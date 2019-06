Mit használjunk a lassú pendrive-ok helyett? – Kompakt külső SSD házak tesztje

Pendrive körkép: mennyibe kerülnek most a gyorsabb 128 és 256 GB-os modellek?

A pendrive-ok szegmensében bőven találunk olyan modelleket amelyek kellően nagy adattároló kapacitással rendelkeznek, ehhez pedig megfelelő adatátviteli sebességek is tartoznak, így a nagyobb állományok egyik helyről a másikra történő átmásolásására nem kell túlságosan sokat várni. 128 GB-os pendrive-okat jelenleg már 7000 forint körüli összegért kaphatunk, ám ezek jellemzően nem sebességbajnokok. A 10 000 forint körüli kategóriában már viszont találunk 100-150 MB/s körüli olvasási, illetve 20-80 MB/s közötti írási sebességgel rendelkező termékeket is, 12 000 forint körül pedig 400 MB/s-os olvasási- és 100 MB/s-os írási sebességgel rendelkező modellt is kaphatunk.

A gyors pendrive-ok nem olcsókAz első olyan megoldás, ami már írási sebesség terén is eléri a 200 MB/s-os szintet, nagyjából 17 000 forintba kerül cikkünk írásakor, míg a 300 MB/s feletti írási és 400 MB/s feletti olvasási tempóval kecsegtető példányokért legalább 20 000 forintot kell letenni az asztalra, ahogy a példa mutatja. Utóbbira a 64 GB-os példányok között nem igazán találunk példát, ami a vezérlő sávkihasználásával magyarázható, de jó teljesítményt nyújtó megoldás lehet a Verbatim 10 500 forintos adattárolója a maga 200 MB/s-os olvasási- és 150 MB/s-os írási sebességével, ha viszont ennél gyorsabbra van szükség, akkor a Kingston pendrive-ja lesz a jó választás, de az már közel 16 000 forintba kerül.

A 256 GB-os modellek kínálata most 12 000 forintról indul, de az igazán gyors modellek 17 000 forint magasságában indulnak – utóbbira remek példa ez a Patriot pendrive, amely 400 MB/s-os olvasási és 200 MB/s-os írási tempót ígér.

Amennyiben viszont 400 MB/s feletti olvasási- és 300 MB/s feletti írási tempóra vágyunk, akkor a legolcsóbb ezen a téren a Verbatim megoldása a maga 33 000 forint körüli árával. Igaz, a Patriot ugyanennyiért már 512 GB-os pendrive-ot kínál 400 MB/s-os olvasási és 300 MB/s-os írási tempóval, de ezt csak érdekességképpen említettük meg.

A fentiekből jól látszik, hogy ha 200 GB feletti adattároló kapacitásra, illetve SSD meghajtókat idéző adatátviteli sebességekre vágyunk, akkor elég szélesre kell tárni a tárcát. Amennyiben viszont hajlandóak vagyunk egy kicsit szerelni, valamint elfogadjuk, hogy a kiválasztott megoldás egy picit szélesebb és hosszabb lesz, mint egy átlagos pendrive, a fentieknél olcsóbban is meg lehet úszni a pendrive-témát – erre mutatunk most egy példát.

Alternatív megoldás gyors pendrive-ok helyett...

Alternatív módon jó választás lehet egy külső SSD ház, amibe M.2-es formátumú, SATA 6 Gbps-os csatolót használó adattároló kerülhet, hiszen ez jelenleg 10-13 ezer forintot kóstál, míg a legolcsóbb 240 GB-os SSD kártyáért nagyjából 10 500 forintot kell letenni az asztalra, azaz 20-24 ezer forintból elméletileg igen gyors és strapabíró külső adattárolót lehet összerakni. És ez az út akkor is járható, ha régebbi, SATA 6 Gbps-os alapokon nyugvó SSD kártyánkat szeretnénk lecserélni egy modernebb, gyorsabb termékre, ami már PCI Express csatolófelületet használ, hiszen így a régi meghajtó új szerepkörben szolgálhat tovább.

