RGB LED világítással ellátott motoros számítógépasztal a Thermaltake-től

Manapság már szinte alig lehet olyan számítógépalkatrészt vagy perifériát találni, amelynek ne lenne RGB LED világítással ellátott kiadása. Az RGB LED őrület a számítógéphasználathoz szükséges kellékeket is elérte, azaz olyan gamer széket már több gyártó is kínál, amelyek színes világítással árasztják el közvetlen környezetüket, sőt, a számítógépasztalok között is bőven vannak már RGB LED világítással ellátott példányok.

A kínálat most egy újabb taggal bővült, hála a Thermaltake tervezőinek. A Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk névre keresztelt számítógépasztalt az idei CES alkalmával már megvillantották a vállalat illetékesei, azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, így az a pillanat is elérkezett, hogy bejelenthessék: a figyelemfelkeltő gamer számítógépasztal megjelent kereskedelmi forgalomban.

Balra a kábelmenedzsmentet segítő tálca, jobbra pedig a magasságállítást végző elektromos motor látható

A Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk egy igen nagyon, 165 x 75 centiméteres felületű asztallappal rendelkezik, ami tulajdonképpen egy óriási egérpadként is használható, hála a speciális felületnek. A 75 kilogrammos asztal elektromos magasságállítási lehetőséget kínál, vagyis ülve és állva egyaránt használhatjuk, hiszen magassága 70 és 110 centiméter között állítható, méghozzá centiméteres léptékben, hála fenti képen látható motornak. Az asztal jobb szélén található kezelőszervekkel könnyedén változtathatjuk az asztallap magasságát, valamint négy profilt is elmenthetünk, így a négy leggyakrabban használt pozícióra pillanatok alatt beáll a termék – de akár négyféle felhasználóhoz is igazodhat, vagy éppen két ember ülő és álló pozícióihoz, attól függően, hol kap helyet, milyen szerepkört szánnak neki. Az asztallap hátsó széle alatt kábelmenedzsmentet segítő tálcát is kialakítottak, így az elosztót és a kábeleket is elrejthetjük a kíváncsi szemek elől. Az asztal teherbírása egyébként 150 kilogramm, így egy igazán combos, több monitorból álló gamer összeállítást is könnyedén elbír.

Az asztallap széle mentén egy hosszú RGB LED csík fut körbe, ami összesen 20 világítási zónával rendelkezik, vezérlését pedig a gyártó által biztosított szoftveren keresztül oldhatjuk meg. Az asztal világítása egyébként akár az RGB Plus kompatibilis Thermaltake eszközökével is szinkronizálható, de a felhozatalban Razer Chroma támogatás, valamint Amazon Alexa támogatás is szerepel.

A Thermaltake Level 20 RGB Battlestation Gaming Desk várhatóan csak egy szűkebb felhasználói réteg kiváltsága lesz, ugyanis a nem mindennapi számítógépasztalért 1199 dollárt kér el a gyártó.