Megjelent a Core i9-9900KS

Végre eljött a nap, megjelent az Intel LGA-1151-es platformjának eddigi leggyorsabb modellje, a Core i9-9900KS, amely mögött igazából válogatott Core i9-9900K-s processzorok lapulnak. Alapjában véve ugyanazt a lapkát kapjuk, amelyet már megszokhattuk, vagyis továbbra is 8 processzormag és 16 szál, áll rendelkezésre, valamint a 16 MB-nyi megosztott harmadszintű gyorsítótár is ismerős lehet, csak úgy, mint az Intel UHD Graphics 630-as iGPU.

Változás viszont, hogy a Core i9-9900K-hoz képest 3,6 GHz-ről 4 GHz-re emelték a magórajelet, a maximális Turbo Boost órajel pedig továbbra is 5 GHz, ám ezt nem csak maximum 2, hanem akár mind a 8 processzormag terhelésekor is tartani tudja a rendszer. Ennek megfelelően a TDP keret is emelkedett, hiszen 95 W-ról 127 W-ra növelték, cserébe viszont magasabb teljesítményt kapunk.

Az Intel belsős mérései szerint egy három éves konfigurációhoz képest, amelyben Core i7-6700K processzor teljesít szolgálatot, 27%-kal jobb teljesítmény mellett játszhatunk, streamelhetünk és rögzíthetjük az adott játékmenetet (mega-tasking). FPS terén akár 37%-kal jobb teljesítmény érhető el, míg 4K-s videók vágásakor akár 78%-kal teljesíthet jobban a konfiguráció a példaként felhozott három éves PC-hez képest. Ezek az adatok jól hangzanak, de igazán részletes képet majd csak az első független tesztek mutatnak majd az újdonságról, ami egyébként limitált példányszámban kerül forgalomba.

A Core i9-9900KS a tervek szerint 2019. október 30-tól válik elérhetővé kereskedelmi forgalomban, ajánlott végfelhasználói ára pedig 513 dollár lesz, vagyis a Core i9-9900K-hoz képest 25 dolláros felárral kell számolnunk. Már amennyiben megkapjuk a terméket ajánlott végfelhasználói áron, ugyanis egyes helyeken már most is magasabb összeget kérnek érte – ez akár 599 dollár is lehet. Az új processzorra egyébként 1 év jótállást vállal a gyártó, a csomagolás pedig a Core i9-9900K-éhoz hasonlít, azzal az apró különbséggel, hogy a „Core i9 Unlocked” felirat alá egy „Special Edition” jelölés is kerül, ahogy az a borítóképen is látható.