LSTN Zebrafa hangkeltők – fában ébred a dallam

Manapság sajnos számos termék kapcsán gyakran tetten érhető, hogy a tömegtermelés szellemében a gyártás olcsóbbá tétele a fő szempontok között van, aminek nem ritkán az anyaghasználat is áldozatául esik. Gyakran annak is örülni kell, ha műanyagból jobb minőséget kapunk, és nem a legfilléresebb, kopogós plasztik az, amit érintenünk kell. Persze akad azért olyan szegmens – jellemzően a felső- és a prémium kategória – ahol még valami különlegeset kaphatunk a pénzünkért, és a gyártó is mindent megtesz azért, hogy valami egyedi dologgal támadja meg a piacot.

Ékes példák erre a most következő termékek, melyek az LSTN gondos kezei által jutnak el a tervezőasztalról odáig, hogy végül testet öltenek fizikai valójukban. A márkanév sokak számára még idegen lehet, de mivel a cég az egyediséget képviseli, ennek megfelelően darabszámot tekintve viszonylag kevés, azonban minőséget tekintve annál jobb termékkel van jelen a kínálatban. Ez nem feltétlenül baj, e bemutató/teszt célja pont az, hogy ezek az érdekességek megkaphassák a nekik járó figyelmet. Az LSTN audio termékgyártó cég központja Los Angelesben található. A 2011 novemberében alapított cég csak 2013 áprilisában indult el hivatalosan, ez időszak alatt fejlesztették ki egyedileg a termékekben megtalálható hangkeltőket.

Érdemes azon is elmélázni egy pillanatra, hogy a technika fejlődése mennyire alakította át a zenefogyasztással kapcsolatos szokásainkat. A 90-es években a panellakás falai között a TV alatt egy két kazettás music centerünk volt két darab videoton hangszóróval, aztán jött a CD és az MP3, amitől minden megváltozott - mára azonban ezeket a dolgokat is megmosolyogjuk, hiszen a YouTube és a Spotify korát éljük. Már nem használnunk discmant vagy MP3 lejátszós USB kulcsot, hiszen az okostelefonunk a zenével kapcsolatos elvárásainkat is minden tekintetben teljesíti, egy dolgot kivéve: ez pedig a hangzás. Persze vannak komolyabb hangszóróval felszerelt darabok, de olyan telefon még nem volt a kezemben, amit direkt módon szívesen használtam volna zenehallgatásra a saját hangkeltőjén keresztül.

Ha az a célunk, hogy a dallamokat a privát szféránkon belül tartsuk, akkor egy fül- vagy fejhallgató lesz a mi barátunk, de ha inkább azt részesítjük előnyben, ha zenehallgatás közben füleink „szabadon vannak” és nem 1 centiméteres távolságból érkeznek a dallamok, akkor egy hangszóróra vagy hangfalra lesz szükség.

A jó hír az, hogy az LSTN mindkét irányzat kedvelőire gondolt, és hamarosan példával is fogunk szolgálni mindkettőre, ugyanis két fejhallgató és két hangszóró kerül fel a tesztasztalra. Közös jellemzőjük a kábelmentesség, amiért hatalmas köszönetet mondhatunk a bluetooth technológiának. Bár az átvitel így távolról sem veszteségmentes, ugyanakkor nagyon kényelmes tud lenni, hogy nem kell kábelek elvezetésével vesződni, akár fülhallgatóról beszélünk, akár egy olyan hangszóróról, ami nem fix telepítésű (tehát gyakran változtatjuk a helyét), illetve akkor is, ha az okostelefonról játsszuk át rá (streameljük) a tartalmat. Vágjunk is bele!

LSTN Fillmore Wireless Real Wood Headphones

A termék neve magában rejti legfontosabb jellemzőit: exkluzív anyaghasználat, ami jelen esetben valódi zebrafát jelent, illetve vezetékmentesség. Az egy dolog, hogy a kagylók anyaga fa, ami manapság már önmagában ritkaságnak számít, de ennek köszönhetően – pláne a zebrafa markáns külsejét látva -- gyakorlatilag nincs két egyforma mintázat, tehát nincs két egyforma példány, külsőt tekintve minden egyes legyártott LSTN zebrafás termék egyedi.