Hogy ez az alternatíva tényleg jó-e? Cikkünkben erre keressük a választ.

SilverStone SST-MS09 külső M.2 SSD ház

A SilverStone terméke háromféle színben érhető el: feketében, sötétszürkében és ezüstben – mi most a sötétszürke kiadást próbáljuk ki, de az eltérő színtől eltekintve a többi is pontosan ugyanezt tudja. A 110 milliméter hosszú, 26 milliméter széles és 9 milliméter magas ház teljes egészében alumíniumból készült. Az USB 3.1 Gen2 Type-A port a dizájnnak köszönhetően visszahúzható a házba, így használaton kívül, hordozás közben védhetjük az esetleges sérülésektől.

Galéria megnyitása grid_on

A 35 grammos ház belsejében egy NYÁK lapot találunk, amin egy VIA VLI715-ös lapka teremt kapcsolatot a SATA 6 Gbps-os M.2-es csatoló, valamint az USB 3.1 Gen2 Type-A port között. Az M.2-es slotban 2280-as, 2262-es, illetve 2242-es formátumú SSD kártyák foglalhatnak helyet, azt azonban feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy a termék csak és kizárólag SATA 6 Gbps-os SSD kártyákat fogad, a PCI Express alapú modellekkel nem használható.

Galéria megnyitása grid_on

A ház szétszedéséhez kapunk egy kis csavarhúzót, a négy csavar eltávolítása után pedig egyből a szemünk elé is tárul az emlegetett NYÁK lap. Az M.2-es SSD-t egy egyszerű kis henger alakú rögzítő tartja a helyén, amelynek közepén egy bemarás fut végig – gyakorlatilag ez tartja a helyén az M.2-es kártyát. A furatokat úgy alakították ki, hogy engednek némi mozgásteret, így az SSD beszerelése nagyon egyszerűen és gyorsan zajlik. A folyamat végén vissza kell tenni a helyére a kis „fület”, amelynél fogva ki- és behúzhatjuk az USB portot – ez gyakorlatilag a teljes NYÁK lapot mozgatja A ház logó felőli oldalán, egy apró furaton keresztül szűrődik át az aktív állapotról, illetve az adatátvitelről árulkodó kék LED, ami üresjáratban folyamatosan világít, adatátvitel alkalmával pedig villog.

A kártya beszerelése összességében egyszerűen és gyorsan letudható, az apró csavarhúzót pedig fel is mágnesezték, így a csavarokat ügyesen magához vonzza kitekerés után, ami nagyban megkönnyíti a szerelést.

RaidSonic ICY BOX IB-184M2 külső M.2 SSD ház

A második versenyző a német RaidSonic kínálatából érkezett és az ICY BOX IB-184M2 típusjelzést viseli. Ez a modell egy nagyon egyszerű csomagban kerül forgalomba, ami a dokumentáción és a terméken kívül semmi extrát nem tartalmaz, még csavarhúzót sem kapunk hozzá, de ez talán nem is tragédia, hiszen szerszámok nélkül is összerakható a szett. Ez a ház már nem alumíniumból készül, hanem ABS típusú műanyagból, így valamivel könnyebb, cserébe viszont nem olyan „exkluzív” a megjelenése, mint fentebb bemutatott társának. Az ICY BOX IB-184M2 esetében az USB 3.1 Gen1 Type-A portot semmi sem védi hordozás közben, ugyanis a portot nem lehet visszahúzni a házba, valamint kupakot sem kapunk hozzá – utóbbi talán nem is baj, mert azt úgyis könnyű elhagyni. Ez a modell egyébként 103 milliméter hosszú, 28 milliméter széles és 10 milliméter magas, tömege pedig csak 22 gramm.

