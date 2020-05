Lenovo Yoga S740: egy jól összerakott Ice Lake alapú ultrahordozható notebook

Szerzői értékelés Szerző % 88 Olvasói értékelés Olvasó Olvasói értékelés % {{ average }} % {{ average }} Én is értékelem Én is értékelem

Előszó

Lehetőségünk nyílt rá, hogy kipróbáljuk a Lenovo egyik új noteszgépét, a Yoga sorozatot erősítő S740-es modellt, amelynek alapját már az Intel legfrissebb, Ice Lake mobil processzorai adják. A modern hardver egy igen kecses és szemrevaló készülékházban bújt el, ami nem csak vékony, de ráadásul még könnyű is, hiszen az alapmodell mindössze 1,4 kilogrammot nyom a mérlegen. A legvékonyabb pontján mindössze 14,9 milliméter vastag noteszgép a legvastagabb pontján is csak mindössze 18,1 milliméteres, azaz kategóriáján belül a kompaktabb megoldások táborát erősíti.

Ebben a két színben érhető el a Lenovo Yoga S740

Igény esetén nem csak az Intel processzorban lapuló iGPU-val, de akár GeForce MX250-es videokártyával is elérhető a termék, a Full HD kijelzőt pedig leválthatjuk akár egy 3840 x 2160 pixeles felbontású, Dolby Vision technológiával megtámogatott és HDR támogatással egyaránt rendelkező megoldásra is, ami szintén IPS alapokon nyugszik, viszont maximális fényerőssége 400 helyett már 500 cd/m2-es.

Ehhez vékony keretek társulnak, hiszen a bal és a jobb keret csak 3,4 milliméter vastag, míg a felső 6,7 milliméteres, az alsó pedig 11,8 milliméteres. Persze a nagyobb felbontású kijelző jelentősen, mintegy 33%-kal csökkenti az akkumulátoros üzemidőt is, no de valamit valamiért. A maximum Core i7-es sorozatú processzorral kérhető termék akár 1 TB-os PCIe NVMe SSD-vel is elérhető, a rendszermemória szerepét pedig akár 16 GB-nyi LPDDR4X-3733 MHz-es lapkára is oszthatjuk, viszont utólagos memória-bővítésre nincs mód, ezt már most le kell szögezni – a lapkák sajnos az alaplapra forrasztva érkeznek.

WiFi 6, illetve WiFi 5 támogatás közül egyaránt lehet választani, a fehér háttérvilágítással ellátott billentyűzet azonban az alapfelszereltség részét képezi. Egyszóval többféle opció is rendelkezésre áll, így az árak is széles skálán mozognak. Az általunk tesztelt notebook tulajdonságait az oldalt látható táblázat foglalja össze.

A doboz és a tartozékok

A Lenovo Yoga S740 egy meglehetősen igényes kis csomagban érkezett, amelyben katonás rendben foglaltak helyet a kiegészítők és maga a notebook is. Az elegáns csomagban a noteszgépen kívül egy tápadapter, egy tápkábel, illetve némi dokumentáció lapult, vagyis minden, amire szükség lehet. Sajnos USB-s Ethernet adaptert nem kapunk, pedig RJ-45-ös csatlakozó híján néha azért jól jönne, ha a WiFi-nél stabilabb kapcsolatra vágyunk. Ezt leszámítva a tálalás megérdemli az elismerést.

A külső

A nálunk jár modell a vasszürke színben pompázó változat volt, amely homokszórt felülettel ellátott alumíniumházzal rendelkezik. A ház meglehetősen strapabírónak és masszívnak érződött, semmi nyeklés-nyaklás, semmi recsegés vagy egyéb zavaró zaj nem hallatszott a mindennapi használat során, illetve a készülék különböző tesztjei alkalmával. A ház 322,3 milliméter széles és 212 milliméter mély, vastagságát pedig már fentebb említettük (14,9-18,1 mm), azaz nem foglal sok helyet, valamint tömege is baráti, hiszen csak nagyjából 1400 grammot nyom a mérlegen. A 14 hüvelykes képátlójú kijelzőt vékony keret veszi körül mindkét oldalon, illetve felül is, az alsó káva azonban egy kicsit vastagabb. A hangszórók a billentyűzet két oldalán kaptak helyet, maga a klaviatúra pedig fehér háttérvilágítással érkezik, amelynek fényerőssége állítható. Az érintőpad kellően nagy, remek összeszerelési minőségről tesz tanúbizonyságot, valamint használat során is kiváló, de erről majd később.