Tekintsük át a főbb jellemzőket:

valódi fa fejhallgatóház



zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolat



beépített mikrofon



hangerő / lejátszás vezérlés



összecsukható, tartós fejpánt



kábel az opcionális vezetékes használathoz



vászon utazótáska



hangszóró: 40 mm



érzékenység: 101 (+/- 3 dB)



frekvencia: 20 Hz – 20 kHz



kábel: 1,2 m



működési időtartam: körülbelül 8 óra



aranyozott 3,5 mm csatlakozó



névleges bemeneti teljesítmény: 30 mW



maximum bemeneti teljesítmény: 50 mW



Minden magára valamit is adó gyártó igyekszik az egységességre, ennek megfelelően az eszközök csomagolása is nagyon hasonló. Az alapvetően fehér dobozról a fejhallgató fotóján túlmenően az összes fontosabb paraméter leolvasható, ugyanakkor a mérete nincs túltolva, nem kell érte hátizsákkal menni a boltba, vagy lifttel felvinni a futártól az emeletre. A tartalom hozza azt a szintet, amit elvárhatunk, a fejhallgatón kívül kapunk egy gyors használati útmutatót, két darab márka és termékismertető anyagot, egy apró leírást a garanciális feltételekkel kapcsolatban, illetve a korábban már említett jack- és USB töltőkábelt, valamint az összehúzható vászonzsákot. Apró adalék, hogy még arra is jutott figyelem, hogy a jack csatlakozó burkolata is famintás legyen és tökéletesen passzoljon a Fillmore fejhallgatóhoz.

A produktumot kézbe véve azonnal érezhető a különbség az olcsóbb tucatfülesekhez képest. Az eszköz pillekönnyű, tömegét tekintve olyan érzés, mintha a fejünkön sem lenne, mégis masszív hatást kelt, de ez nem ment a rugalmasság rovására. Felül a pánt bőr külseje vajpuha, a folytatásban két oldalt a gumírozott műanyag borítás egy fém sínen képes mozogni, így a méret tetszőlegesen testre szabható. Nekem például mindkét oldalon két kattanásnyit kellett letolni ahhoz, hogy pontosan a fülemre illeszkedjen. A borítás matt, az ujjlenyomatok szerencsére csak minimálisan látszódnak meg rajta. A hangszórók bőr karimája úgy simul a fülre, hogy nem nyomja azt, mégis elég jó hatékonysággal zárja ki a kívülről beszökni próbáló zajokat. A zebrafa felület tényleg olyan dolog, amivel ritkán találkozik az ember. Az anyag csiszolt, így tapintásra teljesen sima, kivéve a belefaragott LSTN logót. Az egyik oldalon találjuk a kezelőszerveket, ami a bekapcsológombból, illetve a +/- gombokból tevődik össze, de ide került a jack bemenet és az állapotjelző LED is. A másik kagylón a töltésre szolgáló microUSB port árválkodik.

A feltöltést követően a bekapcsológomb néhány másodperces (körülbelül 3 szekundum) nyomva tartását követően a füles bekapcsol, amit rövid hangjelzés is kísér. Ha nincs társ, akit már ismerne, akkor az állapotjelző LED pedig kéken kezd villogni, ami azt jelzi, hogy az eszköz készen áll a bluetooth-on keresztüli csatlakozásra. A kapcsolat pillanatokon belül létrejött (a társeszköz egy Honor 8 volt) és a stabilitással sem volt probléma, ezt persze el is várjuk. A hangzás megítélése bizonyos szempontból szubjektív, hiszen az emberek füle nem egyforma, de azért alapjában véve azt szinte mindenki hallja, ha valami rosszul, vagy éppen jól szól, aztán persze mind a két oldalnak vannak fokozatai.

Az LSTN egyértelműen jól szól, a kagyló egy elég jól elszigetelt területet képez a fülünk körül, ahova nem csak tisztán érkezik meg a hang (természetesen az sem mindegy, hogy milyen minőségű anyagot küldünk rá), hanem az egyes tartományok jól elkülönülnek, a basszus határozott, de nincs túltolva, a részletek szépen ott vannak mellette, akár hangszerekről, akár énekhangról beszélünk. A hangerőt a maximumra tekerve már mindenkinek elégnek kell, hogy bizonyuljon, akinek ez kevés, annak érdemes hallásprobléma gyanújával beutalót kérnie. További pozitívum, hogy magas hangerő mellett sem volt torzulás tetten érhető, a Fillmore végig megőrizte tisztaságát.

