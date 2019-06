Pehelykönnyű gamer headset a Razer műhelyéből

A Razer elkészítette a gamer headset piac egyik legkönnyebb termékét, amely a Kraken X nevet viseli, tömege pedig nem több 250 grammnál, így hosszabb folyamatos használat után sem tűnik majd fárasztónak a viselése. A gyártó ezzel együtt természetesen a kényelemre is gondolt: a 40 milliméteres átmérőjű hangszórók elé memóriahabos szivacsgyűrűk kerültek, amelyek műbőr-bevonattal rendelkeznek. Ezek tökéletesen körbeveszik a felhasználó füleit, így segítenek abban, hogy a környezet zajainak többségét kizárjuk a játékból, a filmnézésből vagy éppen a zenehallgatásból.

Az állítható fejpánttal ellátott gamer headset tervezésénél a szemüvegesekre is figyelmet fordított a gyártó, így a termék szemüveg viselése mellett is kényelmes marad, nem nyom majd olyan helyeken, ahol nem kéne. A Kraken X hangszóróinak házáról a szokásos Razer logó sem hiányzik, a bal oldalon pedig még hangerőszabályzó és mikrofonnémító kapcsoló is helyet kapott.

Galéria megnyitása grid_on

A 40 milliméteres átmérőjű hangszórók neodímium mágnesekkel dolgoznak, 32 ohmos impedanciával rendelkeznek és a 12 Hz-től 28 kHz-ig terjedő frekvenciatartományt fedik le. Érzékenységük 106 dB (1 kHz-en mérve). A hangszórók mellett egy állítható mikrofon is helyet kapott a kínálatban, ami kardioid karakterisztikával dolgozik és csak egy irányból érzékeli a hangokat. Maga a mikrofon a 100 Hz és 10 kHz közötti frekvenciatartományban dolgozik, érzékenysége -42 +/- 3 dB.

Az új mikrofonos fejhallgató egy 3,5 milliméteres Jack Audió csatlakozón keresztül kapcsolódik a PC-hez, illetve az egyéb kompatibilis eszközökhöz, mint például a PS4-hez, az Xbox One-hoz, a Nintendo Switch-hez, illetve a különböző mobileszközökhöz is. A kábel 1,3 méter hosszú, ami az esetek többségében éppen elég is lesz. A Kraken X egyébként nem csak feketében, hanem kék elemekkel ellátott változatban is elérhető lesz, igaz, ezt a verziót Kraken X for Console névvel látják el, funkcionalitás terén azonban ugyanazt tudja majd, mint a normál modell. Windows 10 alatt mindkét példányhoz jár majd szoftveres 7.1 csatornás térhangzás, ami sok esetben jöhet jól.

A Kraken X és a Kraken X for Console egyaránt 59,99 euróba kerül, megjelenésükre a második negyedév folyamán számíthatunk. Érdekesség, hogy a Razer ezzel egy időben a többi 99 dollárnál olcsóbb gamer headsethez is elérhetővé teszi a fentebb említett 7.1 csatornás térhangzást, így egyebek mellett a 79,99 dolláros Kraken 2019 esetében is élvezhetjük majd. A 99 dollárnál drágább megoldásoknál, vagyis a Kraken Tournament Edition, illetve a Nari sorozat esetében THX Spatial Audio támogatást mellékel a gyártó, plusz részletesebb audió- és mikrofon hangzást javító beállító elérhetővé tesz. A 7.1 csatornás térhangzás eléréséhez a Kraken 2019 tulajdonosoknak regisztrálniuk kell a headsetet a RazerID segítségével, ahol a sorozatszám megadása után juthatnak hozzá a szükséges szoftverhez, illetve frissítéshez.