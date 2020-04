Már regisztrált fiók nélkül is lehet Skype-on beszélgetni

A Microsoft a koronavírus-járványra reagálva korábban már több kisebb-nagyobb változásról is döntött a Skype esetében. A platformot napjainkban már akár 50 ember is használhatja a csoportos beszélgetések alkalmával, most pedig egy újabb érdekes változásról számolhatunk be.

A Skype fejlesztői megoldást nyújtanak arra, hogy az emberek akár olyan esetekben is kapcsolatba léphessenek a rokonaikkal, munkatársaikkal, barátaikkal a szolgáltatás keretében, ha esetleg nincs is mindenkinek regisztrációja. Mint a legtöbb csevegő app esetében, a Skype-nál is csak úgy lehetett eddig a felhasználóknak társalogni, ha mindenki létrehozott előtte egy felhasználói fiókot. Most viszont ez Microsoft szolgáltatásánál megváltozott, regisztráció nélkül is gond nélkül igénybe lehet venni.

Az újdonság a „Meet Now” névre hallgat, és szó szerint lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki azonnal találkozzon a digitális térben. Magyar nyelv esetében egyébként az „Értekezlet” nevet kapta a funkció. A beszélgetést indító felhasználónak ezt a gombot kell keresnie a Skype-on belül, ez elérhető a mobilos alkalmazásban és a webes felületen egyaránt. Az Értekezlet gomb megnyomását követően először egy rövid tájékoztató fogadja az embereket, később pedig már rögtön a hívásra alkalmas felület.

Az Értekezlet felületén azonnal látható egy hivatkozás, ami a beszélgetés egyedi azonosítóját is tartalmazza, ezt lehet másolni a beszélgetésbe meghívni kívánt személyeknek, vagy más szolgáltatásokon keresztül is megosztható. A bevenni kívánt személyekkel való megosztást követően a beszélgetést azonnal lehet indítani, és a link birtokában mindenki be tud csatlakozni. Így kezdetét veheti a csoportos beszélgetés.

A csevegés közben újabb meghívókat is ki lehet küldeni hivatkozásokkal, ha másokat is szeretnénk beemelni a társalgásba. A résztvevők ablakai többféle módon is rendezhetőek a felhasználó ízlése szerint, és nemcsak videóban, valamint hangalapon lehet itt kommunikálni, hanem a szöveges beszélgetés lehetősége is adott, ezt bármikor el lehet érni. Szóval akár mikrofon és kamera nélkül is része lehet valaki az értekezleteknek.

Kiemelte a Skype, hogy teljesen ingyen lehet használni az új lehetőséget és gyakorlatilag megkötés nélkül élvezhetőek a beszélgetések. Akár a beszélgetések rögzítését is meg lehet ezzel oldani, és 30 napig tárolódnak a média tartalmak. Ennek köszönhetően a digitális oktatásban is jó hasznát lehet venni ennek az Értekezletnek.

Külön öröm, hogy a Microsoft azt sem erőlteti rá az emberre, hogy letöltse és telepítse a Skype-ot. A linkről megnyitva a webes kliens indul majd el az adott eszközön. Viszont a lehetőséget megadja a szolgáltatás az applikáció telepítésre, mert azon keresztül mégis csak kényelmesebben lehet használni a programot, mint a böngészőből elérve.

Persze arról szó nincs, hogy bármit meg lehetne tenni regisztráció nélkül, szóval továbbra is érdemes lesz csatlakozni a Skype-hoz, ha teljes értékű lehetőségekre vágyik az ember. Például amennyiben beszélgetést szeretne kezdeményezni, arra már rögtön csak egy megfelelő felhasználói fiók megléte mellett van mód.