Bluetooth kapcsolat helyett jack kábelt használva a hangminőség még egy picivel jobbnak volt érezhető és talán hangerő tekintetében is hozott egy minimálisat a konyhára, de nem annyit, hogy a fülest érdemes lenne folyamatosan így használni. Két dolgot érdemes még megemlíteni: az egyik, hogy a + és – gombokat röviden megnyomva a tracklistát tudjuk léptetni (következő szám/előző szám), nyomva tartva pedig a hangerőt tudjuk vele növelni, illetve csökkenteni. A másik, hogy a beépített mikrofonnak köszönhetően az LSTN Fillmore nem csupán egy fejhallgató, hanem headset is egyben, így ha okostelefonunkkal építjük ki a kapcsolatot (márpedig a legtöbb esetben ez valószínűsíthető), akkor hívásainkat is kényelmesen, könnyedén el tudjuk intézni rajta keresztül.

LSTN Troubadour Wireless Real Wood Headphones

A Troubadour a Fillmore nagytestvére, így sok ponton hasonlítanak, de akad egy-két különbség is. Természetesen a zebrafa -- mint felhasznált anyag – megmaradt, az újratervezett fejpánt egy vegán bőrszalaggal rendelkezik, amely további kényelmet biztosít a hosszabb távú zenehallgatás ideje alatt. Mérete révén akár a Troubadour is alkalmas arra, hogy utazás közben velünk legyen, tömege sem fogja leszakítani a nyakunkat, de ezzel együtt -- mivel nehezebb, mint a Fillmore, a kagylók is nagyobbak, valamint nem összehajthatóak -- talán a kistesó jobban illik az utcára, a Troubadour pedig otthonra.

Tulajdonságok:

valódi fa fejhallgatóház



zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolat



beépített mikrofon



hangerő / lejátszás vezérlés



állítható alumínium fejpánt



kábel az opcionális vezetékes használathoz



vászon utazótáska



hangszóró: 40 mm



érzékenység: 101 (+/- 3 dB)



frekvencia: 18 Hz – 20 kHz



kábel: 1,2 m



működési időtartam: körülbelül 8 óra



aranyozott 3,5 mm csatlakozó



névleges bemeneti teljesítmény: 30 mW



maximum bemeneti teljesítmény: 50 mW



A doboz stílusa is erős rokonságot mutat a korábban látott dobozéval, annak tartalma pedig meg is egyezik azzal: gyors használati útmutató, két darab márka és termékismertető anyag, egy apró leírás a garanciális feltételekkel kapcsolatban, illetve jack- és USB töltőkábel, valamint az összehúzható vászonzsák – ezek azok, melyek előkerülnek a csomagolásból.

A felső fém pánt és a fejünk közé egy olyan bőrréteg ékelődik be, ami nem került állat életébe (ez igaz a fülpárnákra is mindkét termék esetében), ennek a pántnak a végződéseibe csatlakozik bele a hangszórókagylók állítósínje, ami egymástól azonos távolságban lévő lyukakkal van beskálázva, így a beállítás nem csak gyors (jóval gyorsabb, mint a Fillmore esetében), hanem rendkívül aprólékosan kivitelezhető. A kagylók itt nem kör, hanem lekerekített háromszög formájúak, a párnázásuk viszont vastagságra, puhaságra és minőségre lényegében megegyezik a Fillmore-éval. Az egyik oldalra csak a microUSB csatlakozó került, míg a másik oldalon találjuk a kezelőszerveket (bekapcsológomb, + - gomb), illetve az állapotjelző LED-et és a jack bemenetet, tehát a recept nem változott, a gombok mérete és kiemelkedése viszont kisebb, mint a testvérnél, így talán egy-két órával több idő kell az olyan mértékű megszokáshoz, hogy már csukott szemmel is oda nyúljunk, ahova szeretnénk.

