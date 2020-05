Razer Opus – Egy diszkrét utazó fejhallgató kábel nélkül

A MIUI 12 globális kiadását is bejelentette a Xiaomi

Elképesztően szerteágazó már a Razer kínálata a különböző kiegészítők szempontjából, ezúttal a vállalat elsősorban mobilok és más hordozható eszközök mellé mutatott be egy fejhallgatót. Az Opus nagyon letisztult és egyszerű megjelenésű, ami annyira nem vall a vállalat termékeire, de így utcára is minden további nélkül kivihető anélkül, hogy minden szempár rászegeződne.

Az újdonságunkon nem virít kiemelkedő színnel a kígyós márkajelzés és RGB LED-ek sincsenek rajta. Leginkább a Sony WH-1000XM3 fejhallgatójára hasonlít, ami a vezeték nélküli fejhallgatók körében egyfajta etalonnak tekinthető.

A Razer Opus kettő darab 40 milliméteres hangkeltővel lett megalkotva, és az első visszajelzések szerint a hangminősége kifejezetten jó. A vállalat elmondása szerint nagyon jól megtalálja a hangban az egyensúlyt a termék, képes gazdagon visszaadni a felső tartományt, széles színpadot varázsol, és a mélyeket is nagyon ütősen adja vissza.

Még THX minősítést is kapott az Opus, ami eléggé ritka a fejhallgatók körében, ennek hála a filmezések alkalmával különösen jó élményt tud garantálni. A Razer több lehetőséget is biztosítva gondoskodik arról, hogy a fejhallgató hangzását igény szerint képesek legyenek a felhasználók a saját ízlésükhöz igazítani. Van hangszínszabályzó is egészen jó részletességgel.

Az Opus használata közben hatékonyan tudja majd a felhasználó kizárni a zavaró hangokat az ANC funkciónak köszönhetően. Azt azonban az első visszajelzések elmondták, hogy az aktív zajszűrés lehetne még erőteljesebb bizonyos körülmények között. Pedig a Razer kiemelte, hogy egy több összetevős, hibrid eljárást használ ezen a fronton a lehető legjobb eredmény elérése érdekében, szóval nem vette fél vállról a fejlesztést. Mobilhívásokat is lehet majd bonyolítani a készüléken keresztül, és a zajt ilyenkor is próbálja majd felszámolni.

Az eszköz Bluetooth 4.2 modult használ, és támogatja az AAC, az aptX, az A2DP, az AVRCP, és a HFP kodekeket egyaránt. Érdekessége még ennek az eszköznek, hogy fel lett szerelve viselés érzékelővel is, szóval nem kell azzal foglalkoznia a felhasználónak, hogy manuálisan leállítja és indítja a lejátszást.

Először sötétkékben lesz elérhető az Opus, de érkezik majd a nyár folyamán egy fekete változat is, világosabbról nem esett szó. Nemcsak szépen muzsikál az Opus, hanem kényelmes is lesz. Teljesen körülöleli a párnája a fület, és minden fontosabb ponton műbőrös bevonatot használt a Razer a megfelelő minőségérzet biztosítása érdekében.

Megállás nélkül akár 25 órán keresztül lehet hallgatni a készüléket, szóval az üzemidejére sem lehet panasz, ha nem is ez lesz a legkitartóbb vezeték nélküli fejhallgató a piacon.

Mivel egy utazáshoz szánt eszközről beszélhetünk, jár hozzá egy hordozó tok is, ami kemény, így meg tudja majd óvni a fejhallgatót. Az Opus 265 grammot nyom. Az extrák között még egy repülőgépes adapter is van hozzá, plusz egy sor különböző csatlakozós USB, valamint egy 3,5 milliméteres kábel is biztosított (1,5 méter), mivel lemerült akku mellett vezetékkel tovább lehet használni – ilyenkor persze ANC már nincs.

A Razer Opus Európában is elérhető lesz más területek mellett, és a hivatalos ajánlott fogyasztói ára az öreg kontinensen 210 euróban lett meghatározva.