Be fognak robbanni a piacra az 5G-s iPhone-ok

Az Apple nem tudta a tavalyi évben meglovagolni az 5G-s hullámot, de a vállalat most már minden erejével azon dolgozik, hogy 2020-ban már minden gond nélkül képes legyen pályára állítani az új generációs hálózatot támogató készülékeit. És az ismert elemző, Ming-Chi Kuo szerint, az Apple számára ez elképesztően nagy sikert fog hozni.

Az eddigi 5G-s okostelefonok nem arattak különösebben nagy sikert. A legnépszerűbbek az eddigi adatok alapján a Samsung készülékei voltak. És a dél-koreai alakulat arról számolt be korábban, hogy 6,7 millió példányt sikerült összesen eladnia. A Samsung egyébként elégedetten számolt be erről az eredményéről, de amennyiben Kuo legfrissebb előrejelzései beigazolódnak, az Apple egészen más szintre fogja emelni az 5G-s termékek értékesítését. Az iPhone-ok révén jelentős ütemben gyorsulhat az ilyen eszközök térnyerése.

Ming-Chi Kuo arról már korábban beszámolt, hogy az Apple a szokásos őszi időpontban, tehát valószínűleg szeptemberben fogja bemutatni az 5G modemmel szerelt iPhone-okat az új generációs széria részeként. És bár lehetett olyan híreket hallani, miszerint lesznek késések az 5G-re váltás során, Kuo továbbra is úgy véli, hogy az Apple minden fronton képes lesz tartani a korábbi menetrendjét ebben az esetben.

Az elemző információi szerint az Apple okostelefonjai nem veszik majd félvállról az 5G hálózatok támogatását, szinte minden esetben biztosított lesz a Sub-6 és a mmWave frekvenciatartományok támogatása egyaránt. Ming-Chi Kuo elmondása alapján teljes értékű 5G támogatás öt nagy piacon lesz garantált, ide sorolható az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Japán és persze Dél-Korea is, ahol napjainkban az egyik legfejlettebb infrastruktúra biztosított.

Elvileg nem minden iPhone fogja majd támogatni a mmWave hálózatokat, és ezt számos szolgáltató egyébként sem alkalmazza – legalábbis jelenleg. A mmWave és a Sub-6 között az a jelentős eltérésé, hogy az előbbivel lényegesen nagyobb sebesség érhető el az 5G-n belül is, viszont jóval kisebb a hatósugara, szóval a stabil lefedettség kiépítése sokkal költségesebb – helyenként nem is igazán kivitelezhető.

Arról is említést tesz Ming-Chi Kuo, hogy állítólag azokba az országokba, ahol szeptemberig sem indul be az 5G hálózati támogatás, oda is mennek majd 5G modemes iPhone modellek, csak letiltott egységgel. Egész egyszerűen így költséghatékonyabb a gyártás az elemző információi szerint. Ez talán hardveres tiltás lesz, és nem kapcsolható majd ki egy szimpla szoftverrel, de ezen a téren még vannak homályos foltok.

Ami nagyon érdekes még, hogy a szakember elmondása alapján az Apple elképesztő mennyiségű 5G-s iPhone-t értékesíthet majd. Kuo vélekedése szerint 80 és 85 millió közötti darabszámmal lehet kalkulálni. Ha így lesz, akkor hiába lépett lemaradásban piacra az iPhone az 5G technológia tekintetében, szinte pillanatok alatt piacvezető szerepbe léphet majd ebből a szempontból.

Viszont azért azzal is számolni kell, hogy az androidos fronton is nagy lesz az erősödés, valamint idén már a középső ársávban is szép számmal lesznek majd 5G támogatásról gondoskodó okostelefonok. A Realme és a Redmi is mutatott már be mostanra ilyen készüléket, pedig még alig kezdődött el az idei év. Szóval egészen érdekesnek ígérkezik 2020-ban a piac, legalábbis az 5G szempontjából.

