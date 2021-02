Élethű embereket hoz az Unreal Engine MetaHuman szerkesztője

Már 155 millió fizető hallgatója van a Spotify-nak, de így is veszteséges

A filmeseknek is hasznos lehet az új eszköz.

A híresen sokoldalú Unreal Engine 4 rengeteg fejlesztőnek jelenti a lehetőséget, hogy beszálljon a drága játékfejlesztési folyamatokba és relatíve olcsón látványos és izgalmas alkotásokat tudjon létrehozni. Ennek ellenére élethű és fotorealisztikus arcokat készíteni és ezt valós időben meg is mozgatni még a legnagyobb stúdiók számára is kihívás, hiszen nem csak grafikusra, de az emberi testet és a fizikát tökéletesen értő programozókra is szükség van.

Az új MetaHuman Creator viszont teljesen megváltoztathatja ezt.

Az Epic Games új szerkesztőprogramjával ugyanis szinte pár kattintással élethű arcokat készíthetünk, így a bőr, a szem, szőr, az ezek mögött megbújó erek és az arcizmok viselkedésének köszönhetően már-már egy valódi ember köszön vissza ránk.

A beágyazott time-lapse videóban jól látható, hogy egy férfi arcából egy fiatalabb nőt is kis munkával könnyedén létre lehet hozni. A szerkesztőfelület nagyon hasonlít az RPG játékokban látható karakterkészítő megoldásokhoz, annyi különbséggel, hogy itt a végeredmény a lehető leghitelesebb arc létrehozása.

A MetaHuman Creator felhőben fut, így garantálva a szerkesztési folyamatok stabilitását, a munkát befejezve pedig felcsontozva letölthetővé válik a modell az Unreal Engine-ben. Egy sample projekt már ki is próbálható az érdeklődők számára, így bárki megtekintheti, hogy milyen animációs lehetőségeket rejtegetnek a csontozott, motion capture kész modellek. Aki viszont saját MetaHuman-t szeretne létrehozni, annak regisztrálnia kell rá.

Az egyelőre még csak limitáltan elérhető szolgáltatás azért jöhetett létre, mert az Epic Games az elmúlt években gondosan bevásárolt tehetséges és ezzel foglalkozó csapatokból. A Cubic Motion és 3Lateral éveken keresztül szolgáltatták a hihetetlenül látványos arcanimációkat, az Epic Games-hez való csatlakozással viszont szélesebb körben is elérhetővé válik az általuk fejlesztett technológia.

A digitális emberekre pedig manapság nem csak a játékfejlesztők tartanak igényt, az Unreal Engine fejlődését a filmesek is nagy figyelemmel kísérik és egyre több helyen alkalmazzák a benne megtalálható megoldásokat. Ha még főszerepet nem is bíznának filmekben egy „MetaHuman-ra”, azért például háttérstatisztákat jól és könnyen lehetne helyettesíteni ilyen digitális emberekkel.