A bluetooth kapcsolat (4.1-es a támogatott szabvány akár 30 méteres hatótávval, csakúgy, mint olcsóbb társánál, de beltérben inkább 10 méterrel kalkuláljunk) ugyanolyan gyorsan kelt életre az Androidot futtató Honor 8-cal, mint azt korábban tapasztaltuk, a némileg megnövelt méretű kagylók talán még nagyobb, még elszigeteltebb teret hoznak létre a fülünk körül, ennek köszönhetően a Troubadour még egy fokkal szebben szól, mint a Fillmore, annak ellenére, hogy a bennük lévő 40 mm-es neodímium hangszórók paraméterei nagyon hasonlóak. A vezérlés kapcsán leírtak itt is érvényesek, ahogy az is, hogy ha valaki az abszolút top hangzást szeretné élvezni, annak érdemes a jack kábeles összeköttetést kipróbálnia, illetve a headsetként történő használat lehetősége itt is adott.

LSTN Satellite Zebra és LSTN Satellite Walnut

A fent megnevezett két termék két darab bluetooth hangszórót takar, melyek különbözőek is, meg nem is. Az egyetlen jelentős differencia a külső megjelenésben, illetve az anyaghasználatban keresendő, mert bár mindkét hangkeltő fából készült, a Satellite Zebra a már ismerősként visszaköszönő zebrafa szülötte, míg a Satellite Walnut diófából készül – ez talán hozzánk annyiból közelebb állhat, hogy hazánkban jóval könnyebb diófával találkozni, mint zebrafával (akár a bútorok kapcsán is). Más tekintetben a két hangszóró teljesen megegyezik, ezek a főbb paraméterek:

valódi fa burkolat



zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolat



beépített mikrofon telefonhívásokhoz



USB töltőkábel



3,5 mm-es audio kábel



méretek: 8 cm × 6,5 cm × 6,5 cm



hangszóró: 1 x 5 W



THD: < 0,3 % @ 1 kHz



frekvencia: 20 Hz – 20 kHz



jel/zaj arány: > 95 dB



működési idő: körülbelül 8 óra



töltési idő: körülbelül 2 óra



A számokat nézve hangminőség tekintetében körülbelül ugyanarra számíthatunk, mint amit a két fejhallgató tudott, persze itt egy teljesen más házba kerül a hangszóró és nagyobb hangerővel is kell szólnia – hamarosan kiderül, hogy ez mennyiben módosítja a végeredményt.

A két darab Satellite egység is apró fehér dobozokban kerül fel a boltok polcaira, melyeket az egyik oldalon megnyitva máris szabaddá válik az út a fekete belső karton számára, ahonnan már csak egy ajtónyira vár minket a belbecs. Ahogy a kezembe került a hangszóró, az első személyes gondolatom az volt, hogy rendkívül kicsi, hogy lesz ebből jó hangzás, de megemelve már érezhető volt, hogy a kis méret ellenére ott van az az anyagmennyiség, aminek ott kell lennie. A hangkeltő után két kis kártyácska került elő, az egyik az aktuális termékkínálatra, illetve a cég csatornáira ad elérhetőséget, míg a másik az üzembe helyezést és a legfontosabb funkciókat ismerteti. A boksz alján egy 3,5 mm-es jack kábel és egy USB töltőkábel bújik meg.

A 8 cm × 6,5 cm × 6,5 cm számok a méret kapcsán már sejtetik, hogy nem lesz neki probléma helyet találni sem az asztalon, sem a polcon. A forma kissé elnyújtott kocka, de az élek szépen le vannak kerekítve, a produktum előlapján találjuk a befaragott LSTN logót, alul-középen pedig az állapotjelző LED-et, ami töltés közben pirosan világít, ha pedig elérte a maximális töltöttséget, folyamatos kékre vált. Az energia bejuttatására a hátlapon elhelyezett microUSB csatlakozót kell használni (2 óra töltési idővel 8-10 óra működési idő érhető el), közvetlenül mellette a 3,5 mm-es jack bemenet várja a szolgálatot. A termék tetején lévő rácsozott felület alatt találjuk magát a hangszórót, mely 40 mm-es neodímium példány itt is.

A kezelőszervek a hangdoboz aljára kerültek, amely a gumírozott talpnak köszönhetően stabilan kapaszkodik a felületbe, nem mászkál el onnan, ahova leültettük. A bekapcsológombot 3 másodpercig nyomva tartva a Satellite bekapcsol (vagy ki), 10 szekundumig nyomva tartva pedig párosításra kész módba kapcsol (ilyenkor a LED kéken villog). Nincs más teendő, mint a csatlakoztatni kívánt eszközön kiválasztani az LSTN-Satellite eszközt, utána a hangszóró egy apró csippanással és folyamatos kék fénnyel jelzi, hogy a kapcsolat létrejött. A + gombot nyomva tartva a hangerőt tudjuk növelni, duplán megnyomva pedig a következő trackre léphetünk, a – gomb természetesen ugyanennek az eseménysornak az ellentett hatását fejti ki. Fontos megemlíteni, hogy a Satellite hangszórók is tartalmaznak beépített mikrofont, melynek segítésével használhatóak telefonos kihangosítóként is, bejövő hívás esetén a bekapcsológomb rövid megnyomásával tudjuk fogadni a hívó felet.

