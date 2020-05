Megérkezett a Motorola Razr, és nincsenek rá szavak

Már 2018 első felében lehetett olyan pletykákat, kiszivárgó szabadalmik rajzokat látni, amik egy kagylós formátumú, összehajtogatható Motorolát ábrázoltak, és most már itt a kész termék. A 2019-es Razr tényleg olyan lett, mintha a 2000-es évekbeli mobiltelefonok folytatása lenne, szó nincs arról, hogy ne lenne méltó a névre. Bár nem egy csúcskategóriás hardvert kapott, de attól nem kell tartani, hogy nem lesz elég a tempója, cserébe ez az eddigi legolcsóbb hajtogatható okostelefon.

A Razr egy olyan összehajtható telefon lett, aminek kettő képernyője van, egy belül, egy pedig kívül, így nem kell minden miatt kinyitni a készüléket. A belső panel 21:9-es képarányú, CinemaVision névre lett keresztelve, és 2142 x 876 képpontos a felbontása, szóval minden szabványtól eltérő. Természetesen OLED technológiás a kijelző, és ez plasztik alapú, ami biztosítja a megfelelő rugalmasságot számára, hiszen teljesen össze lehet hajtani. Sajnos a bemetszést nem úszta meg a panel, de ezt igazán szépen kivitelezte a Motorola, és a korrekt dizájn talán néhányaknak elviselhetőbbé teszi a dolgot.

A külső „Quick View” megjelenítő 2,7 colos, 800 x 600 pixeles, és ez is OLED technológiával üzemel. Itt már a Gorilla Glass 3 üveg is előkerült a megfelelő karcállóság biztosítása érdekében. Ezen a felületen megnézhetőek az értesítések, kezelhető a zenelejátszó, munkára fogható önarcképek készítésekor, elérhetőek rajta a gyorsbeállítások, és lehetne még sorolni, milyen esetekben elég ezt igénybe venni. A zsanérról túl sokat nem beszélt a Motorola, pedig ez minden hajtogatós dizájnnak fontos része, ráadásul itt egészen jól lett ez megoldva. A Galaxy Fold nem tud teljesen összesimulni zárt állapotában, a Motorola Razr viszont igen.

Az Android 9.0 operációs rendszerrel áll szolgálatba az okostelefon, és természetesen egy olyan környezetet fog felvonultatni, ami tud alkalmazkodni a nyitási átmenetekhez. A Motorola kiemelte, hogy a szoftveres oldal még nincs kész, pihenés nélkül dolgozik azon a fejlesztői gárda, hogy az átmenetek minél jobbak legyenek, és hogy a lehető legtöbb ponton használhassák ki az emberek mindkét megjelenítőt maradéktalanul. Van természetesen Google Assistant támogatás is, méghozzá kiemelt szerepe lesz ennek, például a hangvezérléssel is lehet majd azért tenni, hogy kevesebb alkalommal kelljen nyitni a mobilt.

Kamerákban nem tobzódik a Motorola Razr, csak kettő képalkotó van összesen a fedélzeten. A nyitott állapotban előbukkanó, a megjelenítőbe egy bemetszésen belógó egység a videócsevegések bonyolítására szolgál elsősorban, ez csak 5 megapixeles (F/2.0), és 1080p videózást támogat. A főkamera, ami szelfizésre is használható, 16 MPixeles Sony IMX519 érzékelőre épül (F/1.7), ehhez tartozik egy komplex AF rendszer infralézeres taggal, és van LED-es villanó is. A fényképezést több ponton is mesterséges intelligencia segíti, van például fejlett éjszakai mód, és biztosított a simább videók érdekében elektronikus képstabilizálás.

A penge-Motónak egy szokványos belbecs jutott. A Qualcomm Snapdragon 710 mobilplatform adja a mobil alapját, ami egyébként a tempótól eltekintve szinte minden funkciót tud, amit a csúcslapkák is, így biztosítva van például az AI Engine. A rendszer számára 6 GB-nyi memória biztosított, ami pedig a tárhelyet illeti, 128 GB-tal szolgál a Motorola Razr. A kapcsolati képességeket tekintve van itt 4G LTE hálózati modem, Wi-Fi, ami 802.11 a/b/g/n/ac szabványoknak megfelelő és kétsávos, Bluetooth 5 modul, A-GPS vevő, valamint NFC chip is, hogy lehessen vele például mobiltárcát alkalmazni. Dual-SIM lehetőséget is biztosít a szerkezet, van beágyazott SIM és nano-SIM slot is.

A burlolat nagy részt rozsdamentes acél, ami elképesztő minőségérzetet ad a terméknek, plusz a hátlapja úgy lett kialakítva, hogy biztos fogást nyújton, így a nyitásokkor nem fog kicsúszni az emberek kezéből. A különleges okostelefon kizárólag feketében lesz megvásárolható, legalábbis egyelőre csak ilyen kivitelről esett szó. Zárt állapotában csak 94 x 72 x 14 milliméteres a szerkezet, nyitva pedig 172 x 72 x 6,9 milliméteres vonalak határolják, és ehhez 205 grammos tömeg társul. Mint a legtöbb modern Motorola, a Razr is megkapta a P2i nanotechnológiás cseppálló bevonatot, de vízállóságról azért nem beszélhetünk. A hangszóró alul található, és a burkolat különböző pontjain összesen nem kevesebb mint négy mikrofon van elszórva.

Az ujjlenyomat-olvasó az eszköz – minden esetben elérhető – alsó keretén landolt, 3,5 milliméteres aljzatnak már nem jutott hely, csak egy C-típusú USB található a kereten. Az eszköz egy 2510 milliamperes akkumulátort kapott a hely szűkében, így ha kinyitva szeretné valaki sokáig nyomkodni, az valószínűleg csalódott lesz. Normál napi használatban viszont elfogadható üzemidőt nyújthat majd, hiszen nagyon sok esetben úgyis elegendő lesz a Quick View képernyőt használni, ezen aránylag sok dolgot el lehet érni. Van gyorstöltés támogatás, 15 wattos teljesítményt tud a TurboPower.

A Motorola Razr most még nem elérhető, szóval az eddigi hajtogatós készülékekhez hasonlóan, jó előre be lett jelentve. A cég tervei szerint december 26-tól lehet majd rendeléseket leadni rá az Egyesült Államokban, és január 9-től lesz megvásárolható. (Ezeket az időpontokat viszont érdemes némi fenntartással kezelni, ugyanis eddig még egyetlen hajtogatós szerkezet sem tudta tartani az előre jelzett forgalmazási dátumokat.) Az újdonság szolgáltatónál részletre is megvásárolható lesz, de egyben 1500 dollárban lett megállapítva az ajánlott fogyasztói ára. Ez persze elképesztően magas összeg, de az érmének két oldala van, és a másik oldalon ott van, hogy ennyire olcsón egy hajtogatós mobilt sem lehet kapni jelenleg.