A portok a portokat a noteszgép két szélén helyezték el, hátul nincs semmilyen csatlakozó. A bal oldalra egy tápcsatlakozó, egy USB 3.1 Gen1 Type-A port, valamint egy Thunderbolt 3-as port került. Utóbbin keresztül az USB-s adatátvitel mellett DisplayPort adatfolyam is továbbítható, valamint még a noteszgép akkumulátorát is tölthetjük. Mellette egy kombinált 3,5 milliméteres Jack Audió port látható, amely fejhallgató kimenetként és mikrofon bemenetként funkcionál (TRRS).

A 180 fokban kihajtható fedlap kellően stabilan áll bármilyen szögben is hagyjuk nyitva, ami mindenképpen pozitívum. A ház alján négy darab gumilábat helyeztek el, így biztosított a ház szellőzése, alul ugyanis egy elég hosszú szellőzőt alakítottak ki a hátsó részhez közel, ugyanis itt helyezkednek el a melegedő komponensek.

A belső

Az elegáns ház egy Core i5-1035G4-es sorozatú processzort rejt, amely négy maggal és nyolc szállal gazdálkodik, méghozzá 1,1 GHz-es alap- és 3,7 GHz-es maximális órajelen. A processzor konfigurálható TDP kerettel rendelkezik, ami 12 W-tól 25 W-ig terjed, az alapértelmezett beállítás azonban 15 W, ám az adott gyártó bármelyik másik értéket is választhatja. Esetünkben egyszálas terhelésnél 3,3 GHz-es maximális órajelet ért el a processzor, míg többszálas terhelés alkalmával 2 GHz és 2,7 GHz között ingadozott az órajel.

Az említett processzor az Ice Lake generációt erősíti, azaz 10 nm-es csíkszélességgel készül, fedélzetén pedig egy Intel Iris Plus Graphics típusú iGPU található. Ez a kisebbik Gen11-es Iris Plus, amely 64 helyett csak 48 EU-val rendelkezik, órajele pedig 300 MHz és 1050 MHz között helyezkedik el. A processzor mellé 2 x 4 GB-nyi LPDDR4X-3733 MHz-es memória került, méghozzá alaplapra forrasztott kivitelben, azaz további bővítésre nincs lehetőség. Az adatok tárolását egy PCI Express 3.0 x4-es csatolófelülettel ellátott 512 GB-os Samsung SSD-re bízták, míg a kommunikációról egy Intel Wireless-AC 9560-as megoldás gondoskodik, ami 2T2R 802.11ac kiépítésben érkezik, maximum 1,73 Gbps-os adatátviteli sávszélesség elérésére képes és Bluetooth 5.0-s vezérlőt is magában foglal.

A tápellátásról egy 65 W-os tápadapter, valamint egy 65,7 wattórás lítium polimer akkumulátor gondoskodik. A biztonságos bejelentkezést egy 720p-s webkamera segíti, amely mellé infravörös szenzor is jár, így a Windows Hello támogatás előnyeit is élvezhetjük. A ház egy Dolby Atmos audió rendszerrel bír, amelyhez széles hatósugarú mikrofonok is tartoznak, így akár az Alexa támogatásban rejlő lehetőségeket is kiaknázhatjuk, de a Windows 10 asszisztense mellett is dönthetünk.

A kijelző egy 14 hüvelykes képátlójú, IPS típusú megoldás, ami kellően széles betekintési szögekkel rendelkezik, háttérvilágítása pedig villódzás-mentesen dolgozik. A Full HD panel maximális fényerőssége 400 nit, egyéb képességeiről azonban majd a következő bekezdésben teszünk említést.