Galéria megnyitása grid_on

Az egyszerűen szétcsúsztatható műanyag ház belsejében egy ASMedia ASM3151 típusú hídchippel felszerelt nyomtatott áramköri lapot láthatunk, ami most is csak a SATA 6 Gbps-os SSD kártyákat fogadja, PCI Express alapú társaikat nem. Ez a modell már nem csak a 2280-as, 2260-as és 2242-es, hanem a 2230-as SSD kártyákat is kiszolgálja, ami akkor jöhet jól, ha éppen 2230-as formátumú SSD kártyánknak szeretnénk új funkcionalitást adni.

Galéria megnyitása grid_on

A csomagban található kis műanyag stift segítségével pillanatok alatt beszerelhetjük az SSD kártyát a házba, arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a házra ragasztott kis hűtőpadot, ami hézagolóként funkcionál, fel kell ragasztani a NYÁK hátoldalára, az M.2-2280-as és az M.2-2260-as furatok közé, majd az egész NYÁK-ot a helyére kell csúsztatni a házban, csak utána szerelhetjük be az SSD kártyát a helyére. A két részből álló stift külső gyűrűjét elég csak beilleszteni a kívánt furatba – a réz gyűrűt is használva –, majd a közepét a helyére illesztve rögzül is az SSD, így már csak a ház fedelét kell felpattintani.

Mi a stiftet kipróbáltuk ugyan, de a teszt alkalmával inkább a csavarra bíztuk a rögzítést, mert azt is rejt a doboz, igaz, csavarhúzót már nem mellékeltek, hiszen a szerszámmentes szerelhetőség a termék fő ütőkártyája.

RaidSonic ICY BOX IB-1814-C31 külső M.2 SSD ház

A harmadik ház szintén a német RaidSonic kínálatából érkezett, dizájn terén pedig nagyon hasonlít a SilverStone SST-MS09-es megoldására. A fekete kivitelben érkező ház teljes egészében alumíniumból készült, nyomtatott áramköri lapjára pedig egy VIA VL716-os hídchip foglal helyet, ami az USB 3.1 Gen2 és a SATA 6 Gbps-os csatoló között teremt kapcsolatot. Ez a termék annyiból különleges, hogy a másik két házzal ellentétben már nem Type-A, hanem Type-C kivitelben érkezik, vagyis csatlakoztatásnál már élvezhetjük az USB-C port nyújtotta előnyöket: nem kell odafigyelni, melyik a port felső oldala a csatlakoztatás során, hiszen mindkét állásban a helyére illeszkedik. Magát a portot természetesen vissza lehet húzni a házba, így hordozás és tárolás során nem sérülhet meg.

Galéria megnyitása grid_on

A doboz egyébként igényes kivitelben érkezett, belsejében pedig a szokásos dokumentáció foglalt helyet, sőt, extraként csavarhúzót, extra csavarokat, valamint néhány felragasztható kis gumilábat is rejtett, amelyekről a leírás nem tett említést. Ezeket minden bizonnyal a csavarok tetejére lehet ragasztani, így ha letesszük a meghajtót az asztalra, a port behúzását segítő fogantyú egy szintbe kerülhet a kis lábakkal, így nem billeg majd a termék az asztalra helyezve, plusz ugye a csavarokat sem éktelenkednek. Apró, de hasznos figyelmesség ez.

Galéria megnyitása grid_on

Az elegáns ház ugyanolyan könnyedén szerelhető, mint a SilverStone megoldása, sőt, az M.2-es kártya rögzítésénél is ugyanazt a megoldást használják, ami egyszerű, de egyben nagyszerű is. A nyomtatott áramköri lapon ebben az esetben is 80, 60, 42 és 30 milliméter hosszú M.2-es SSD kártya fér el. A 36 grammos külső SSD ház 106 milliméter hosszú, 26 milliméter széles és 10 milliméter magas, felső részén pedig egy LED-et is elhelyeztek, ami az aktivitásról számol be.

