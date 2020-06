Mesterséges intelligenciával szűri a zajokat az új ASUS fejhallgató

Az ASUS egy különleges mikrofonos fejhallgatót mutatott be, amely többféle módon is használható. Egyrészt élvezhetjük a 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat előnyeit, de akár a 3,5 milliméteres Jack Audió csatlakozóban rejlő lehetőségeket is kamatoztathatjuk, sőt, akár USB porton keresztül is kapcsolódhat a termék az adott rendszerhez. Ennek megfelelően a RoG Strix Go 2.4 a klasszikus számítógépek mellett a játékkonzolokat és a mobileszközöket egyaránt támogatja, azaz többféle eszközhöz is kényelmesen használható.

Az újdonság természetesen mégsem a fentiek miatt különleges, hanem azért, mert speciális hardver kapott helyet a fedélzetén, amely a mesterséges intelligencia segítségével szűri ki a környezet zajait, így akár egy kiállításon is használhatjuk a terméket, a hangunk ott is tiszta és érthető lesz, ahogy azt a lenti videó is szemlélteti. A fejlesztőcsapat 50 milliónál is több felvétel, azaz több tízezer órányi gaming audió tartalom elemzésével tanította be a rendszert arra, hogy a nem kívánt zajokat hatékonyan ki tudja szűrni – az algoritmus a zajoknak több, mint 95%-át tudja kizárni.

A zajszűrős mikrofont használó eszköz egyébként zárt hangszóróházakkal rendelkezik, amelyek segítenek a környezet zajainak csökkentésében is, így zavartalanul koncentrálhatunk az adott tartalomra, legyen szó játékról, vagy éppen egyéb dologról.

A RoG Strix Go 2.4 alapját egyébként 40 milliméteres átmérővel rendelkező Asus Essence hangszórók adják, amelyek telt mélyhangokkal és tiszta hangzással ajándékozzák meg hallgatójukat. Az új mikrofonos fejhallgató lecsatolható mikrofont kapott, amely mellé egy kisebb, hordozhatóbb példányt is mellékelnek, így mobil használat alkalmával is élvezhetjük a zajszűrés előnyeit – persze kellő elővigyázatosság mellett.

A fedélzeten található 900 mAh-ás akkumulátor nagyjából 25 órányi üzemidőt kínál egyetlen teljes töltéssel, de ha éppen sietünk, 15 perces töltési idővel akár 3 órányi üzemidőt is nyerhetünk.

Az USB Type-A porttal és 3,5 milliméteres Jack Audió kábellel, valamint 2,4 GHz-es vevőegységgel egyaránt rendelkező csomagban egy tokot is találunk, így a fejhallgatót könnyebben és biztonságosabban hordozhatjuk. Maga a termék behajtható fülkagylókkal érkezik, amelyek kényelmes párnázást kaptak, valamint a fejpánt is kényelmes kialakítással bír. A RoG Strix Go 2.4 a fentiek alapján egy ütőképes és sokoldalú megoldás, ami ráadásul meglepően könnyű is, hiszen csak 290 grammot nyom a mérlegen.

Forgalmazása várhatóan december folyamán indul meg, listaára pedig 159,99 angol font lesz.