Kijelző

A Full HD kijelzővel szerelt modell esetében egy AUO gyártmányú, B140HAN05.A (LEN8894) típusú panellel van dolgunk, ami IPS alapokra támaszkodik, maximum 400 cd/m2-es fényerősséggel bír, a mögötte lévő W-LED alapú háttérvilágítás pedig nem PWM alapú, azaz villódzás-mentesen üzemel a teljes fényerősség-tartományon belül. Extra, hogy az AI jóvoltából a rendszer automatikusan aktiválja a káros kékfény-sugarak szűréséről gondoskodó funkciót is, méghozzá idő alapon, vagyis az esti kikapcsolódás, illetve munkavégzés sem lesz olyan fárasztó szemeink számára, mint egy PWM alapú, kékfény-szűrő nélküli panel előtt ülve. A kijelzőt szokás szerint alávetettük néhány tesztnek, amelyek során az alábbi eredményeket kaptuk.

A színhűség egész jónak mondható, hiszen az sRGB színteret 100%-ban, míg az AdobeRGB színteret 76%-ban fedi le a panel. A színek homogenitása már nem ennyire jó, ugyanis a panel különböző részei között elég nagy DeltaE eltérések vannak: akár az 5-ös értéket is elérik, ami igen sok. Mivel azonban nem maximális homogenitást igénylő feladatokra szánja a gyártó a terméket, így ez nem olyan nagy katasztrófa. A háttérvilágítás homogenitása már jobb egy fokkal, ott ugyanis 14%-on belül maradnak az egyes területek eltérései maximális fényerősség mellett. A mérések alapján a panel 364,7 nites fényerőt produkált teljes fényerősség mellett, a színhőmérséklet 6400 Kelvin volt, a kontrasztarány pedig 1350:1 értéket képviselt.

Teljesítmény tesztek

Természetesen nem maradhatnak ki a sorból a processzor és az iGPU teljesítményét vizsgáló tesztek, amelyek eredményeit az alábbi két táblázatban foglaltuk össze. Érdemes szem előtt tartani, hogy ultrahordozható noteszgépről van szó, amelynél a kis tömeg, a kompakt felépítés és a minél hosszabb akkumulátoros üzemidő prioritást élvez.

Az eredmények alapján a Core i5-1035G4 nem egy erőmű, viszont elég kellemes teljesítmény nyújt a kompakt formátumhoz képest, így irodai használatra, illetve kisebb CPU terhelést jelentő feladatokra bátran be lehet fogni, videót vágni azonban nem érdemes rajta – nem is arra készült. Ezek után lássuk, mire képes a 48EU-val rendelkező Intel Iris Plus Graphics típusú videóvezérlő, amely már az Intel legújabb, 11. generációs GPU architektúrájára támaszkodik.

Ahogy az a fentiekben is látható, az iGPU szintén nem egy erőmű, ugyanis még minimális részletesség beállításakor sem tud értékelhető teljesítményt felmutatni a játékok többsége alatt. A 10+ éves címeknél persze már más lehet a helyzet, így azokkal érdemes lehet próbát tenni. A modernebb játékok közül a WoT és a GTA V produkált értékelhető átlag FPS-t, ám a túl alacsony minimum FPS miatt ezek a címek sem igazán játszhatóak Full HD felbontás mellett. Ugyanez vonatkozik az F1 2019-re is.

Extraként még az AIDA64 néhány beépített tesztjét is lefuttattuk, amelyek eredményei a későbbi összehasonlításokhoz mindenképpen jól jöhetnek.