Fontos ezem előtt tartani, hogy ennek a terméknek a használatához USB-C porttal ellátott konfigurációra van szükség. Amennyiben hagyományos, USB Type-A csatlakozóval ellátott rendszerrel is szeretnénk használni, mindenképpen szükség lesz egy adapterre, például egy ilyenre.

Tesztkonfiguráció

A külső SSD házakat szokásos tesztplatformunkban próbáltuk ki, amelynél ezúttal kapóra jött, hogy rendelkezésre áll 1-1 USB 3.1 Gen2 szabványú Type-A és Type-C port. A házakba minden esetben egy Western Digital Green sorozatú, 240 GB-os adattároló kapacitással rendelkező SSD kártyát szereltünk, ami jelenleg igencsak költséghatékony megoldásnak minősül a piacon. Később persze, ahogy a 3D QLC NAND Flash alapú meghajtók terjedni kezdenek, kissé átrajzolódhat majd a kép, de ez már egy másik történet.

A tesztekhez egy Windows 10 Professional x64 operációs rendszerrel ellátott AMD RYZEN 5-ös konfigurációt használtunk, amely a lenti komponensekből állt.

Alaplap: ASROCK X470 Taichi



ASROCK X470 Taichi Processzor: AMD RYZEN 5 2600X(Noctua NH-U9S hűtővel és Cooler Master E1 Essential pasztával)



AMD RYZEN 5 2600X(Noctua NH-U9S hűtővel és Cooler Master E1 Essential pasztával) Rendszermemória: 2 x 4GB DDR4-2933 MHz



2 x 4GB DDR4-2933 MHz Adattárolók :



: - ADATA SX8200 480 GB (rendszerlemez)



- Western Digital Green 240 GB (SSD házakban)



SSD házak:



- SilverStone SST-MS09



- RaidSonic ICY BOX IB-1814-C31



- RaidSonic ICY BOX IB-184M2



Tápegység: Cooler Master V850



Cooler Master V850 Videokártya: Radeon RX570 4GB



Radeon RX570 4GB Ház: Cooler Master TestBench



Cooler Master TestBench Operációs rendszer: Windows 10 Professional x64 (October 2018 Update)



A tesztek

A külső SSD házak esetében ezúttal a szokásos tesztünk visszafogottabb változatát futtattuk le, hogy kiderüljön, van-e lényeges különbség az egyes modellek között teljesítmény terén. A tesztcsokor az AS SSD, a CrystalDiskMark, illetve az Atto Disk Benchmark aktuális változatával készült, az eredményekről pedig az alábbi képek rántják le a leplet.

Ahogy az a fentiekben is látható, a legjobb teljesítményt egyértelműen az ASMedia ASM3151-es vezérlőjével ellátott RaidSonic ICY BOX IB-184M2-es modell nyújtotta, legalábbis ami folyamatos olvasási és írási sebességeket illeti – ez a modell műanyagházzal, illetve USB 3.1 Gen2 Type-A porttal rendelkezik. A második legjobb összességében az USB-C portos RaidSonic ház, az ICYBOX IB-1814-C31-es modell lett, míg a sor végén a SilverStone megoldása kullog. Az egyes versenyzők néhány tesztben érdekes dolgokat is produkáltak, például az IB-184M2 esetében az ASSSD ISO másolási tesztje csak 97 MB/s körüli eredményt mutatott, a többi tesztben azonban hozta riválisai szintjét. Az eredmény több újbóli mérés után sem változott jelentősen.

