövőállásról indult útjára 1969. július 16-án az Apollo–11 küldetés is, amelynek keretében először lépett ember a Holdra.

A kilövés után ugyanakkor még nem érnek véget az izgalmak. A SpaceX mérnökei ugyanis a start után mind a három Falcon–9 első fokozatot megpróbálják épségben visszahozni a felszínre. Ez korábban a Falcon–9-es kilövések során már többször sikerült, sőt, lassan rutinszámba megy, de ez lesz az első alkalom, hogy egyszerre több első fokozattal igyekeznek függőlegesen landolni. Ha minden jól megy, két első fokozat Cape Canaveralban landol majd, a harmadik pedig az Atlanti-óceánra, az Of Course I Still Love You nevű drónhajóra száll le.

És hogy mi lesz a Teslával? Az autó évmilliókig keringhet a Naprendszerben, és Musk abban reménykedik, hogy egy napon talán ráakad egy másik intelligens faj.