Adattároló teszt

A noteszgépben egy 512 GB-os Samsung PM981-es SSD kártya foglal helyet, ahogy azt a bevezetőben szereplő táblázatban már közöltük. Ez az SSD PCI Express 3.0 x4-es csatolófelületet és NVMe protokollt használ, sebessége pedig eléggé acélos, ahogy az a gyártói weboldalról is kiderül. Igény esetén 512 GB-os helyett akár 1 TB-os modell is kérhető némi felárért cserébe, viszont csak egyetlen egy belső meghajtóval lehet felvértezni a notebookot, ami az esetek többségében nem igazán jelent problémát.

A fenti sebességek mindenképpen meggyőzőek, így abban biztosak lehetünk, hogy a tárhely sebessége nem lesz szűk keresztmetszet semmilyen általános feladatvégzés alkalmával. Lényegében a Samsung 970 Pro sorozatának teljesítményét nyújtja ez a modell, írás terén talán egy picit még gyorsabb is. Hőfokok terén érdemes megemlíteni, hogy míg üresjáratban tökéletesen elketyegett 39 Celsius fokon az SSD, addig terhelés alkalmával elérte a 60-65 Celsius fokot is, igaz, csak akkor, ha adattároló-intenzív méréseket folytattunk, mint amilyen a fenti CrytalDiskMark. A hőfok viszont gyorsan elindult lefelé a teszt után: az 55 Celsius fokos értéket 1 perccel a mérés után már el is érte az SSD, azaz jó 10-15 Celsius fokot hűlt ennyi idő alatt.

Akkumulátoros tapasztalatok

A noteszgép egy SMP gyártmányú, L19M4PD2 típusjelzéssel ellátott lítium-polimer energiaforrással rendelkezik, amennyiben az AIDA64 információi pontosak. A 65,7 wattórás kapacitással büszkélkedő akkumulátort ezúttal kétféle módon teszteltük: első körben lemértük, hogy teljes lemerítést követően mennyi idő alatt éri el a 100%-os töltöttséget, majd azt is lemértük, mennyi ideig képes lejátszani egy 1080p-s H.264-es videót. Utóbbi esetben a háttérben két darab iPon weboldal frissült kétpercenként a Google Chrome webböngészőt használva, a WiFi kapcsolat aktív volt, a billentyűzet-világítást kikapcsoltuk, a kijelző fényerejét pedig maximális szintre állítottuk. Ezzel együtt az energiagazdálkodási profil a „Legjobb Teljesítmény” opciót alkalmazta. A játékok alatt felmutatott teljesítmény alapján ezúttal eltekintettük a játékkal történő akkumulátor-üzemidő tesztről, ugyanis ez a notebook nem igazán alkalmas friss játékok futtatására, csak maximum HD felbontásban, a Full HD felbontást csak a kifejezetten régi címek esetében érdemes erőltetni, ha játszható teljesítményre vágyunk.

A tesztek során az alábbi eredmények születtek:

Az akkumulátor töltése picivel több, mint két órát vett igénybe teljes lemerítés után, ami a 65,7 wattórás kapacitást tekintve nem rossz eredmény. A filmlejátszás során, amellyel egy időben két iPon weboldalt is kétpercenként frissítenie kellett a rendszernek, összesen 7 óra 12 perces üzemidőt mértünk, ami maximális kijelző-fényerősség, illetve aktív WiFi kapcsolat mellett szintén nem egy rossz eredmény. A videó lejátszása az MediaPlayer Home Cinema 1.7.13-as kiadásával, annak is a 64-bites verziójával történt, hardveres gyorsítás alkalmazása mellett (DXVA).

A gyárilag emlegetett 15 órányi üzemidőt csak alacsonyabb terhelés alkalmával lehet megközelíteni, ám webböngészéssel és minimális terheléssel így is jó eséllyel letudható egy átlagos munkanap, amennyiben nem futtatunk CPU/GPU intenzív feladatokat. A ténylegesen elérhető akkumulátoros üzemidő természetesen hatalmas mértékben függ a felhasználás módjától, így általánosan érvényes értéket nehéz megadni.

