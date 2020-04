Lenovo Legion Y740

Amivel az Xbox Series X kevesebb lesz, mint az Xbox One

Górcső alá vettük a Lenovo legfrissebb hardverekkel megpakolt játékos notebookját. Valószínűleg nem lesz slágertermék a karácsonyfa alatt, de nézzük meg, hogy a távolról is jól látható összegért, amit a kasszánál kell hagynunk, mit is kapunk.

Első ránézésre meglepő, hogy a nagy doboz csak egy 15.6-os notebookot rejt, bőven van benne hely egy 17”-os gépnek is. Ez persze nem a véletlen műve, van egy 17”-os testvére is, amihez a doboz készült, de a gyártók gyakran tesznek ilyet költségcsökkentési okokból, hogy a nagytestvér dobozában árulják a kisebb modellt is, cserébe több szigetelőanyag kell a gép mellé, így az jelen esetben jobban védve van.

A gép mellé adott körítéstől nem fogunk hátast dobni, ugyanis egy egyszerű felhasználói kézikönyvön kívül csak a töltő adaptert kapjuk mellé, és snitt. Azért bizonyos összeg fölött beleférhetne valami ajándék, például egérpad vagy mondjuk egy egér is.

Rátérve a gépre viszont kellemesen fogunk csalódni, hiszen a kijelző kávája egészen minimális felül is nem csak két oldalt, így szemünket valóban a lényegre fókuszálhatjuk. A káva alul vastagabb egy picit, ide került beépítésre a webkamera. Súlyra mindössze 2,2kg, ami egy játékra kihegyezett nagyteljesítményű géptől kifejezetten jó érték. Tapintásra egyből jó anyagokat fogunk, hiszen szálcsiszolt alumínium házba csomagolták a tervezők a részegységeket.

A megjelenítésről egy 15.6”-os FullHD IPS panel gondoskodik 144 Hz frissítéssel és Nvidia G-Sync valamint Dolby Vision támogatással. Maximális fényereje 500nit, betekintési szöge pedig kiváló, teljesen null szögből nézve is éles marad. Szín torzulás nem lép fel még az olyan trükkös lilák esetében sem, mint az ipon.hu főoldalán, ahol sok konkurense elvérzik. Itt már eltölthet minket az elégedettség, hiszen ez az a része a gépnek, amit a használat 99 százalékában nézni fogunk, ha ez nem tetszik, akkor a többi részlet már teljesen lényegtelen. A fedőlapon diszkréten meghúzódó Legion logót találunk, ami a Lenovo játékos szériáját hivatott jelölni, más nem töri meg a letisztult megjelenést, ami külön kedvemre való volt. Nem kell a csicsa, jó bornak nem kell cégér.

A gép vázát három oldalt is hűtőnyílások tagolják, ezek között, illetve mellett bújnak meg a kimenetek. Dicséretes, hogy a játékos gép tervezése nem merült ki annyiban, hogy ráaggatták a „gamer” logót és lehet is vinni, hanem tényleg sokat dolgoztak terveztek és változtattak azért a hűtésen és a komponensek elhelyezésén, hogy a lehető legtovább a maximumot nyújthassa a gép játék közben. Ezt el is érték, hiszen a hűtés megfelelően tervezett, bár a hangja terhelésre megjön, viszont cserébe sem a processzor sem a grafikus gyorsító nem vesz vissza a lendületből. Mindeközben a felülete abszolút nem melegszik, szóval a nyári napok során sem fogja pluszban izzasztani a tenyerünket.

Csatlakozások terén egyik oldalt sem hagyták ki a szórásból, jobb oldalra kaptunk egy darab USB 3.1 gen 2 csatlakozót, bal oldalra a jó öreg 3.5 mm-es Jack-et valamint egy Thunderbolt képes USB-C-t. De itt még nincs vége, hiszen a hátoldalon vár minket az igazi arzenál. A hátoldalt is két hűtőnyílás fogja közre, köztük amennyire lehet szimmetrikusan elhelyezve, középre került egy KillerLAN, mellé két USB 3.1 gen 1, balra egy HDMI és egy Mini Displayport, jobbra pedig a töltő csatlakozó és a Kensington zár beépítési helye. Ezen csatlakozók segítségével egyszerre akár három kijelzőt is meghajthatunk a gépről, ami elég nagy fegyvertény. Okos és teljesen triviális megoldás, ami még eddig mégsem mondható túl elterjedtnek, hogy ezeket a ki és bemeneteket is ellátták háttérvilágítással, így történetesen este sem kell vaktában keresgélnünk őket a gép hátulján, hanem könnyen megtalálhatók.

Játékos gép révén az RGB sem maradhatott ki a repertoárból. A billentyűzet háttérvilágítása, illetve a hűtőnyílások is millióféle színben pompázhatnak a Corsair iCUE RGB szoftver segítségével, amivel kompatibilis, és amin keresztül finomhangolható a gép.

A hangzásról sztereo hangszórók gondoskodnak Dolby Atmos támogatással. Bár nem vagyok egy vájt fülű játékos, de az én személyes ízlésemnek tetszett a hangzásvilág. Vezeték nélküli kapcsolati lehetőségek terén 802.11AC Wifire és 4.1-es Bluetooth-ra számíthatunk.

A géptető alatt jelen konfigurációnkban Intel 9750h processzort, 16 Gb DDR4 RAM-ot, 512GB NVME SSD-t és 1 Tb HDD-t kapunk, a grafikus feladatokért pedig mobil RTX 2060 Gpu felel. Akkuból 57Wh csomagot kapunk, ami a gyári specifikáció szerinti 5 órás használatot leginkább irodai feladatokra használva tesz lehetővé. Ez a terhelés függvényében főleg lefelé változik; filmet nézve, mögötte felejtve egy böngészőt pár tab-bal inkább két és fél óra környékén alakul az üzemidő, játékra használva a gépet pedig nagyjából egy órát használhatjuk csak akkuról.

Tesztek alatt alapjárati 50-ről 95 fokig tudtuk fűteni, de még ekkor is 3.2 Ghz-et tartott (45 percen át folyamatosan) ez is a hűtés hatékonyságát dicséri. A GPU 75-80 fokos tartományban mozgott teljes terhelésen és még akkuról használva is maradt annyi ereje, hogy az F1 2019-et magas beállításokkal élvezhető sebességgel futtassa. Az általunk tesztelt és éppen elérhető játékok összességéről elmondható, hogy maximum beállítások mellett volt képes futtatni a gép, nagyon maximum a RayTracinget volt szükséges letiltani az élvezhető sebesség eléréshez.

A végére azért jöjjön egy információ, ami árnyalhatja az eddig kialakult egyébként nagyon pozitív képet, ez pedig az ár, ami jelenleg hétszázezer forint környékén alakul. Igen hét, nem kettő. Ez bizony rengeteg pénz bár tudjuk, hogy a notebookoknál az apró helyre bezsúfolt hardverek tervezésének költségét is ki kell fizetnünk, valamint egy hordozható eszközről beszélünk, tehát hiába tudunk ugyanennyiből egy háromszor erősebb asztali PC-t építeni, azt akkor se tudjuk belegyömöszölni egy notebook táskába és a vállunkon magunkkal vinni a 4-6-oson, ha megfeszülünk se. Még egy szempont, amit valószínűleg a Lenovo mérnökei is pontosan tudtak a beárazáskor, nevezetesen, hogy a kategóriában nincs jobb alternatívája, így hát ha abban a helyzetben vagyunk, hogy ez a teljesítmény kell ilyen csomagolásban, akkor az bizony ennyibe kerül.