Mivel a fentiek alapján maradtak még kételyeink az egyes versenyzők képességeivel kapcsolatban, így a szokásos IOMeter teszteket is lefuttattuk rajtuk – legalább az is kiderül, mennyire melegszik az SSD az adott házban. Íme az eredmények:

Galéria megnyitása grid_on

Az IOMeter által felvázolt kép megint csak felemás lett, ugyanis a SilverStone külső háza QD4-es tesztekben nem remekelt, míg QD32-es megmérettetés során kiválóan szerepelt, míg a RaidSonic USB-C portos háza pont előbbiben volt gyorsabb, utóbbiban pedig lassabb. Összességében a tesztek többségében túlságosan komoly teljesítménykülönbségek nem mutatkoztak, de nyertest így is hirdethetünk. Érdekességképpen egyébként alaplapi foglalatban is kipróbáltuk a Western Digital Green SSD-t, hogy össze lehessen hasonlítani, mekkora lassulást eredményez a hídchipek használata. IOMeter alatt igazából nem túl komoly a különbség, de normál tesztprogramok esetén azért látványos, hiszen olvasási tempó terén 540 MB/s-os, írási tempó terén pedig 435 MB/s-os szint elérésére képes a termék.

Hőfokok

Az IOMeter terhelés miatt kézenfekvő volt, hogy egyúttal a hőfokokat is megvizsgáljuk, hiszen az sem mellékes szempont, mennyire melegszik az adott SSD a kiválasztott külső házban. Persze, mivel SATA 6 Gbps-os porttal ellátott termékekről van szó, a melegedés messze nem olyan kritikus szempont, mint a PCI Express 3.0 x4-es kártyák esetében, amelyeknél akár hűtőborda alkalmazását is érdemes lehet fontolóra venni. A tesztek alkalmával az alábbi hőfokokat mértük:

Galéria megnyitása grid_on

A két alumíniumházas termék esetében ugyanazokat a hőfokokat produkálta a Western Digital Green SSD, az alaplapi slotban ennél kicsit jobban melegedett a tesztpadon, míg a legforróbb a műanyagházas Raid Sonic Icy Box IB-184M2-es hában volt. Utóbbi hőmérséklet ugyan magasnak tűnik, de alapjában véve nem veszélyes, hiszen a tesztpadon dolgozó termékhez képest, ami az alaplapi slotban foglalt helyet, közvetlenül a processzor és a videokártya között, mindössze 6 Celsius fokkal volt melegebb.

Verdikt

A mérések alapján a Raid Sonic Icy Box IB-184M2-es meghajtója nyújtotta összességében a legjobb teljesítményt, igaz, bizonyítványán egy folt is éktelenkedik, ugyanis az AS SSD ISO másolási tesztjében elég gyengén teljesített, mindenhol máshol azonban kiválóan dolgozott. A termék a maga 10 490 forintos árával mindenképpen kiérdemli az ajánlott vétel címet, arra azonban fel kell készülni, hogy a műanyagból készített ház miatt itt az SSD egy picit melegebben üzemel majd, mint a másik két modellnél, ahol alumíniumház segít a termelődő hő elvezetésében.

A SilverStone SST-MS09-es modell szintén jól teljesített a tesztek során, igaz, nem ő volt mindenhol a leggyorsabb, de ezért talán kárpótolhat az a tény, hogy az SSD kártya maximális terhelés alkalmával sem volt forróbb 38 Celsius foknál. A SilverStone terméke igényes dizájnnal érkezik, könnyedén szerelhető, sebesség terén hozza az elvárható szintet, USB Type-A portjának köszönhetően pedig könnyedén használható a régebbi konfigurációkkal is – utóbbi persze a fenti Raid Sonic termékre is igaz.

Az USB-C portos megoldások táborát erősítő Raid Sonic Icy Box IB-1814-C31 hullámzó teljesítményt mutatott fel, az SSD számára viszont kedvező környezetet biztosított, hála az alumíniumháznak. Ez a modell az USB-C portos noteszgépek és asztali számítógépek mellé ajánlható, arra viszont fel kell készülni, hogy ha régebbi rendszerekhez is csatlakoztatni szeretnénk, be kell szerezni egy átalakító adaptert is, hiszen ez nem képezi a csomag részét.

Összességében a fentiek alapján bármelyik modellt is választjuk, sebesség terén egyikkel sem lövünk mellé, hiszen mindannyian remekül kiszolgálják a kiszemelt SATA 6 Gbps-os M.2-es SSD-t.