Zajszint, melegedés

Az aktív hűtéssel ellátott Lenovo Yoga S740 teljes terhelés alkalmával sem volt zajos, üresjáratban pedig szinte alig hallani a hangját, így összességében tökéletesen elégedettek voltunk a teljesítményével, legalábbis ezen a téren. Hogy a hűtőrendszer teljesítménye elegendő-e? Az alábbiakból az is kiderül.

Üresjáratban minden komponens tökéletesen hűvös volt, ahogy az a mellékelt ábrán is látszik. Amennyiben viszont az összes processzorszálat leterheltük a Prime95 tesztjével, a CPU tokozás hőmérséklete 72 Celsius fokra katapultált, ám ennél nem is melegedett tovább, ami a vékony és könnyű kivitel ellenére egyáltalán nem rossz teljesítmény. A harmadik körben már a FurMark legfrissebb verziója is beszállt a terhelésbe, ami az iGPU megizzasztását tűzte ki zászlajára. Ahogy az iGPU is terhelést kapott, a CPU órajele az addigi 1796 MHz-ről egészen 1098 MHz-re csökkent, azaz alaposan visszavette a rendszer a processzormagok órajelét. Ez a melegedésen is meglátszik, ugyanis a 72 Celsius fokos hőfok gyorsan mérséklődött, majd beállt 63 Celsius fokra.

Érdekességképpen egy-egy hőtérképet is készítettünk a különböző tesztek alkalmával, amelyek az alábbi galériában tekinthetőek meg.

Billentyűzet, érintőpad, audió rendszer, WiFi

A Lenovo Yoga S740 egy kényelmesen használható, viszonylag halkan működő billentyűzettel rendelkezik, ami a használat során kiválóan vizsgázott. A gépelést gyorsan meg lehet szokni a rövid úton mozgó ollós mechanika mellett, a billentyű-lenyomások érzékelése pedig kellően gyors és pontos. A három szinten állítható fényerősségű billentyűzet is sokak számára jól jöhet, bár vakon gépelés esetében nincs túl nagy jelentősége. A negyedik állapot egyébként a kikapcsolt mód.

Az érintőpad elég nagy, így kényelmesen egerészhetünk kedvünkre. A gesztusvezérlés zökkenőmentesen és pontosan működött, használat során pedig semmiféle rendellenes mozgást vagy recsegést nem hallatott az érintőpad, ami tisztességes tervezésről és összeszerelésről tanúskodik. Az érintőpad igény esetén ki is kapcsolható, ha inkább külön egeret használnánk.

Az audió rendszer a kompakt kivitele ellenére lenyűgözően tisztán és telten szólt, már amennyire ebben a kategóriában teltnek nevezhetjük a hangzást. Az átlagnál jobban elkülönülnek a mély, közép és magas hangok, nem mosott a hangzás, valamint a hangereje is bőven elég, hiszen mégis csak ultrahordozható notebookról beszélünk. A zenehallgatás eléggé élvezhető, ha helyén kezeljük a terméket, filmnézésre azonban tökéletesen alkalmas a Dolby Atmos támogatással ellátott szetereó audió rendszer.

A WiFi-t csak egy gyors teszt erejéig próbáltuk, ugyanis csak 1200 Mbps-os 802.11ac router állt rendelkezésre, így komolyabb tesztelésnek nem igazán volt értelme. A Steames letöltések során rengetegszer ugrott fel az adatátviteli sebesség a 35-40 MB/s körüli szintre, ám általánosságban 25 MB/s körüli letöltési sebességet értünk el, ami a Steamet ismerve teljesen jó. A noteszgép WiFi-je ennél tempósabb adatátvitelre is képes, hála a 160 MHz-es csatornának, az 1,73 Gbps-os maximális sávszélességnek, illetve a 2T2R felépítésnek, ami kétantennás rendszert takar.

