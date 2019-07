Profi gamer headsetek a Logitech műhelyéből

A Logitech gamer eszközöket tömörítő „G” sorozata két új mikrofonos fejhallgatóval bővült, amelyek hardver terén azonos alapokra épülnek, ám azért mégis vannak közöttük különbségek, hiszen a drágábbik modell hasznos extra funkciókat kínál. A Logitech G pro és a Logitech G Pro X természetesen a gyártó már jól ismert hibrid hálós hangszóróit alkalmazza, amely 50 milliméteres átmérővel bír és neodímium mágnest is kapott. Mindketten iránymikrofonnal vannak ellátva, ami 6 milliméteres átmérővel bír, a kényelmes viseletről pedig memóriahabos bőr és memóriahabos szövet gondoskodik – előbbi a fej- és fülpántra került, utóbbi a hangszórók előtt foglal helyet. A hangszórók telt mélyhangokkal, tágas színpaddal és minőségi hangzással szolgálják ki hallgatójukat.

A különlegesség jelen esetben az, hogy a Logitech G PRO X mellé jár egy speciális szoftver, a Blue Vo!ce, ami számos preset segítségével teszi lehetővé, hogy módosítsuk a hangunkat, de akár egyedi beállításokat is alkalmazhatunk. A szoftver számos profi szintű effekttel dolgozik (compressor, de-esser és de-popper), amelyek az egyedi hangbeállítások mellett a zavaró sziszegéseket és pattogásokat is képesek kiszűrni. A Pro X modell ezzel együtt még DTS Headhone: X 1.0 Surround Sound támogatást is kapott, ami az olcsóbb modell esetében sajnos hiánycikk.

Mindkét fejhallgató hangszórói a 20 Hz és 20 kHz közötti frekvenciatartomány lefedésére képesek, érzékenységük 91,7 dB, impedancia terén pedig 35 Ohm-ra számíthatunk. A kondenzátormikrofon a 100 Hz és 10 kHz közötti frekvenciatartományon belül dolgozik, egyéb jellemzőit azonban nem árulta el a hivatalos weboldal, az viszont biztos, hogy a mikrofon lecsatolható.

Mindkét verzióhoz kapunk USB-s hangkártyát, amely a Logitech G HUB szoftverrel karöltve képes az audió beállítások eltárolására, de ezzel együtt két méteres kábelt is kapunk, amelyen van vezetékes távirányító, plusz egy „Y” kábelt is rejt a csomag, ha a mikrofont és a fejhallgatót külön kell csatlakoztatni az adott rendszerhez. A PRO X esetében a műbőrös fejhallgatópárnák mellé szövetborítású változatokat is kapunk, valamint egy gombbal ellátott mobilkábelt is rejt a csomag, ahogy az a lenti fotón is látható.

Az újdonságok mindketten könnyűek, hiszen csak 320 grammot nyomnak a mérlegen, kialakításuk miatt pedig hosszabb játék alkalmával is kényelmes viseletnek bizonyulhatnak. A Logitech G PRO X 41 999 forintos áron kerül forgalomba, míg a Logitech G PRO 31 999 forintba kerül. Mindkét modell elérhetővé válik még ebben a hónapban.