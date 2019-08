PS-Watch Senior H10 okosóra – mikor a technika életet ment

Szerzői értékelés Szerző % 90 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

Több alkalommal kihangsúlyoztam már, hogy az okosórák és okoskarkötők mekkora fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Ráadásul nem csak a fejlődés volt nagy, hanem a kínálat növekedése is, melynek köszönhetően elég agresszív verseny alakult ki gyakorlatilag a belépőszinttől egészen a felsőkategóriáig.

Van azonban ezeknek az eszközöknek egy olyan szegmense, amiről eddig kevesebb szó esett. Azok az okoskarkötők és okosórák, melyek egy bizonyos célcsoportot céloznak meg, például a gyerekeket vagy az időseket. A PS-Watch Senior okosórával most az utóbbira mutatunk egy példát, ami adott esetben akár életet is menthet, már csak emiatt is legyünk hírvivői az információnak az idősebb korosztály felé!

PS-Watch Senior okosóra

A hazánkban a Vodafonnál kapható okosóra külsőre elég egyszerű formát mutat, alakja hosszúkás, nem a klasszikus kör alakú kialakítást követi – inkább mondanám egy meghízott okoskarkötőnek, de a célközönségét vélhetően a külső kevésbé fogja érdekelni. Mérete 31,8 × 58 × 14,7 mm, tömege 40 gramm, tehát nem a legkönnyebbek közül való, de azért különösebb megterhelést nem jelent a viselése.

A szíj körátmérője 16-22 cm. Ez egyébként puha szilikon, tapintásra kellemes, viszont könnyen (otthoni módszerrel) nem cserélhető. Az óra uralkodó színe minden más tekintetben is a fekete - végülis az mindenhez passzol. Bár az óratest nagynak mondható, ahhoz mérten a kijelző viszonylag kicsi. A felbontás sem egy őrület, de mivel OLED panellel van dolgunk és a karakterek is egész nagyok, idősek számára is könnyen leolvashatóak az adatok, és ennél a modellnél végülis ez a lényeg.

Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a gyártó itt sem volt rest alkalmazni a „kínai trükköt”: a termékfotókon a PS-Watch H10 kijelző sokkal nagyobb, sokkal részletgazdagabb és teljesen más az elrendezése, mint a valóságban. A feketeséget a kijelző alatt lévő egyetlen gomb töri meg, ami piros festést kapott SOS felirattal, ennek a másodlagos funkciójára később még visszatérek.

Az elsődleges funkciója – rövid megnyomás esetén – a kijelző felébresztése. Ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb megoldás, talán jó lett volna az ébresztésre egy dedikált gombot ráapplikálni a termékre. A kijelző feletti területen a beépített hangszóró helyezkedik el. Pozitívum viszont az akkumulátor, ami lítium-ion, kapacitása 580 mAh.

A PS-Watch Senior okosóra lelke azonban nem ezek, hanem a SIM-kártya foglalat, és az aktív SIM kártyával elérhető szolgáltatások köre. Adatátvitelt tekintve ugyan csak 2G támogatott (GSM 900/1800 MHz), ez bőven elég lesz ahhoz, hogy a termék el tudja látni a feladatát.

Mik ezek:

Kétirányú hanghívások



Helymeghatározó funkció



Pulzus- és vérnyomásmérés



SOS értesítések (3 SMS, 10 e-mail + felugró értesítés az applikációban)



Biztonsági zóna figyelő



Akkumulátor töltöttségi szint mutató



Lépésszámláló



Lássuk, miként működnek ezek a gyakorlatban!

Az PS-Watch H10 egy egyszerű fehér kartondobozban érkezett, rajta a termék fotójával és a legfontosabb jellemzőkkel. A csomag tartalma ugyan nem egy bőségtál, de minden olyan komponenst tartalmaz, amire szükség lehet a használat során, ezek:

PS-óra;



Kis csavarhúzó;



Töltőkábel;



Töltőadapter



Használati útmutató



Garancialevél



A használati útmutató természetesen magyar nyelvű, így nyelvtudásra nincs hozzá szükség, ami az idősebb korosztályt tekintve egy lényeges tényező, hiszen a 60+ korosztályban arányaiban kevesebb az angol vagy német nyelvet beszélők száma.

A tesztelést azzal kezdtem, hogy csatlakoztattam a mágneses töltőkábelt a H10 hátoldalára, és telepumpáltam a telepet. Mivel az óra a Vodafone-nál szolgáltatáscsomagként kapható, jár hozzá egy SIM kártya (nano SIM méretet fogad a termék) is, mely korlátlan beszélgetést biztosít Vodafone Familyn belül, illetve + 100 percet belföldön egy megjelölt telefonszámra, továbbá 500 MB adatforgalmat EU-n belül. A percdíj a keret túllépését követően 40 ft/perc.

