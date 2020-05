Professzionális fotósok, videósok számára készül az Xperia Pro

A MIUI 12 globális kiadását is bejelentette a Xiaomi

A Sony az Xperia 1 és Xperia 10 új generációja mellett egy olyan érdekes új eszközt is leleplezett Xperia Pro néven. Ez egy szimpla okostelefonnak tűnik, de sokkal több annál, és igazából a Sony egy friss kategóriába sorolja, professzionális mobilként hivatkozik rá. De mire is képes ez a termék, amire a társai nem?

A japán gyártó ennél az eszköznél elsőként azt emelte ki, hogy rendelkezik egy HDMI kimenettel, ami azért rendkívül előnyös, mert hozzá lehet csatlakoztatni fényképezőkhöz, kamerákhoz külső megjelenítőnek. Innentől alkalmazható ez a keresőkép megjelenítésére vagy a beállítások kezelésére, statisztikai adatok figyelésére. Nagyon fontos továbbá, hogy miután egy HDMI-vel hozzákötik egy videokamerához vagy cserélhető objektívet fényképezőhöz, képes lesz 5G hálózaton keresztül nagyon alacsony késleltetés mellett streamelni az éppen rögzített, akár 4K UHD minőségű tartalmakat. Itt üzleti és szórakoztató ipari érdekek egyaránt felmerülhetnek.

Az Xperia Pro a Sony első olyan terméke lesz, ami az 5G esetében a mmWave frekvenciatartományok támogatásáról is gondoskodni fog, ezáltal kiemelkedő csúcssebességre lehet képes az információk fel- és letöltése során.

A vállalat külön leszögezte azt is, hogy a szerkezet burkolata alatt négy darab antenna van elhelyezve, és így 360 fokban mindenfelé képes jelet fogni, nem kell attól tartani, hogy jelproblémák miatt akadozik majd az adatkapcsolat. És a tervezés során fontos szempont volt a jó hőelvezetés is, hogy hosszan tartó folyamatos terhelésnél is gond nélkül menjen például a mmWave hálózaton folyó streamelés.

A Sony elmondta, hogy az Xperia Pro alapvetően az Xperia 1 Mark II alapjaira épül, csak a fenti extrákkal meg lett toldva. Ennek megfelelően a brutálisan éles, 6,5 hüvelykes, CinemaWide OLED kijelzőn lehet majd követni a hozzácsatlakoztatott eszközök képét, és ez akár a HDR megjelenítésre is képes, ha arra van szükség.

A cég Digital Cinema Camera fejlesztői előre megadott színprofilokat is beépítettek itt a lehető legjobb színvisszaadásért. Továbbá ez a készülék kapott egy extra gyorsgombot a fontosabb funkciók eléréséért.

A belbecs tekintetében még annyi a változás az Xperia 1 II-höz képest, hogy itt már 512 GB-os a tárhely kapacitása, szóval bőven lehet tárolni helyben is felvételeket, tökéletes ez átmeneti mentések számára.

Az Xperia Pro neve mellett a Sony azt is kiemelte, hogy a 4000 mAh-s akkumulátorának hála jó üzemidőt fog nyújtani a felvételek során, és mivel támogatja a gyorstöltést is a vezeték nélküli töltés mellett, így a felvételi szünetekben hamar újult erőre kaphat (18 wattos teljesítményt támogat).

Végül érdekessége az eszköznek, hogy a burkolata erősen megváltozott az Xperia 1 Mark II-nél látottakhoz képest. Az IP68 védettség és a Gorilla Glass 6 előlap megtartása mellett a Sony egy tartós, nagy kopásállóságú hátlapot és keretet húzott a mobilra, ami nemcsak bírja majd a munkakörülményeket és az azzal járó gyűrődést, hanem még a rádiójeleknek az átjutását is könnyebbé teszi, szóval erősebb lehet a térerő.

A Sony Xperia Pro megjelenésével kapcsolatosan a gyártó egyáltalán nem közölt információt.