A bluetooth kapcsolat 4.2 szabványú, jelerősséget tekintve a gyártó megfelelő körülmények esetén (főleg falmentes kültér) akár 30 méteres hatótávot említ, de a jack kábelen történő adatfolyam lehetősége a Satellite hangszórók esetében is adott, és a legjobb eredményt így érhetjük el. Maximális hangerőn a kis Satellite meglepően hangosan képes megszólalni, és bár ilyenkor már van egy minimális torzulás főként a magas és a közepes tartományban, egy-két léptéket vissza véve ez teljesen kitisztul. A mély a pici tányér ellenére meglepően erőteljes, az asztal felületén is tetten érhetőek voltak a rezdülések. Az énekhang tiszta, nem szorul háttérbe, a zenében megjelennek az egyes hangszerek. Természetesen egy ekkora hangkeltőtől nem várhatjuk el, hogy egy nappalit egymaga megtöltsön zenével, de egy kisebb helyiségbe elegendő az ereje, amellett, hogy kompaktsága révén bárhova magunkkal vihetjük. A Satellite hiányossága viszont, hogy nincs TWS funkció, így több egyforma hangszórót nem tudunk összekapcsolni és a forráseszközre is csak egy doboz csatlakoztatható egy időben.

Összegzés, vélemény

Az LSTN termékek megmutatták magukat élesben is, és nem keltettek rossz benyomást, sőt. Természetesen egy termék sem lehet teljesen tökéletes, így ezek sem azok, megvannak a maguk előnyei és hátrányai. Amit az LSTN-től semmiképp sem lehet elvitatni, az a stílus és az egyediség, a fából (zebrafa, dió) kialakított dobozok textúrája egyszeri, nincs belőle még egy. A fán túlmenően a többi anyag (vegán bőr, alumínium) is hozza a prémiumot, és a megrajzolt, majd legyártott vonalak is kellemes látványt nyújtanak a szemnek. Mindez semmit nem érne, ha a fejhallgatók és a hangszórók nem szólnának úgy, ahogy ezt elvárjuk tőlük, de szerencsére a hangminőség terén sem kellett csalódnunk. Megvásárlásukkal nem csak hangkeltőre, hanem headsetre is szert teszünk, ami aktív bluetooth kapcsolat esetén nagyon jól tud jönni, tehát további értéknövelő tényező.

A 8-10 órás üzemidő nem kiemelkedő, de a kategória átlagát hozza, viszont az egyediség jegyében szívesen láttunk volna a microUSB helyén type C csatlakozót, ha már a gyártó trendet akar teremteni. Nem esett még szó az árazásról. Az LSTN Fillmore BT fejhallgató ára 44.990 forint, míg a nagytesó Troubadour 64.990 forintért vihető el, személyes véleményem szerint nem feltétlen éri meg ezt a felárat, de az árkülönbségen kívül nem tudok más indokot felhozni ellene. Az LSTN Satellite Walnut és Zebra egyaránt 34.990 forintba kerül. Egyik sem mondható kevésnek, de aki kicsit is ismeri a piacot, az tudja, hogy manapság a minőségi anyagok felára nem csekély, és az egyediség szintén nem olcsósító tényező. Jó hír viszont, hogy az LSTN termékek megvásárlásával nem csak a gyártót és a kereskedőket gazdagítjuk, hanem hozzájárulunk egy-egy hallássérült ember életminőségének javításához. A Starkey Hearing alapítvány gondoskodik világszerte – és így hazánkban is – arról, hogy az LSTN adományai a legjobb helyre kerüljenek, tehát a vétellel nem csak magunknak, hanem más – valamilyen hallási problémával küzdő – embertársunknak is örömet okozunk, ami a mai világban igencsak ritka, éppen ezért hatalmas érték is.