A SIM kártyát az óratest hátoldalán lévő kis ajtó mögött megbúvó (a csomagban található csavarhúzóval tudjuk eltávolítani a két apró csavart) SIM foglalatba kell helyezni, de ügyelni kell rá, hogy előzetesen a PIN kód kérését kapcsoljuk ki (például egy telefonba helyezve), mert az órán nincs lehetőség szövegbevitelre.

Ha a hálózat aktív, utána a PS-Watch Senior szolgáltatásai rendelkezésre állnak, melyek két fő részre bonthatóak.

Van egyrészt az online felület, ami az alábbi linken érhető el: LINK

Itt ezek a szolgáltatások állnak rendelkezésre:

megadhatjuk az alkalmazás és az óra használójának adatait,



láthatjuk az óra viselőjének aktuális helyzetét,



beállíthatunk biztonsági zónát,



megismerhetjük az SOS riasztással kapcsolatos fontos tudnivalókat,



rögzíthetjük az SOS riasztás során értesítendők elérhetőségét,



távoli vérnyomásmérés kezdeményezhető, aminek az eredményét is látjuk,



profilképet rendelhetünk az óra viselőjéhez.



A más módozat az applikáció, amit iOS vagy android operációs rendszerrel dolgozó eszközre telepíthetünk. Private Sentinel néven keressük, a Play áruházból nekem pillanatok alatt települt, egy gyors regisztrációt követően (ha az online szolgáltatásokhoz már készítettünk, az az apphoz is jó) már használhattam is. Itt beállíthatjuk a profilt, létrehozhatunk csoportokat, beállíthatjuk az SOS hívások módját, illetve címzettjét (mentők, tűzoltóság, rendőrség), melynek ikonjára kattintva egy visszaszámláló indul el 10 másodperctől. A „Jól vagyok” gombbal a számlálás, illetve a hívás megszakítható. A főképernyőn egy térképen követhetjük nyomon az óra viselőjének pozícióját, illetve a vérnyomással kapcsolatos adatokat, illetve a lépésszámot. Az applikáció tartalmaz egy úgynevezett gyakorló módot, egy fél órára ezt érdemes bekapcsolni, hogy begyakorolhassuk a szoftver használatát.

Összefoglalva:

nyomon követhetjük az óra viselőjének aktuális helyzetét,



monitorozhatjuk az óra viselőjének legutóbb mért vérnyomását és pulzusát,



távoli vérnyomásmérést indíthatunk,



SOS riasztás vagy a biztonsági zóna elhagyása esetén értesítést kapunk,



láthatjuk az óra akkumulátorának töltöttségi szintjét,



a lépésszámlálóval nyomon követhetjük az óra viselőjének aznapi aktivitását,



közvetlen hanghívást is indíthatunk



Mivel az idősebb korosztály számára pusztán szöveges ismertetés alapján első olvasásra az alábbiak bonyolultnak tűnhetnek, az alábbi video komoly segítséget tud nyújtani a használatba vételt illetően, de a magyar nyelvű útmutatót is érdemes forgatni.

Összegzés, vélemény

Mostani cikkünkben nem egy nagy gyártó legfrissebb zászlóshajóját és nem is egy ár/érték bajnokot mutattunk be, hanem a PS-Watch Senior H10 okosóra és a Vodafone csomagja kapcsán egy olyan megoldást, amivel idős családtagjaink felett gyakorolhatunk lényegében távfelügyeletet, elég kedvező áron. Az online rendszernek és az applikációnak köszönhetően folyamatosan nyomon követhetjük, hogy merre jár az óra viselője, mennyi lépést tett meg aznap, illetve milyen paramétereket mutat a vérnyomása, de lehetőségünk van közvetlenül felhívni őt az órán keresztül. Ugyanakkor az óra viselője szintén hozzáfér ezekhez az adatokhoz, veszélyhelyzet esetén pedig pillanatok alatt képes tárcsázni a szükséges segítséget az SOS gombnak köszönhetően.

Ez bizony sok esetben életet menthet, ami ugye pénzben nem mérhető. Ezt, és azt a szolgáltatáshalmazt szem előtt tartva, amit a PS-Watch Senior H10 kínál a Vodafone csomaggal egyetemben egyáltalán nem tűnik soknak az, amit a szolgáltató kér érte: az óra ára kamatmentes részletre 21000 forint (21×1000), míg a Senior Okosóra tarifa 1990/hó 2 év hűséggel. Itt maga az óra tudása és dizájnja másodlagos, a funkcionalitás a feladata, melyet becsülettel ellát, így ha van olyan családtagunk, akinek csuklóján hasznát vesszük, akkor nyugodt szívvel ajánlható.