Verdikt

A Lenovo Yoga S740 14-IIL egy tisztességesen összerakott, remekül megtervezett termék, ami hű maradt a Yoga sorozat értékeihez. Processzor terén elegendő teljesítmény áll rendelkezésre, valamint az iGPU is elegendő általános felhasználásra, ám Full HD felbontásban játékra már kevés, amennyiben az elmúlt néhány év játékai közül akarunk csemegézni. A 10+ éves címekkel már meg lehet próbálkozni, illetve a kevésbé erőforrás-igényes címek is elketyeghetnek rajta. Viszont igazából nem játékra készült, hanem arra, hogy könnyedén magunkkal cipelhessük szinte bárhova, ebben sokat segít az igen combos, 65,7 wattórás lítium-polimer akkumulátor is, ami könnyű terhelés és visszafogott fényerősség mellett egy munkanap teljesítéséhez elegendő szuflát kínál.

A kijelző homogenitása mind színek, mind pedig háttérvilágítás terén hagy némi kívánnivalót maga után, ám a színhűség összességében így sem rossz, viszont képszerkesztésre ebben a formában nem alkalmas a panel, így erre a célra ne ebben a modellben gondolkodjunk, mert nem erre való. A billentyűzet kiválóan használható, csak úgy, ahogy az érintőpad is, a WiFi pedig kellően gyors és stabil, ezeken a pontokon tehát nem találtunk fogást a terméken. Mivel ultrahordozható modellről van szó, így nem csak a processzor típusát érdemes alaposan átgondolni vásárlás során, hanem azt is, mennyi memóriára lesz szükségünk hosszabb távon, ugyanis az LPDDR4X lapkák az alaplapra forrasztva foglalnak helyet a rendszerben, így későbbi memória-bővítésre nincs mód.

A hangzás igazából meglepően minőségi és tiszta volt, amiért egy szép nagy piros pont jár a Lenovo Yoga S740-nek. Az viszont egy picit fura, hogy a tápadapternél nem gondolkodtak el az USB-C port alkalmazásán, hanem egy külön tápcsatlakozót is elhelyeztek a noteszgépen, pedig a Thunderbolt 3-as porton keresztül az akkumulátort is lehet tölteni – ez mindenképpen egy kihagyott ziccer. Talán az lehet mögötte a ráció, hogy nem minden USB-C portra illeszkedő eszköz támogatja az akkumulátortöltést, így külön tápadaptert használva az USB-C port is hozzáférhető marad.

A Lenovo Yoga S740 14-IIL összességében egy kellemes kis masina, ami elegendő teljesítménnyel rendelkezik az átlagfelhasználói igények kielégítéséhez, minőségi anyaghasználattal készül, valamint az összeszerelés minősége is hibátlan. Ezt még megfejelték egy igen hosszú üzemidőt kínáló akkumulátorral is, így utazáshoz és munkához egyaránt remek választás lehet a noteszgép.

Itt el is érkeztünk az ár kérdéséhez. A minőségi felépítést, a hosszú üzemidőt, illetve a modern hardvert alaposan meg kell fizetni, ugyanis a Lenovo Yoga S740 14-IIL ajánlott végfelhasználói ára 300 000 forint. Ez elég sok pénz egy notebookért, viszont cserébe egy jól használható, könnyedén hordozható, hosszú üzemidővel ellátott terméket kapunk, ami igazából egy szűkebb felhasználói réteget vesz célba, így nekik lehet jó választás.

A pozitívumok közé sorolható a Thunderbolt 3-as port, amelyen keresztül akár USB-C portos dokkolóhoz, vagy éppen USB-C dokkolóval ellátott monitorhoz is kényelmesen kapcsolódhat a noteszgép, ez pedig jelentősen megkönnyíti az irodai használatot, illetve a hordozást is – csak egy kábelt kell használni és máris kapcsolatban lehetünk minden szükséges kiegészítővel, miközben az akkumulátor is töltődik, a munkanap végén pedig gyorsan elcsomagolhatjuk a notebookot. Az aktuális felhasználói igények és lehetőségek alapján érdemes mérlegelni, megfelel-e a termék az adott felhasználási körülményeknek. Ha igen, biztosan nem fogunk benne csalódni.

A Lenovo Yoga S740 14-IIL a Lenovo hazai képviseletétől érkezett tesztre, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.